DOC/ Doi medici bănuiţi că profesează cu diplome false

Sistemul medical din Cahul este zguduit de un scandal tacit, după ce organele de drept au iniţiat o investigaţie care vizează veridicitatea diplomelor de studii ale şefilor laboratorului diagnostic-clinic al Spitalului Raional Cahul, funcţii care au fost deţinute până la începutul anului 2018 de soţii Constantin şi Mariana Cojan. Aceştia şi-au dat demisia exact când, pe numele lor, a fost iniţată o anchetă penală. Tot atunci, au renunţat să predea medicina la Colegiul de Medicină din Cahul, dar au continuat să muncească la Centrul Medicilor de Familie, dar şi la un centru privat din localitate.

Constantin Cojan are 36 de ani. Din 2010 şi până la început de 2018 a ocupat funcţia de şef de secţie şi şef al laboratorului diagnostic-clinic din cadrul Spitalului Raional Cahul. În această perioadă, pe uşa biroului său, dar şi pe site-ul Spitalului Raional Cahul era menţionat că acesta este „medic de laborator, categorie superioară, doctor în ştiinţe medicale”. Din 2011 până la început de 2018, Cojan a predat viitorilor lucrători medicali de la Colegiul de Medicină din Cahul chirurgia clinică, dar şi alte discipline profesionale. Potrivit CV-ului său, până a ajunge şef de laborator, din 2006 până în 2010, a fost medic de laborator în cadrul Centrului de Sănătate Colibaşi, raionul Cahul. În activitatea sa de peste 10 ani în domeniul medicinei de laborator, Constantin Cojan a efectuat şi a validat mii de teste de laborator pentru oamenii cu probleme de sănătate din sudul R. Moldova.

Soţii Constantin şi Mariana Cojan: şef şi subaltern

CV-ul ataşat în dosarul lui Constantin Cojan de la fostele sale locuri de muncă arată că acesta a absolvit Gimnaziul „V. Alecsandri” din Colibaşi, Cahul, iar ulterior, Liceul „Spiru Haret” din Moineşti, România. Cojan scrie în CV-ul său că, în anii 2002-2006, a absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în acea perioadă ar fi efectuat „stagii clinice medicale generale”, făcând şi rezidenţiat în medicina de laborator la un spital din Iaşi. Ulterior, în 2006-2010, a făcut studii de doctorat la Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Mariana Cojan, soţia lui Constantin Cojan, a fost, până la început de 2018, medic de laborator în cadrul laboratorului Spitalului Raional Cahul, responsabilă de calitate. Mariana Cojan era subalterna soţului său. Unul valida rezultatele testelor de laborator în calitate de şef de laborator, iar celălalt semna pe rezultate în calitate de medic laborant. În paralel, Mariana Cojan preda, la fel ca şi soţul său, la Colegiul de Medicină din Cahul. Din 2009 şi până în 2012, Mariana Cojan a fost felcer laborant în cadrul laboratorului condus de soţul său. CV-ul ataşat în dosarul Marianei Cojan de la fostul loc de muncă arată că aceasta a absolvit Gimnaziul „V. Alecsandri” din Colibaşi, Cahul, iar în 2002-2006 – Colegiul de Medicină „Total Test” din Iaşi, România. Ulterior, în baza acelei diplome, a fost admisă la studii cu frecvenţă redusă la „Universitatea de Stat din Tiraspol” cu sediul la Chişinău, unde a studiat în perioada 2008-2012, la facultatea „Biologie”. În 2011-2012, Mariana Cojan arată că a efectuat stagii clinice medicale de laborator în Iaşi, România, la laboratorul „Tritest”.

Răspunsul Universităţii: „Această diplomă nu este autentică”

Soţii Constantin şi Mariana Cojan şi-au dat însă demisia din funcţiile de şefi ai laboratorului din cadrul Spitalului Raional Cahul la început de 2018, renunţând şi la activitatea de profesori la Colegiul de Medicină din Cahul. Demisiile acestora au coincis cu iniţierea unei anchete penale pentru deţinerea şi utilizarea diplomelor de studii false, în care sunt vizaţi soţii Cojan. Mai exact, într-un răspuns în scris oferit de reprezentanţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se menţionează că fostul şef de laborator din cadrul Spitalului Raional din Cahul, Constantin Cojan, a făcut studii universitare la Facultatea de Biologie, specializarea „Biologie”, susţinând examenul de licenţă în sesiunea din iunie 2006. Acestuia i-a fost eliberată diploma de studii la 10 iulie 2006.

Diploma de „biolog”, deţinută de Cojan, a fost însă înlocuită de acesta în momentul angajării sale în calitate de medic de laborator cu o alta, cu acelaşi număr, serie şi dată, semnată, la fel, din numele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, doar că, eliberată de o facultate inexistentă: „Facultatea de Diagnostic de Laborator” cu specializarea medic de laborator. Instituţia susţine că diploma cu aceeaşi serie şi dată, eliberată pe numele lui Constantin Cojan ca absolvent al Facultăţii de Diagnostic de Laborator, specializarea medic de laborator „este un fals”. „Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nu are o astfel de facultate şi deci, nici specializarea menţionată pe această diplomă. Universitatea noastră nu a eliberat această diplomă în specializarea medic de laborator lui Cojan Constantin. Această diplomă nu este autentică”, se spune într-un răspuns al Universităţii.

Facultatea de Biologie absolvită de Constantin Cojan, deşi are mai multe tangenţe cu medicina de laborator, nu oferă absolvenţilor titlul de medic şi nici ocazia de a deţine funcţii de conducere în cadrul unui laborator. Anterior, absolvenţii unei asemenea facultăţi puteau, după ce treceau o specializare de aproximativ patru luni în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, să activeze în cadrul unui laborator de analize medicale.

„Unitatea noastră nu a emis diploma de absolvire din 3 iulie 2006”

Şi studiile Marianei Cojan la Colegiul de Medicină „Total Test” din Iaşi nu sunt autentice. La angajare, dar şi la înmatricularea la Universitatea de Stat din Tiraspol, aceasta a prezentat o diplomă de absolvire, în perioada 2002-2006, a „programului de iniţiere pe durata de patru ani pentru ocupaţia de asistent medical principal organizat de filiala „Total Test” cu sediul la Iaşi”, unde ar fi promovat examenul de absolvire în 2006 cu nota 10, obţinând calificarea de asistent medical principal.

„Unitatea noastră nu a emis diploma de absolvire din 3 iulie 2006 pe numita Cojan Mariana. Din cuprinsul diplomei reiese că a absolvit, în 2002-2006, cursuri pentru ocupaţia „asistent medical principal” la filiala „Total Test” cu sediul la Iaşi. Nu cunoaştem modul în care a fos emisă, neavând de altfel nicio semnătură din partea SC „Tritest” SRL Iaşi, societate fondată ulterior datei înscrise pe Diplomă. Unitatea noastră nu este abilitată să emită „diplome de practică medicală şi stagiere” sau „diplomă de secundariat”. Nu cunoaştem modul cum cetăţeana R. Moldova a intrat în posesia acestor imprimate cu regim special. De altfel, şeful de Laborator al laboratorului nostru, dr Cindea Alexandrina Aurora, nu-şi aminteşte să fi semnat aceste diplome”, se precizează într-un răspuns oferit de reprezentanţii Colegiului „Total Test” din Iaşi.

Spitalul din Cahul a refuzat să comenteze cazul. Procuratura confirmă

Adrian Tabureanu, procurorul şef al Procuraturii Cahul, a confirmat pentru ZdG că, la mijloc de iunie 2018, a fost deschis un dosar penal care vizează actele de studii ale lui Constantin Cojan. „Deocamdată, în dosar figurează doar dl Cojan”, a precizat procurorul. Dosarul şi investigaţiile au fost iniţiate de Inspectoratul de Poliţie Cahul.

Elena Tatu, vicedirectoarea Spitalului Raional Cahul, a evitat să discute la subiect. „Dl Cojan s-a concediat din propria dorinţă, înainte de a se porni toate astea. Dar, contactaţi-l pe dl Creciun, directorul Spitalului. Aşa ar fi cel mai corect”, ne-a transmis Tatu. Oleg Creciun a evitat să discute cu noi. Din anticameră ni s-a transmis în mai multe rânduri că acesta ar fi ocupat. Au refuzat să discute la subiect şi reprezentanţii Colegiului de Medicină din Cahul, redirecţionându-ne la directorul instituţiei, care însă se află în concediu şi are telefonul închis.

M. Cojan: „Totul e o pură hărţuire”

Alexandr Hadjioglo, şeful Centrului Medicilor de Familie Cahul, ne-a zis că soţii Cojan activează în cadrul instituţiei „prin cumul”. „Ei lucrează în laborator. Ce vreţi de la mine? Ei au îndreptare de la Ministerul Sănătăţii. Sunt nişte specialişti buni. N-aş spune că sunt plângeri. La noi, jumătate de laboranţi sunt cu facultatea de biologie. Da, ei nu pot activa ca şi medici… Nu vă pot spune alte lucruri. Nu au fost probleme. Şi el, dar şi doamna sunt oameni competenţi”, ne-a zis Hadjioglo.

ZdG a discutat cu Mariana Cojan la subiectul diplomelor deţinute de ea şi de soţul său, despre care ne-a informat că s-ar afla peste hotare şi care nu a răspuns la solicitarea remisă de ZdG. Am întrebat-o pe Mariana Cojan despre studiile de la „Total Test” din Iaşi, aceasta însă a refuzat să vorbească. „Unde ei spun că nu am învăţat? Bun. Altceva. Mai aveţi o întrebare?”. Mariana Cojan a refuzat să se pronunţe şi vis-a-vis de situaţia soţului său, Constantin Cojan. „Diplomă de la „Alexandru Ioan Cuza” da, dar ce aveţi dvs, nu ştiu. Eu nu pot să răspund pentru că nu sunt dl Cojan. Dlui este în concediu. Cu referire la mine, eu v-am spus şi repet. Opinia publică pentru mine nu constă ca eu să dau declaraţii. Eu nu declar pentru că eu am mai spus, la organele competente voi declara. Ca şi contra-argument, sunt, inclusiv, ilegalităţile organelor competente care s-au făcut până acum. Deşi pentru noi, încă de la început, totul e o pură hărţuire. Cu anumite detalii, nuanţe, că nu te mai pricepi la ce să te mai aştepţi. Respectiv… asta e”, ne-a zis Mariana Cojan.