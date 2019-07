Proiectul privind monitorizarea traficului rutier, câștigat de o firmă cu fondatori în patru țări și cu administrator donator al PDM

O companie nou-fondată, cu ramificații în Bulgaria, Cipru, Slovacia și Ucraina, dar administrată de un fost donator al Partidului Democrat din Moldova, a fost selectată, la început de iunie 2019, de către fosta conducere a Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de partener privat pentru dezvoltarea sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere din R. Moldova.

Contractul între stat și partenerul privat nu a fost însă semnat pentru că, la câteva zile după desemnarea câștigătorului, guvernarea s-a schimbat. Noua conducere a Ministerului Afacerilor Interne a inițiat o anchetă pentru a verifica activitatea firmelor care au câștigat proiectul.

La 8 februarie 2019, pe pagina web a Guvernului, a fost publicat pentru consultări publice proiectul de hotărâre „cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat privind crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere în R. Moldova (SASSPR) și a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat”.

Trei zile mai târziu, pe 11 februarie, proiectul, al cărui autor este Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a fost aprobat de Guvern. Ulterior, pe 29 martie, MAI a anunțat concursul public de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului.

Ofertele urmau să fie deschise în cadrul ședinței Comisiei de selectare din 30 mai 2019, iar câștigătorul anunțat în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal.

Deși a trecut o lună de zile de la desemnarea câștigătorului, contractul încă nu a fost semnat. „Nu este niciun contract semnat. A fost derulat concursul de către aparatul central al MAI. A fost elaborată documentația standard, care a fost la baza concursului respectiv. El a durat 60 de zile din momentul anunțării. Până la urmă, a fost depusă o singură ofertă pentru participarea la concurs. Conform evaluării efectuate de comisia de concurs s-a stabilit că, în principiu, oferta corespunde cerințelor stipulate. Urmează ca la etapa viitoare să fie analizat și definitivat un proiect de contract care urmează la rândul său să fie negociat cu potențialul participant. Acum suntem la etapa când au fost făcute examinările ofertei depuse. Contractul nu a fost semnat. Până atunci, mai sunt etape de trecut. E o asociere din câteva companii, care au fondat o altă firmă în R. Moldova”, a precizat Andrian Șova, directorul Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI.

Dorin Purice, secretar de stat în cadrul MAI, spune că, în acest moment, instituția, dar și alte organe ale statului efectuează cercetări pentru a stabili detalii despre activitatea firmelor implicate în proiect. „Sunt făcute niște verificări pe plan național, niște verificări înainte de a negocia acel contract, ca să știm exact cine sunt companiile care fac parte din consorțiu. Deocamdată, nu se negociază. Dacă în urma verificărilor va fi totul în regulă și vor fi eliminate riscurile și dacă în continuare se va considera că proiectul este important pentru noi și este rațional, atunci cred că se va purcede la negocierea acelui contract, care este unul destul de complicat, iar noi nu avem dreptul la greșeală”, a menționat Purice, evitând să pronunțe numele companiei desemnate câștigătoare.

ZdG a constatat că firma care a câștigat concursul organizat de MAI a fost înregistrată la Chișinău la 23 mai 2019, cu doar 7 zile înainte de expirarea termenului de depunere a dosarului de participare. „Wise Security Solutions” SRL are un capital social de 100 de mii de lei și patru fondatori din patru țări diferite: bulgarul Valentin Kirov (3%), firma ucraineană „MKM Service LTD” (24%), compania din Slovacia „Strategy Consulting SRO” (24%) și firma din Cipru „Olvitech Corporation Limited” (49%). SRL-ul fondat în R. Moldova pentru participarea la licitație are adresa juridică într-o clădire de oficii din Chișinău și este administrat de cetățeanul R. Moldova, Roman Fricățel.

Acesta este originar din Orhei și a activat anterior la Ministerul Economiei și Curtea de Conturi, în calitate de controlor de stat. Numele lui Roman Fricățel apare în cel puțin un raport al Comisiei Electorale Centrale, unde se regăsește informația că ar fi donat, la 9 ianuarie 2018, 10 mii de lei pentru PDM, condus atunci de Vladimir Plahotniuc. Conform informațiilor din baza de date a Agenției Servicii Publice, în R. Moldova există o singură persoană cu numele și prenumele Roman Fricățel.

ZdG a încercat să discute cu Roman Fricățel, doar că acesta a evitat să răspundă la întrebări. Inițial, după ce ne-am prezentat, Fricățel a precizat că ar fi în ședință, rugându-ne să revenim peste două ore. Ulterior, nu a mai răspuns la apeluri și la mesajele redacției.

Firma ucraineană „MKM Service”, care deține 24% din capitalul social al „Wise Security Solutions” SRL, conform informațiilor de pe pagina sa web, are o experiență de 20 de ani pe piața telecomunicațiilor din țara vecină, fiind succesoarea firmei „MKM Telekom” LTD, având ca principal acționar compania germană Siemens.

Informații oficiale despre compania slovacă „Strategy Consulting SRO”, implicată în proiect cu 24%, sunt foarte puține. Pe un site al unei companii cu denumire similară din Slovacia se spune că firma este în proprietatea lui Martin Lengyel, un fost purtător de cuvânt al premierului slovac Mikuláš Dzurinda la începutul anilor 2000. Conform informațiilor publice, cetățeanul bulgar din afacere are activități în domeniul IT și nu deține afaceri importante în Bulgaria.

Compania „Olvitech Corporation Limited”, cu sediul în Cipru, care deține 49% din capitalul social al „Wise Security Solutions” SRL, are oficii în Israel și Rusia, fiind condusă de cetățeana Israelului, Elya Presman. Originară din orașul Petah Tikva aceasta este, la rându-i, căsătorită cu un cetățean al Belarusului.

Conform unor surse, aceasta a fost în ultimele săptămâni la Chișinău, fiind implicată în negocierea contractului și chiar elaborarea caietului de sarcini. ZdG a remis întrebări prin email la toate companiile implicate în fondarea firmei „Wise Security Solutions” SRL, doar că, până la închiderea ediției, nu am primit răspunsuri.

Conform informațiilor dintr-un draft al contractului, care urma să fie semnat de MAI și compania câștigătoare, obținut de ZdG, partenerul public și-ar fi asigurat disponibilitatea să garanteze realizarea obligațiunii de a valida un volum minim de 85% din încălcările înregistrate în sistemul automatizat de supraveghere a traficului.

Firma privată are dreptul să suspende obligațiile sale investiționale în cazul în care partenerul public, în decurs de trei luni, nu îndeplinește obligația de validare a cel puțin 85% din cazurile înregistrate și transmise de Sistem. Totodată, partenerului privat ar urma să-i revină 50% din suma totală a acumulărilor obținute din amenzile achitate ca urmare a încălcărilor înregistrate de Sistem. Partenerului privat îi revine și obligația de deservire și gestionare a Sistemului. Conform acelorași informații, lucrările investiționale vor fi lansate de partenerul privat nu mai târziu de șase luni de la semnarea contractului de parteneriat public-privat, iar compania privată se obligă să efectueze investiții „de cel puțin” 21 milioane de euro.

„Partenerul privat va promova o politică investițională eficientă cu dreptul de a schimba locul de amplasare a activelor Sistemului Automatizat de Supraveghere a Circulației Rutiere „Controlul Traficului” fără careva aprobări din partea partenerului public, cu respectarea procedurii prevăzute de legislație”, se mai menționează în acel contract, în timp ce MAI își lua obligația de a instala mijloacele de semnalizare rutieră moderne și de calitatea necesara, de a amenaja benzile de circulație și cele de separare, precum şi obligația de a oferi mentenanța acestora permanentă pe perioada de derulare a contractului, în toate locurile cu instalații de monitorizare a Sistemului. Totodată, MAI era obligat să includă reprezentantul partenerului privat în grupurile de lucru, în toate cazurile de inițiere a modificărilor în acte normative și legislația R. Moldova, ce se referă la domeniul reglementării și funcționării SASSPR.

SASSPR prevede monitorizarea traficului rutier pe tot teritoriul țării. Pentru prima dată, un asemenea proiect a fost inițiat în R. Moldova în 2013, atunci când traficul rutier din Chișinău începea să fie supravegheat de camere video grație unui grant de 5 milioane de dolari, acordat de Guvernul Chinei. Inițial, doar două intersecții din Chișinău figurau în program. Treptat, acesta s-a extins, astfel încât, în iulie 2015, 41 de intersecții din capitală erau supravegheate prin intermediul a 350 de camere. Ulterior, proiectul a fost implementat și la nivelul raioanelor.

În urma licitațiilor organizate de Consiliile Raionale, au fost selectate câteva firme private, dar care aveau același centru de comandă, care instalau și exploatau sistemul, împărțind cu autoritățile raionale, în mod egal, banii proveniți din amenzi: 50% la 50%. În ianuarie 2017, ZdG a scris despre implicațiile politice și despre luptele interne ale persoanelor care gestionau acest sistem, ceea ce, în final, a dus la suspendarea camerelor de supraveghere a traficului rutier din afara Chișinăului, dar și la deschiderea unor dosare penale care însă nu au avut o finalitate.