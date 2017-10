(Video) Casa de lux în care locuiesc doi bugetari ai Primăriei Chişinău

Mihai Moldovanu, şeful Direcţiei Sănătate din cadrul Primăriei Chişinău, locuieşte împreună cu partenera sa, Mihaela Iacob, şefa adjunctă a Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, într-un imobil de lux de la marginea Chişinăului, dat în exploatare acum doi ani. Casa este înregistrată pe numele părinţilor pensionari ai Mihaelei Iacob, dar se regăseşte în declaraţiile de avere şi interese ale ambilor funcţionari ai Primăriei.

4 septembrie 2017. Miercuri dimineaţa, în jurul orei 07.45, Mihaela Iacob, şefa adjunctă a Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare din cadrul Primăriei Chişinău, iese din curtea unui imobil de lux amplasat în zona Gării de Sud, la volanul unui automobil Kia Sportage de culoare albă. Peste aproximativ 20 de minute, din aceeaşi curte, la volanul unui Volvo XC 90, iese şi Mihai Moldovanu, şeful Direcţiei Sănătate din cadrul Primăriei Chişinău. Acesta se opreşte în faţa noastră şi ne întreabă dacă aşteptăm pe cineva.

Moldovanu şi Iacob, ies, pe rând, din casa de lux

–Suntem de la ZdG şi am venit să vedem noua dvs casă.

–Nu este casa mea. Este casa părinţilor persoanei cu care am o relaţie. Am divorţat. Acum locuiesc aici.

–Dvs. aţi contribuit la construcţia casei?

–Nu, este casa părinţilor persoanei cu care am o relaţie. Puteţi verifica pe cine este înregistrată casa, dar şi declaraţiile de avere. Casa mea este la Botanica. Tot voi aţi scris despre ea anterior.

La scurt timp după discuţie, Mihai Moldovanu a plecat. Conform datelor de la Cadastru, imobilul în care acesta locuieşte a fost dat în exploatare în octombrie 2015. În ultimii doi ani, proprietarii au achiziţionat un teren adiacent, amenajându-l cu gazon verde. Casa este înregistra

tă pe numele soţilor Valentin şi Nina Sofroni, părinţii Mihaelei Iacob, ambii pensionari. Casa este una modernă, cu trei niveluri, deşi în datele de la Cadastru este înregistrată cu o suprafaţă de doar 120,2 m.p. Imobilul are o valoare cadastrală de doar 1,2 milioane de lei, în timp ce preţul său de piaţă este de peste cinci milioane de lei. Până la poarta casei în care locuiesc cei doi funcţionari ai Primăriei Chişinău drumul este pavat.

Casa părinţilor şi apartamentul dintr-un bloc „problemă”

Mihaela Iacob afirmă că imobilul a fost construit de părinţi şi că ea locuieşte în el „temporar”. „Părinţii au construit-o. Tatăl meu era profesor, doctor habilitat. A lucrat o viaţă, a fost viceministru, decan, adică surse a avut. Mama mea tot aşa, a lucrat o viaţă. Locuiesc acolo fiindcă apartamentul meu este vândut şi am o ipotecă acum, care încă nu s-a construit. Cum e gata, cum trec la casa mea. Apartamentul încă nu-i şi de asta stau la părinţi”, explică Mihaela Iacob.

Apartamentul despre care vorbeşte funcţionara, achiziţionat printr-un contract de investiţii în valoare de 74 de mii de euro, semnat în noiembrie 2016 şi reflectat şi în declaraţia de avere şi interese pe 2016, se află într-un bloc de la intersecţia str. Miron Costin cu bd. Moscova, aflat încă în construcţie. Firma beneficiară a construcţiei, cu care Iacob a încheiat contractul de investiţii, este „A.B.C. Gurmandis” SRL, fondată şi administrată de persoane care deţin şi „Paralela 47” SRL, proprietara reţelei de magazine „Nr. 1”. În februarie 2016, după demararea construcţiei, un grup de consilieri socialişti şi locuitori din zonă au provocat un scandal pe şantier invocând mai multe nereguli şi cerând stoparea lucrărilor. Ulterior, în iunie 2016, săpăturile de pe acelaşi şantier au provocat surparea scărilor unei bănci amplasate într-o clădire din vecinătate. Mihaela Iacob spune că nu există nicio legătură între funcţia pe care o deţine în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, contractul de investiţie pe care l-a semnat cu „A.B.C Gurmandis” SRL şi autorizaţiile de construcţie eliberate firmei pentru respectivul bloc. „Eu nu eliberez nici autorizaţii, nici certificate. Nu lucrez cu autorizaţii. De subiectele respective se ocupă Direcţia arhitectură”, ne-a spus Iacob.

În septembrie 2016, mama, în vârstă de 65 de ani, a funcţionarei de la primărie, a fondat firma „Top Energy” SRL, tot ea fiind administratoare. Mihaela Iacob spune însă că nu cunoaşte dacă firma mamei sale are vreo activitate.

Averea declarată şi cariera politică a Mihaelei Iacob

Casa de lux de la marginea Chişinăului, unde locuiesc Mihaela Iacob şi Mihai Moldovanu, se regăseşte în declaraţiile de avere şi interese ale ambilor funcţionari ai Primăriei Chişinău, chiar dacă nu este înregistrată pe numele lor.

Totuşi, deşi imobilul a fost dat în exploatare în 2015, acesta şi-a făcut loc în declaraţia de avere a Mihaelei Iacob abia în 2016. În acel document, funcţionara declară un salariu de funcţie de 75,9 mii de lei, alţi 14,8 mii de lei de la Universitatea Tehnică şi 29,5 mii de lei – îndemnizaţie de la SA „Edilitate”. Tot în 2016, Iacob afirmă că a vândut un apartament cu suprafaţa de 44 m.p., luând pe el 211 mii de lei, locuinţă pe care o deţinea în proprietate din 1995 şi care se află în imediata apropriere a noii case de lux în care locuieşte. Anul trecut, Mihaela Iacob şi-a achiziţionat şi o maşină nouă, o Kia Sportage, fabricată în 2014, pentru care susţine că a plătit 300 de mii de lei. Cu un an mai devreme, Iacob a vândut două maşini pe care le deţinea, o Toyota RAV 4 şi o Mazda 323, obţinând, în total, 210 mii de lei. „Maşină am avut din ’95. Dacă aţi văzut declaraţia de avere, acolo e indicat totul. Am avut un Rav 4 (Toyota, n.r.), anterior am avut un Tucson (Hyundai, n.r.). Am vândut şi am adăugat din ce am economisit din funcţia de deputat, când am fost”, ne-a spus Mihaela Iacob, întrebată din ce surse financiare şi-a cumpărat noua maşină. În martie 2017, atunci când a depus declaraţia de avere şi interese personale, Iacob deţinea în patru conturi bancare 17 mii de lei şi 400 de euro.

Mihaela Iacob este şefa adjunctă a Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare din cadrul Primăriei Chişinău din aprilie 2014. După alegerile parlamentare din noiembrie 2014, ea a ajuns deputată în Parlament, pe listele Partidului Liberal. A renunţat la mandat în noiembrie 2015, revenind în funcţie la Primăria Chişinău. Din 2009, Iacob a deţinut, pe rând, funcţia de viceministru al Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor şi de director al satului moldovenesc „Buciumul”. În paralel, a fost membră în Consiliul de Administraţie al „Poştei Moldovei”, ÎS „Radiocomunicaţii” sau SA „Eliri”.

Averea declarată și CV-ul lui Mihai Moldovanu

În 2016, în premieră, Mihaela Iacob l-a inclus în declaraţia sa de avere şi interese pe Mihai Moldovanu, şeful Direcţiei Sănătate a Primăriei Chişinău. Pe lângă imobilul în care acesta locuieşte, Moldovanu a indicat în declaraţie un salariu de funcţie de 75,9 mii de lei. El mai declară cinci terenuri extravilane, achiziţionate în 2002-2013, şi două terenuri intravilane, cumpărate în 2006, respectiv 2014. Ultimul bun este cel achiziţionat de părinţii Mihaelei Iacob, pe care a fost ridicată casa în care acesta locuieşte. La capitolul construcţii, Moldovanu a trecut, pe lângă noua sa reşedinţă, imobilul de la Botanica, în care a locuit anterior şi despre care ZdG a scris în iulie 2013. În prezent, casa este în continuare înregistrată pe numele lui Mihai Moldovanu şi, potrivit spuselor sale, pe numele fostei soţii, Svetlana Moldovanu.

În declaraţia de avere şi interese pentru 2016, semnată de Moldovanu, mai găsim trei apartamente, toate dobândite în 2003, un automobil Volvo XC 90, fabricat în 2011 şi achiziţionat în 2014 cu 170 de mii de lei, dar şi acţiuni la două companii: SRL „Agrovas Impex”, înregistrată pe str. Uzinelor din Chişinău, cu activităţi în comerţ, şi SRL „Avisalim”, înregistrată în s. Ordăşei, Teleneşti, cu activităţi în agricultură. „Agrovas Impex” a fost fondată de Mihai Moldovanu în 2011, împreună cu Vasile Urâtu şi Victor Putin, având activităţi declarate de creşterea păsărilor şi comerţ. „Avisalim” e fondată de Moldovanu împreună cu fratele său, Andrei, încă în 1999. „O firmă e mai nouă. Se mişcă încet. Ne ocupăm cu adaosuri alimentare pentru păsări. Cealaltă firmă, din satul meu, o gestionez împreună cu fratele. E din domeniul agricol. Profit nu obţinem. Nici nu ştiu dacă ăsta e business sau mai mult un hoby”, zicea, anterior, pentru ZdG, Mihai Moldovanu, despre firmele la care figurează ca fondator.

Mihai Moldovanu şi-a început activitatea profesională în 1986, lucrând în calitate de felcer la Spitalul de Urgenţă din Chişinău. În 1992, a deţinut funcţia de medic generalist la Spitalul Clinic Municipal nr.1, iar un an mai târziu a fost angajat în calitate de medic terapeut la Policlinica Asociaţiei curativ-sanatoriale şi de recuperare a Aparatului Guvernului. Din 2007 până în prezent, Mihai Moldovanu este şeful Direcţiei Sănătate din cadrul Primăriei Chişinău, iar între timp a mai deţinut funcţiile de deputat şi de viceprim-ministru pe probleme sociale.