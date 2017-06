Vila pre­zi­denţi­a­lă de la Con­dri­ţa a fost reno­va­tă. Ofi­ci­al, Dire­cţia Gene­ra­lă pen­tru Admi­nis­tra­rea Clă­di­ri­lor Guver­nu­lui a orga­ni­zat un con­curs de ofer­te, alo­când 197 de mii de lei (sumă fără TVA) pen­tru repa­ra­ţia pode­le­lor casei de odih­nă din Con­dri­ţa. Neo­fi­ci­al, în vilă au avut loc lucrări de reno­va­re mult mai cos­ti­si­toa­re, des­pre care auto­ri­tă­ţi­le strâng din umeri atunci când sunt între­ba­te.

În mai 2017, Dire­cţia Gene­ra­lă pen­tru Admi­nis­tra­rea Clă­di­ri­lor Guver­nu­lui orga­ni­zea­ză un con­curs de ofer­te pen­tru lucrări de repa­ra­ţie a par­do­se­li­lor din par­chet la casa de odih­nă din Con­dri­ţa. La 22 mai, lici­ta­ţia este adju­de­ca­tă de com­pa­nia „Dar­ni­ci­grup”, care urma să efec­tu­e­ze lucrări în valoa­re de 197,3 mii de lei, echi­va­len­tul a apro­xi­ma­tiv 10 mii de euro. SRL-ul care a câş­ti­gat lici­ta­ţia, înfrun­tând alte două com­pa­nii, este la pri­mul con­tract ofi­ci­al cu o insti­tu­ţie de stat, deşi a fost înre­gis­trat la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat încă în 2012.

Trei companii necunoscute la un concurs organizat de Guvern

Agenţia Achi­zi­ţii Publi­ce (AAP), printr-un răs­puns în scris, ne-a infor­mat că, potri­vit dării de sea­mă din 24 mai 2017, la pro­ce­du­ra de achi­zi­ţie pen­tru „lucrări de repa­ra­ţie a par­do­se­li­lor din par­chet la casa de odih­nă din Con­dri­ţa” au fost depu­se trei ofer­te: SRL „Akde­mir” a pro­pus suma de 199 253,02 lei, SRL „Pan­do­ra” – 199 875,29 lei, iar SRL „Dar­ni­ci­grup” – 197 323,38 lei (sume fără TVA). Ast­fel, ofer­ta celor de la „Dar­ni­ci­grup” a fost decla­ra­tă câş­ti­gă­toa­re. Pen­tru achi­zi­ţio­na­rea lucră­ri­lor, nu a fost orga­ni­za­tă o lici­ta­ţie propriu-zisă, ci doar o cere­re a ofer­te­lor de preţuri fără publi­ca­re (COPF). Cu alte cuvin­te, Dire­cţia Gene­ra­lă pen­tru Admi­nis­tra­rea Clă­di­ri­lor Guver­nu­lui a remis invi­ta­ţii pen­tru mai mul­te com­pa­nii din dome­niu, invitându-le să depu­nă ofer­ta lor pen­tru con­trac­ta­rea lucră­ri­lor, o ast­fel de pre­ve­de­re fiind per­mi­să de lege în cazul achi­zi­ţio­nă­rii lucră­ri­lor de până la 200 de mii de lei, con­form expli­ca­ţi­i­lor ofe­ri­te de repre­zen­tanţii AAP. Legea sta­bi­leş­te că la aceas­tă pro­ce­du­ră tre­bu­ie să par­ti­ci­pe cel puţin 3 agenţi eco­no­mici cali­fi­ca­ţi, fapt care s-a şi pro­dus.

Pe lân­gă lucră­ri­le ofi­ci­a­le, de schim­ba­re a pode­le­lor, la vila pre­zi­denţi­a­lă de la Con­dri­ţa, în ulti­me­le luni, au avut loc şi alt­fel de lucrări, mult mai cos­ti­si­toa­re, spun oameni care acti­vea­ză la moşia des­ti­na­tă preşe­din­te­lui. Ion Iovu, con­sul­tant în cadrul Dire­cţi­ei Gene­ra­le pen­tru Admi­nis­tra­rea Clă­di­ri­lor Guver­nu­lui, spre care am fost redi­re­cţio­na­ţi pen­tru a dis­cu­ta la subiect, ne-a anu­nţat că el ar putea să ne ofe­re infor­ma­ţii doar des­pre lucră­ri­le con­trac­ta­te de Guvern pen­tru par­do­seli. „În pri­vinţa la alte lucrări de repa­ra­ţie care au loc aco­lo, nu am infor­ma­ţii. Prin inter­me­di­ul nos­tru, ace­le lucrări nu au fost exe­cu­ta­te. N-am cunoş­tinţă de cau­ză cine efec­tu­ea­ză alte lucrări. Noi ne-am ocu­pat doar de par­do­seli. Au fost mai îna­in­te niş­te lucrări des­pre care spu­neţi dvs., cred că prin pri­mă­va­ră au înce­put, dar nu am alte infor­ma­ţii. Nu pot să vă spun dacă cine­va pri­vat ar putea efec­tua lucrări la edi­fi­ci­ul sta­tu­lui. Nu am aşa infor­ma­ţii”, ne-a zis Iovu.

„De mai demult nu s-au făcut lucrări de reparaţie acolo”

De ce Guver­nul a decis, totu­şi, să facă repa­ra­ţie la vila de la Con­dri­ţa? „Repa­ra­ţia par­do­se­lii s-a decis să se facă după ce a fost esti­ma­tă sta­rea lor. Noi am venit cu pro­pu­ne­rea. De mai demult nu s-au făcut lucrări de repa­ra­ţie aco­lo”, expli­că Iovu. Între­bat cum s-a ajuns ca lucră­ri­le să fie achi­zi­ţio­na­te de la o fir­mă com­plet necu­nos­cu­tă, care nu a mai câş­ti­gat ante­ri­or vre­un con­tract cu sta­tul, fun­cţio­na­rul ne-a zis că „am tri­mis ofer­te de par­ti­ci­pa­re la mai mul­te fir­me. Nu putem lucra cu ace­lea­şi fir­me. A fost dat cel mai mic preţ. La par­do­seli lucră­ri­le au fost efec­tu­a­te deja. S-a mai făcut şi lăcu­i­rea supra­feţe­lor de tâm­plă­rie. Dacă asta a fost ofer­ta, înseam­nă că au ajuns bani”, zice Iovu.

Vea­ce­slav Mis­trean, admi­nis­tra­to­rul „Akde­mir” SRL, par­ti­ci­pant la acea lici­ta­ţie, susţi­ne că par­ti­ci­pa­rea sa la con­curs „a fost pe bune”, fir­ma sa nea­vând doar rolul de a legi­fe­ra pro­ce­sul, aşa cum se întâm­plă dese­ori în ase­me­nea cazuri, în cadrul COPF-urilor. „Nu, nu am fost ca alter­na­ti­vă. Nu mă ocup de aşa ceva. Am vrut să câş­ti­găm, dar alţii au dat un preţ mai mic”, susţi­ne Mis­trean, care a fon­dat fir­ma împre­u­nă cu Dmi­trii Bur­gu­ji. Între­bat dacă lici­ta­ţia a fost corec­tă, Miha­il Sireţa­nu, admi­nis­tra­to­rul „Pan­do­ra” SRL, ne-a zis: „Nu ştiu. Cred că da. Ne-a invi­tat Dire­cţia Guver­nu­lui. M-au invi­tat să par­ti­cip. Eu ştiu cu ce scop m-au invi­tat!? Am dat ofer­ta… Par­că nu a fost nimic dubi­os. Nu-i cunosc pe câş­ti­gă­tori”.

„Reparaţia nu-i de 3 copeici, îi reparaţie serioasă”

SRL „Dar­ni­ci­grup”, care a schim­bat pode­le­le la vila pre­zi­denţi­a­lă de la Con­dri­ţa, a fost fon­da­tă în 2012 de Petru Darien­co, fiind admi­nis­tra­tă de soţia aces­tu­ia, Jan­na Darien­co. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de pe pagi­na elec­tro­ni­că a AAP, SRL-ul nu a mai câş­ti­gat până acum niciun con­tract cu vreo insti­tu­ţie de stat pen­tru efec­tu­a­rea lucră­ri­lor de repa­ra­ţie. Con­form infor­ma­ţi­i­lor publi­ce, acti­vi­tă­ţi­le de bază decla­ra­te de „Dar­ni­ci­grup” nu sunt lucră­ri­le de repa­ra­ţie sau con­stru­cţii, ci come­rţul sau repa­ra­ţia auto­ve­hi­cu­le­lor. Soţii Darien­co deţin cali­ta­tea de cofon­da­tori la alte două fir­me cu acti­vi­tă­ţi în dome­ni­ul repa­ra­ţi­ei maşi­ni­lor, „Prof-Service” şi „Auto-Profserv”. Un fost mun­ci­tor la aces­te com­pa­nii ne-a anu­nţat însă că fir­me­le ar fi fali­men­tat, fiind acum inac­ti­ve. Infor­ma­ţi­i­le publi­ce, dar şi cele din baze­le de date dis­po­ni­bi­le, nu ofe­ră date­le de con­tact ale com­pa­ni­i­lor ges­tio­na­te de Darien­co.

La vila de la Con­dri­ţa s-au efec­tu­at şi alte lucrări decât reno­va­rea pode­le­lor. Infor­ma­ţia este con­fir­ma­tă şi de oameni care lucrea­ză la casa de odih­nă a preşe­din­te­lui, mulţi din­tre ei locu­i­tori ai sate­lor Ulmu şi Con­dri­ţa, loca­li­tă­ţi din pre­a­j­ma reşe­dinţei. „De când s-a încă­l­zit, a înce­put repa­ra­ţia. În vilă deja s-a ter­mi­nat. Acum făceau repa­ra­ţie la paz­nici. Gali­na (soția pre­șe­din­te­lui, n.r.) mai mult vine pe aici. Ea supra­ve­ghea­ză lucră­ri­le, dar vine şi Igor Dodon”, ne-a spus un anga­jat al com­ple­xu­lui, în urmă cu o săp­tămâ­nă. „Repa­ra­ţia nu-i de 3 copeici, îi repa­ra­ţie seri­oa­să. Aco­lo după dom­nul Voro­nin repa­ra­ţie nu s-a mai făcut. S-a mai făcut câte ceva aşa… sim­plu, dar acum s-a făcut repa­ra­ţie foar­te seri­oa­să”, ne-a decla­rat o altă sur­să. Între timp, unii anga­ja­ţi de pe vre­mea lui Voro­nin au reve­nit la lucru, inclu­siv fos­tul şef al com­ple­xu­lui, ne-a spus un alt mun­ci­tor cu care am dis­cu­tat, care mai susţi­ne că, dumi­ni­că, 25 iunie, com­ple­xul reno­vat a fost sfinţit de un pre­ot. Per­soa­ne impli­ca­te în lucră­ri­le de la Con­dri­ţa esti­mea­ză că, în rea­li­ta­te, ar fi fost inves­ti­te câte­va mili­oa­ne de lei.

Am dis­cu­tat cu Ion Ceban, pur­tă­to­rul de cuvânt al preşe­din­te­lui Dodon, pen­tru a afla câţi bani au fost chel­tui­ţi în total şi din ce sur­se au fost finanţa­te lucră­ri­le supli­men­ta­re celor achi­ta­te de Guvern. După ce i-am comu­ni­cat subiec­tul dis­cu­ţi­ei, Ceban ne-a spus că nu cunoa­ş­te deta­li­i­le soli­ci­ta­te şi ne-a îndem­nat să reve­nim pes­te o oră după care nu ne-a mai răs­puns la tele­fon până la sfârşi­tul zilei. În dimi­nea­ţa zilei de mier­curi, 28 iunie, Ceban ne-a spus că nu a reu­şit să vor­beas­că cu preşe­din­te­le pen­tru a ne putea oferi un răs­puns şi ne-a îndem­nat, din nou, să reve­nim după ora 13. Deşi l-am sunat la ora sta­bi­li­tă, Ceban nu ne-a mai răs­puns. De ase­me­nea, fără răs­puns au rămas şi ape­lu­ri­le ulte­ri­oa­re. Spre sfârşi­tul zilei, Ion Ceban ne-a tri­mis un mesaj prin care ne infor­ma că se află la şedinţa biro­u­lui Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal şi nu poa­te vor­bi. Ast­fel, până la închi­de­rea edi­ţi­ei, nu am reu­şit să mai vor­bim cu pur­tă­to­rul de cuvânt al preşe­din­te­lui.

507 ha de pădure pentru recrearea preşedinţilor

Vila de la Con­dri­ţa a deve­nit cunos­cu­tă în peri­oa­da preşe­dinţi­ei lui Vla­di­mir Voro­nin, atunci când, pen­tru reno­va­rea ei, din buge­tul de stat, au fost ofe­ri­te, peri­o­dic, pes­te 33 de mili­oa­ne de lei. În 2007, ZdG scria că au fost alo­ca­te 2,12 mili­oa­ne de lei doar pen­tru achi­ta­rea lucră­ri­lor de monta­re a sis­te­mu­lui de ilu­mi­na­re a teri­to­ri­u­lui Com­ple­xu­lui „,Con­dri­ţa”.

Teri­to­ri­ul pe care este con­stru­i­tă vila se întin­de pe o supra­fa­ţă de 507 ha de pădu­re, îngră­di­tă, acce­sul pen­tru muri­to­rii de rând fiind inter­zis. Con­form date­lor de la Cadas­tru, pe acest teren sunt ampla­sa­te 7 con­stru­cţii. Cea mai mare, clă­di­rea admi­nis­tra­ti­vă, are o supra­fa­ţă de 637 de m.p., cele­lal­te având supra­feţe cuprin­se între 452 şi 19 m.p. Com­ple­xul mai cuprin­de un lac arti­fi­ci­al, un beci, dar şi o fer­mă de ani­ma­le. Vila se află pe tra­se­ul Chişinău-Leuşeni, la 30 km de capi­ta­lă, lân­gă satul Con­dri­ţa.



În 2010, Mihai Ghim­pu, care pre­lu­a­se fun­cţia de preşe­din­te inte­ri­mar după demi­sia lui Vla­di­mir Voro­nin, a faci­li­tat acce­sul jur­na­li­ş­ti­lor pe teri­to­ri­ul com­ple­xu­lui de la Con­dri­ţa, fiind, prac­tic, o pre­mie­ră când per­soa­ne din afa­ra cer­cu­lui pre­zi­denţi­al au intrat pe teri­to­ri­ul aces­tu­ia. Atunci, Ghim­pu însă nu a găsit la reșe­din­ța de vacan­ță a fami­li­ei pre­șe­din­te­lui foar­te mul­te, pen­tru că Voro­nin lua­se cu el toa­te ani­ma­le­le pe care le-a cre­as­cut aco­lo, sti­cle­le de vin, dar și borca­ne­le cu con­ser­ve. „Nu aş zice că e lux. Sunt lucruri făcu­te cu gust. Îmi pare foar­te rău că nu cunoa­ş­tem chel­tu­ie­li­le pen­tru con­stru­cţi­i­le din 2001 şi chel­tu­ie­li­le de întreţi­ne­re”, spu­nea lide­rul PL.