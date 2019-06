Când revine Plahotniuc?

Zilele trecute, s-a instalat al 13-lea Guvern din viața de 27 de ani ai R. Moldova (plus cele vreo 5 guverne interimare care au durat câteva săptămâni fiecare). Profesional, pe toate le-am întâmpinat și le-am petrecut la muncă, cu pixul în mână. Cetățenește, mi-am dorit întotdeauna un Guvern bun, care ar răspunde la nevoile tuturor sau ale majorității. Dar majoritatea guvernelor a cam răspuns intereselor unor minorități. Și așa, toate au plecat, nepedepsite, dar și uitate.

Imediat după alegerile din februarie, Plahotniuc a dispărut. E clar că o fi muncit la ceva, dar poziția pe care o deținea îl obliga să fie prezent în spațiul public și el nu a reușit să facă față acestei obligații statutare. Apoi a apărut, peste vreo două luni, cu promisiunea că nu va lăsa oponenții politici de capul lor, dar peste câteva zile i-a lăsat. A mai recidivat cu un spectacol de revenire în forță, cel mai grotesc din câte au fost, cu curcani, țipete de pe scenă, aplauze forțate și susținători plătiți. Apoi, peste doar câteva ore, a plecat. După aceea, nu l-a mai văzut nimeni, doar finul său, Andrian Candu, a declarat că l-ar fi văzut la Londra, dar nu a explicat nici încotro ținea calea, nici când anume va reveni.

După 14 iunie 2019, Vlad Plahotniuc a ieșit în public doar cu mesaje pe contul său de Facebook, despre care nu avem certitudinea că le scria el însuși. După 14 iunie, au fost doar 2 mesaje de la liderul partidului care a guvernat atâția ani. În unul spune că PD pleacă în opoziție, în altul, peste o săptămână, spune că se retrage de la conducerea PD. De atunci, Plahotniuc nu a mai scris nici postări pe rețelele sociale, nici pe pagina Edelweiss, nici vlog, nici blog, nimic. Doar o parte din servanții săi aruncă pe ici-colea mesaje că va reveni neapărat și va reveni mai puternic.

Personal, nu știu dacă va reveni sau nu. Pentru că, în mod normal, un politician, membru al Parlamentului, are obligația statutară și morală să iasă public și să le explice alegătorilor săi și tuturor cetățenilor care contribuie la întreținerea Parlamentului, cu ce anume se ocupă, ce planuri de activitate parlamentară are, ce interese și preocupări îl țin deja de 4 luni departe de legislativ, noul său loc oficial de muncă. Ceea ce cred eu, însă, este că Plahotniuc, chiar dacă va reveni – nu va mai fi mai puternic. Nu pentru că aș ști ceva despre Plahotniuc, ci pentru că i-am urmărit , timp de aproape 3 de decenii, pe toți ceilalți, și iată cum a fost.

Sangheli, Ciubuc, Tarlev, Bragiș, despre ei s-a scris că ar deține firme, businessuri și control politic, că ar avea structuri și bani, dar fiecare dintre ei, când a plecat de la Guvernare, n-a mai putut reveni. Desigur, ei au fost niște ”simpli” premieri, nu tocmai ”coordonatori” de stat, dar nu pot uita semeția cu care se erijau în atot-guvernatori și cât de anonimi au plecat. Dintre ”coordonatorii” Moldovei, cred că cel mai potent a fost Vladimir Voronin, dar și el a plecat, promițând să revină și nu și-a mai revenit. Și Petru Lucinschi se arăta puternic, dar acum e un simplu scriitor de cronici personale. Cu siguranță, unele nume purtătoare de interese ale lui Vlad Plahotniuc încă se vor perinda prin cabinetele puterii, dar istoria arată că abuzatorii de putere devin atât de urâți, încât nu mai mizează nimeni pe ei. În aceste zile, tot mai des se aud voci ale oamenilor din anturajul lui Plahotniuc care spun că liderul lor a plecat să-și apere pielea și averile, iar ei au rămas singuri cu intemperiile.

Ca să se închidă acest cerc vicios al persoanelor care vin la guvernare pentru pricopseli personale și pentru a istovi cetățenii și statul, e nevoie de un singur lucru: pedepse acordate în baza legii, pentru fiecare abuz în parte. Poate cel de-al 13-lea guvern al R.Moldova va reuși această performanță. Dacă nu, va trebui să plece. Dar și așa nu va mai reveni Plahotniuc.