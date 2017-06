Con­trac­tul prin care mitro­po­li­tul Vla­di­mir şi pre­o­tul Fio­dor Roş­ca, sta­reţul bise­ri­cii Sf. Teo­dor Tiron de pe str. Ciu­flea din Chi­şi­nău, au aren­dat 1 ha de pădu­re în apro­pi­e­rea satu­lui Ruseş­tii Noi, r. Ialo­ve­ni, a fost rezi­li­at de instanţa de jude­ca­tă, pen­tru o dato­rie de 8900 de lei. Pe acest teren, cei doi „slu­ji­to­ri au Dom­nu­lui” şi-au ridi­cat două imo­bi­le de lux, iar anga­ja­ţii „Mol­d­sil­va” au sta­bi­lit că cele două con­stru­cţii sunt monta­te pe pilo­ni de beton, iar toa­te reţe­le­le ingi­ne­reş­ti au fost monta­te prin pământ, lucră­ri­le fiind efec­tu­a­te şi cu per­mi­siu­nea Agenţi­ei în peri­oa­da 2010-2013. Mitro­po­li­tul şi sta­reţul nu s-au con­for­mat însă deci­zi­ei instanţei de jude­ca­tă, iar ulte­ri­or, Mol­d­sil­va s-a adre­sat cu o plân­ge­re la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă sem­na­lând „acţiu­ni­le abu­zi­ve ale fac­to­ri­lor de deci­zie ai SRL „Lemn Con­struct Prim”, fon­da­tă de cei doi.

Fir­ma „Lemn Con­struct Prim” a fost înre­gis­tra­tă la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) la 10 decem­brie 2013, avându-i ca fon­da­to­ri pe Nico­lae Can­ta­rean, nume­le de mirean al mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi Fio­dor Roş­ca, tot el, pre­o­tul Nico­lae, sta­reţul bise­ri­cii Sf. Teo­dor Tiron de pe str. Ciu­flea din Chi­şi­nău.

La scurt timp, în sea­ra de Anul Nou, pe 31 decem­brie 2013, la 3 săp­tămâ­ni după ce fir­ma era înre­gis­tra­tă la CÎS, ea pri­meş­te, printr-un acord adi­ţio­nal, un teren de 1 ha, luat în aren­dă de la Agenţia „Mol­d­sil­va” de Oleg Popov, preşe­din­te­le aso­ci­a­ţi­ei „Porche Club Mol­do­va” pe 5 noiem­brie 2010, pe o peri­oa­dă de 49 de ani, până la 4 noiem­brie 2059. Pentru aren­da ace­lui hec­tar de pădu­re urmau să fie plăti­ţi anu­al 4445 de lei. Între timp, pe acel teren s-au ridi­cat 3 con­stru­cţii, pro­pri­e­ta­rul căo­ra a con­ti­nu­at să fie Oleg Popov, până după darea lor în exploa­ta­re şi înre­gis­tra­rea la Ofi­ci­ul Cadas­tral. Acest lucru se întâm­pla la 9 apri­lie 2014. Pe 16 apri­lie 2014, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare, pre­o­tul Fio­dor Roş­ca cum­pă­ră toa­te cele 3 clă­di­ri din pădu­re, iar în ace­ea­şi zi îi vin­de două din­tre ele mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Ambe­le tranza­cţii au fost înre­gis­tra­te la Cadas­tru a doua zi, pe 17 apri­lie 2014.

În sep­tem­brie 2014, ZdG scria des­pre pro­pri­e­tă­ţi­le din pădu­re ale mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi ale iero­mo­na­hu­lui Nico­lae, nume pri­mit de Fio­dor Roş­ca după ce a fost călu­gă­rit chiar de către mitro­po­li­tul Vla­di­mir, par­te­ne­rul său de afa­ce­ri. Atun­ci, ZdG l-a sur­prins pe ÎPS Vla­di­mir ple­când de la vila din pădu­re spre Chi­şi­nău la vola­nul unei Toyo­ta Land Cru­i­ser cu nume­re guver­na­men­ta­le.

În octom­brie 2016, pen­tru nea­chi­ta­rea plă­ţii pen­tru aren­da fon­du­lui fores­ti­er, prin hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Bota­ni­ca, actu­a­la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, con­trac­tul de aren­dă din­tre Mol­d­sil­va şi „Lemn Con­struct Prim” a fost rezi­li­at. Magis­tra­tul Vita­lie Stra­tan a dis­pus înca­sa­rea din con­tu­ri­le fir­mei a sumei de 8900 de lei cu titlu de dato­rie con­trac­tu­lă, a altor 1924 de lei cu titlul de dobân­dă de întâr­zi­e­re, 1362 de lei cu titlul de pena­li­ta­te şi 365 de lei pen­tru taxa de stat. În total, Fio­dor Roş­ca şi Nico­lae Can­ta­rean ar tre­bui să achi­te în buge­tul de stat 12551 de lei. Deşi hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Bota­ni­ca era cu drept de apel în ter­men de 30 de zile, astăzi, pe rolul Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău nu este înre­gis­trat niciun pro­ces între Agenţia „Mol­d­sil­va” şi fir­ma „Lemn Con­struct Prim”, fapt care demon­strea­ză că aceas­ta nu a fost con­tes­ta­tă.

La 15 febru­a­rie 2017, „Mol­d­sil­va” infor­mea­ză com­pa­nia „Lemn Con­struct Prim” des­pre rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de aren­dă şi des­pre nece­si­ta­tea de a demo­la obiec­te­le ampla­sa­te în fon­dul fores­ti­er şi res­ta­bi­li­rea aces­tu­ia con­form ame­na­ja­men­tu­lui sil­vic. „Soli­ci­tăm, în ter­men de până la 14 apri­lie 2017 să demontaţi/demolaţi şi să eva­cu­a­ţi toa­te obiec­te­le ame­na­ja­te şi/sau ampla­sa­te în sec­to­rul care a fost aren­dat şi să între­prin­deţi măsu­ri de res­ta­bi­li­re a fon­du­lui fores­ti­er… Sau, în con­for­mi­ta­te cu regu­la­men­tul pri­vind aren­da­rea fon­du­lui fores­ti­er, să trans­mi­teţi cu titlul gra­tu­it bunu­ri­le către Agenţia „Mol­d­sil­va. În caz con­trar, Agenţia „Mol­d­sil­va îşi rezer­vă drep­tul de a se adre­sa în instanţa de jude­ca­tă unde va soli­ci­ta demontarea/demolarea şi eva­cu­a­rea obiec­te­lor din sec­to­rul care a fost aren­dat…”, scrie în demer­sul Agenţi­ei.

La 3 apri­lie 2017, între­prin­de­rea sil­vi­că „Stil-Răzeni” anu­nţă „Mol­d­sil­va” des­pre „depo­zi­ta­rea lem­nu­lui pen­tru casă de vacanţă în fon­dul fores­ti­er aren­dat de către „Lemn Con­struct Prim”. „Fio­dor Roş­ca, res­pon­sa­bil de sec­to­rul aren­dat a comu­ni­cat atun­ci că mate­ri­a­le­le de con­stru­cţie sunt depo­zi­ta­te pe o peri­oa­dă de timp nei­den­ti­fi­ca­tă, deo­a­re­ce con­stru­cţia va fi ampla­sa­tă în or. Chi­şi­nău, iar pe supra­fa­ţa dată nu a avut unde depo­zi­ta aces­te mate­ri­a­le. Dis­cu­ţia a avut loc prin inter­me­di­ul tele­fo­nu­lui paz­ni­cu­lui”, expli­că repre­zen­tan­tul Între­prin­de­rii de stat Silvo-Cinegetică „Stil-Răzeni” într-o scri­soa­re adre­sa­tă „Mol­d­sil­va”, cerând dele­ga­rea unui repre­zen­tant al Agenţi­ei pen­tru „solu­ţio­na­rea mai efi­cien­tă a cazu­lui dat”.

La scut timp, ingi­ne­rul Igor Moca­nu şi Miha­il Paş­co­vs­chi, care înde­pli­nea fun­cţia de direc­tor adjunct al „Mol­d­sil­va” au efec­tu­at un con­trol ope­ra­tiv la faţa locu­lui. „Infor­măm că nu am avut acces în sec­to­rul aren­dat deo­a­re­ce paz­ni­cul a refu­zat să des­chi­dă poar­ta, motiv pen­tru care a fost sesi­za­tă poli­ţia şi de către per­so­na­lul ÎSC Stil-Răzeni au fost depu­se plân­ge­ri pre­cum că, fir­ma ocu­pă abu­ziv fon­dul fores­ti­er, ceea ce con­tra­vi­ne legi­sla­ţi­ei sil­vi­ce în vigoa­re. De ase­me­nea, per­so­na­lul com­pe­tent din cadrul Stil-Răzeni, ges­tio­nar al fon­du­lui fores­ti­er de stat urma să întoc­meas­că pro­ce­se ver­ba­le de con­tra­venţie pen­tru încăl­că­ri­le con­sta­ta­te şi să le îna­in­te­ze orga­ne­lor com­pe­ten­te”, pre­ci­zea­ză „Mol­d­sil­va” într-o scri­soa­rea adre­sa­tă Minis­te­ru­lui Mediu­lui.

La 19 apri­lie 2017, „Mol­d­sil­va” se adre­sea­ză şi Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG), soli­ci­tând „între­prin­de­rea măsu­ri­lor în raport cu acţiu­ni­le abu­zi­ve ale fac­to­ri­lor de deci­zie ai SRL „Lemn Con­struct Prim””. Repre­zen­tanţii PG ne-au anu­nţat că sesi­za­rea a fost înre­gis­tra­tă la înce­pu­tul lunii mai, fiind încă în exa­mi­na­re în Secţia inves­ti­ga­rea fra­u­de­lor con­tra mediu­lui şi inte­re­se­lor publi­ce, fără a se fi luat o deci­zie. Ulte­ri­or, la 4 mai, „Stil-Răzeni” infor­mea­ză din nou „Mol­d­sil­va” că la 2 mai 2017, repre­zen­tanţii fir­mei „Lemn Con­struct Prim” „au depo­zi­tat şi alte mate­ri­a­le de con­stru­cţie în fon­dul fores­ti­er”.

În luna mai 2017, Ion Ceba­nu, pe atun­ci direc­to­rul Agenţi­ei „Mol­d­sil­va” se adre­sea­ză cu o scri­soa­re către Vale­riu Mun­tea­nu, minis­trul de atun­ci al Mediu­lui, prin care soli­ci­ta inter­venţia insti­tu­ţi­ei pen­tru a rezol­va pro­ble­ma cre­a­tă cu fir­ma celor doi „slu­ji­to­ri ai Dom­nu­lui”. În scri­soa­re se pre­ci­zea­ză că pe tere­nul aren­dat de „Lemn Con­struct Prim” este ame­na­ja­tă „o zonă de recre­e­re per­so­na­lă ce con­stă din două case de vacanţă şi o căsu­ţă pen­tru paz­nic. Este de menţio­nat că, de fapt, con­stru­cţi­i­le sunt monta­te pe pilo­ni de beton. Este ame­na­ja­tă reţea­ua de dru­mu­ri şi pote­ci pava­tă, tere­nul pe peri­me­tru este îngră­dit cu gard de pla­să. Toa­te reţe­le­le ingi­ne­reş­ti au fost monta­te prin pământ. Lucră­ri­le de ame­na­ja­re a fon­du­lui fores­ti­er au fost efec­tu­a­te cu per­mi­siu­nea Agenţi­ei „Mol­d­sil­va” în peri­oa­da 2010 — 2013”, se men­țio­nea­ză în scri­soa­rea semn­tă de Ion Ceba­nu.

Vic­tor Decu­sea­ră, direc­to­rul Între­prin­de­rii de stat Silvo-Cinegetică „Stil-Răzeni” ne-a decla­rat că, astăzi, lucru­ri­le nu s-au schim­bat şi deşi con­trac­tul este rezi­li­at, niciun anga­jat al Mol­d­sil­va nu are acces pe teri­to­ri­ul aren­dat de fir­ma mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi iero­mo­na­hu­lui Nico­lae. „Nici eu nici anga­ja­ţii mei nu au acces aco­lo. A fost sesi­za­tă şi poli­ţia şi tot nu li s-a per­mis să intre pe teri­to­riu de către paz­nic. Din infor­ma­ţi­i­le pe care le am, ter­me­nul de pre­scri­pţie pen­tru a ata­ca la Cur­tea de Apel hotă­rârea de rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui a expi­rat deja”, a pre­ci­zat aces­ta.

Fio­dor Roş­ca a evi­tat să dis­cu­te cu ZdG. După ce a ascul­tat între­ba­rea, aces­ta ne-a anu­nţat că este ple­cat şi că nu doreş­te să dis­cu­te pe tele­fon „între­bă­ri­le astea”, în timp ce repre­zen­tanţii Mitro­po­li­ei Mol­do­vei nu ne-au făcut legă­tu­ra cu mitro­po­li­tul, pen­tru a-şi expu­ne punc­tul său de vede­re asu­pra situ­a­ţi­ei cre­a­te.

Acum un an, la 15 iunie 2016, Guver­nul R. Mol­do­va a adop­tat o hotă­râre de guvern care a inter­zis aren­da pădu­ri­lor şi a cres­cut de cin­ci ori preţul aren­dei fores­ti­e­re pen­tru con­trac­te­le exis­ten­te, acest instru­ment fiind menit, după spu­se­le minis­tru­lui mediu­lui de atun­ci, Vale­riu Mun­tea­nu, să ducă la scă­de­rea pro­gre­si­vă a numă­ru­lui aren­da­şi­lor sil­vi­ci.

„După ce am obţi­nut, cu per­se­ve­renţă, inter­zi­ce­rea aren­dei fores­ti­e­re şi cre­ş­te­rea cos­tu­ri­lor pen­tru con­trac­te­le deja exis­ten­te, am dis­pus o revi­zu­i­re amă­nu­nţi­tă a con­trac­te­lor înche­ia­te ante­ri­or, cu sco­pul pri­mor­di­al de a rea­du­ce cât mai mul­tă pădu­re în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui. În cadrul aces­tei cam­pa­nii au fost rezi­li­a­te zeci de con­trac­te şi îna­in­ta­te mai mul­te acţiu­ni în jus­ti­ţie, una din­tre care este şi cea refe­ri­toa­re la pose­siu­nea mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Am acţio­nat pe toa­te căi­le pen­tru solu­ţio­na­rea lega­lă a aces­tei pro­ble­me, dis­pu­nând rea­li­za­rea demer­su­ri­lor nece­sa­re la orga­ne­le de drept şi chiar acţiu­ni „în forţă” pen­tru res­ta­bi­li­rea echi­tă­ţii, însă nu am reu­şit să le ducem la o fina­li­ta­te, din cau­za înche­ie­rii anti­ci­pa­te a man­da­tu­lui de minis­tru. Con­si­der că tot fon­dul sil­vic este un patri­mo­niu al tutu­ror şi legea tre­bu­ie res­pec­ta­tă de toţi — de la Vlă­di­că până la opin­că”, a decla­rat, pen­tru ZdG, ex-ministrul mediu­lui Vale­riu Mun­tea­nu.