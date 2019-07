Comportamentul ministrului de Interne, dezaprobat de ONG-urile de media

Organizațiile neguvernamentale de media dezaprobă solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Andrei Năstase, de a restricționa accesul lui Vadim Ungureanu la conferințele de presă ale Inspectoratului General de Poliție (IGP), pe motiv că jurnalistul ar fi condamnat penal.

Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă care a avut loc duminică, 14 iulie, la sediul IGP, după ce unii jurnaliști, printre care și Vadim Ungureanu, i-au adresat lui Andrei Năstase întrebări la care demnitarul a evitat să ofere răspunsuri.

Ne exprimăm dezacordul față de astfel de declarații, venite din partea unui demnitar public. Faptul că o persoană a avut dosar penal nu poate constitui argument de a fi oprit să participe la o conferință de presă. Potrivit Codului de procedură penală, o persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Dezaprobăm asemenea declarații și reamintim ministrului Afacerilor Interne că jurnaliștii au dreptul să obţină şi să difuzeze informaţii, să filmeze, să facă imprimări audiovizuale și să fotografieze. Totodată, Legea privind libertatea de exprimare prevede, în articolul 6 alin. (1), că orice persoană are libertatea de a primi informaţii de interes public prin intermediul mass-mediei.

Solicităm ministrului Afacerilor Interne să nu restricționeze prezența jurnaliștilor la evenimentele organizate de IGP și MAI, astfel încât toți reprezentanții presei să aibă acces egal și liber la informațiile de interes public ale instituției.

Centrul pentru Jurnalism Independent

Asociația Presei Electronice

Asociația Telejurnaliștilor Independenți

Centrul ”Acces-Info”