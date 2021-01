Ce vor cititorii ZdG?

Dumitru Cernea are 86 de ani. 57 de ani din viața sa i-a dedicat muncii de inginer-financiar. Acum este la pensie, fiind pensionar-emerit. S-a născut la Fântâna Albă, raionul Edineț, iar în prezent locuiește la Chișinău. Este unul dintre cei circa 10 mii de abonați ai Ziarului de Gardă. Într-o zi, Dumitru Cernea a completat ancheta publicată de ZdG la sfârșit de an și a expediat-o la redacție, fapt pentru care îi suntem extrem de recunoscători. În toate răspunsurile oferite la întrebările ZdG am găsit sugestii importante pentru activitatea de viitor a redacției. De exemplu, Dumitru Cernea ar vrea să citească o investigație despre cum au fost concepute, cine-s autorii din față și din umbra, cât au costat și de unde au fost cheltuiți banii pentru editarea celor cinci volume de Istorie, pline de falsuri.

La întrebarea de ce ar îndemna și alți cititori să aboneze ZdG, Dumitru Cernea a subliniat că astfel ar fi mai multă lume bine informată, ar fi mai puțini rătăciți și mai multă lume s-ar implica în luarea deciziilor de interes public. Printre cele mai importante probleme din societate cititorul le subliniază pe cele legate de propaganda pro-rusă, de falsurile răspândite de mediile de informare susținute de Moscova, dar și lipsa de voință și de curaj a unor intelectuali de a spune adevărul. Totodată, dl Cernea ar vrea ca ZdG să realizeze mai multe reportaje despre viața satelor din R. Moldova, despre problemele școlilor și despre lipsurile pe care le suportă pedagogii din zonele rurale.

Ana Ion, din satul Rădeni, Călărași, pensionară, 68 de ani, consideră că un ziar mai important decât Ziarul de Gardă nu există. Potrivit cititoarei, cele mai citite articole sunt editorialele. Ar dori ca în ziar să fie înserate rubrici precum felicitări din partea fraților, surorilor, integrame și Sudoku. Activează la Oficiul Poștal și de fiecare dată când are ocazia recomandă acest ziar, deoarece consideră că din paginile publicației cititorii pot afla despre viață, despre oameni, despre cei din Diasporă. „Primim acest ziar pentru că e cel mai bun”, scrie Ana Ion.

Valerian Mâțu, din satul Podgoreni, raionul Orhei, este pensionar. Are studii superioare și citește toate paginile ZdG. Prețuiește informația publicată în ziar, apreciază enorm editorialele lui Petru Grozavu, cronicile, actualitatea. Îi plac toate rubricile, dar ar mai vrea să avem și sfaturi pentru agricultori și, eventual, Sudoku. Ar vrea să citească mai multe despre situația din economie. Ori de câte ori are posibilitatea, recomandă acest ziar unui vecin sau unui cunoscut, deoarece din paginile ziarului putem cunoaște adevărul.

Un cititor din satul Prepelița, raionul Sângerei, ne scrie că citește ZdG deoarece articolele publicate sunt interesante și utile. Apreciază, în special, interviurile și investigațiile. Citește ZdG pentru că paginile acestuia găzduiesc subiecte „pe care nu găsim în altă parte”. Ar vrea să continuăm rubrica Consultație juridică, la care am răspunde la întrebările concrete ale cititorilor despre justiție. Ar vrea să citească articole despre condițiile de trai din R. Moldova, despre cum sunt prestate serviciile, despre cum sunt colectate impozitele, dar și despre cum poate supraviețui un bătrân din pensia inumană. Ar fi interesat și de subiecte precum lipsa comunicării în perioada pandemică. Întotdeauna recomandă acest ziar vecinilor sau cunoscuților, pentru că sunt materiale interesante, pe interesul tuturor cetățenilor.

Ne scrie Ana Jardan, de 68 de ani, din satul Rădeni, Călărași. Abonează ZdG de 15 ani. Apreciază toate articolele, în special cele semnate de Alina Radu și de Petru Grozavu. Apreciază rubrica de joi până joi, scrisori de la cititori. Va citi ziarul și în continuare, pentru că ZdG nu minte, dar ajută cititorii în toate problemele. Apreciază concursurile destinate poștașilor, și chiar ea personal participă la aceste concursuri. Ca și rubrici noi și-ar dori să publicăm integrame, Sudoku, mai puțin citații prin judecată. Vrea ca cele mai importante probleme din societate să fie reflectate în ziar: cele legate de educație și de situația familiilor tinere. Abonează și recomandă întotdeauna acest ziar vecinilor, prietenilor, deoarece ZdG dezvăluie toate neregulile din societate și este cel mai răspândit ziar din care aflăm informații utile chiar și de peste hotare. Ana Jardan solicită să scriem și despre ecologia apelor.

„Dragii noștri jurnaliști, luptați-vă și scrieți adevărul! Suntem doi pensionari din satul Ustia, raionul Dubăsari, familia Bradu. ZdG este super, spune și scrie doar adevărul. Merită să fie abonat și citit de fiecare. Vă mulțumim din suflet tuturor jurnaliștilor de la ZdG, pentru că munciți ca să deconspirați hoții și bandiții de la guvernare. Mulțumim echipei și conducerii colectivului onest. Problemele cele mai importante din societate sunt sărăcia și hoții de la guvernare, cei care au adus la sărăcie acest popor. Recomandăm acest ziar tuturor și îl abonăm cu drag. ZdG este fără de preț”, susține familia Bradu.

Sinteză D. M.