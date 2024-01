ZdG explică De ce opțiunea europeană nu e opusul opțiunii rusești

Anul 2024 abia a început, dar deja are un calendar supraîncărcat. Vor avea loc multe evenimente importante, care ne vor copleși și pentru care este bine să fim pregătiți. Din respect pentru comunitatea noastră de cititori, inițiem o rubrică nouă în ZdG care vine să explice pe îndelete unele dintre cele mai dificile sau discutate, sau neclare subiecte. Temele vor fi selectate în baza dezbaterilor care se desfășoară în spațiul public sau la sugestia cititorilor și a comunității.

Azi vrem să explicăm puțin vectorul geopolitic al Republicii Moldova și să ne clarificăm de ce nu e corect să alegem între Rusia și Europa, de ce o dezbatere în acest sens nu este binevenită și nu poate da un rezultat bun pentru cetățenii Republicii Moldova.

De ce UE?

Uniunea Europeană este un sistem ce are un hotar de 684 de km cu Republica Moldova, adică întreaga linie de hotar cu România e și hotarul cu UE. Restul liniei de hotar a Republicii Moldova, de 1222 de kilometri, este cu Ucraina, o țară care de asemenea aspiră să devină membră a UE. Dar simpla vecinătate cu Uniunea Europeană nu e cel mai relevant argument de a deveni parte a acestei familii. Fiecare om are o singură viață și vrea să o trăiască în cele mai bune condiții, să aibă cele mai bune oportunități și să îi fie protejate drepturile în cel mai adecvat mod. Dacă ne uităm la datele privind calitatea vieții, găsim în acest top majoritatea statelor europene: statele cele mai puțin corupte din lume sunt Danemarca și Finlanda, țările cele mai sigure pentru a crește copii sunt Suedia și Norvegia, țările cele mai sigure privind piața muncii sunt Germania și Olanda. Uniunea Europeană are înalte standarde privind integritatea, drepturile omului și securitatea cetățenilor săi, iar oamenii din Republica Moldova tocmai de asta au nevoie – de evoluție în interesul cetățenilor, nu a grupărilor oligarhice sau a partidelor obscure.

De ce nu Rusia?

Republica Moldova nu are hotar cu Rusia, deci o integrare teritorială nu e posibilă. Dar proximitatea teritorială e cel mai slab argument. Rusia este un stat care cauzează mari riscuri de securitate în regiune, iar pentru Republica Moldova argumentele sunt extrem de grăitoare: Rusia ține o armată ilegal în regiunea transnistreană, pe care a promis s-o retragă cu 30 de ani în urmă și nu o face, Rusia și-a permis să atace criminal Ucraina – chiar dacă recunoscuse oficial hotarele acestui stat independent după 1991, Rusia are armate staționate ilegal în zonele separatiste din Georgia. Rusia este un stat care aduce o sumedenie de riscuri propriilor săi cetățeni: campaniile de mobilizare la război înghit tot mai mulți tineri, care sunt returnați în sicrie sau mutilați. În timp ce Moscova și alte câteva orașe mari sunt scăldate în lux, în regiunile periferice oamenii suferă de sărăcie, frig, probleme de sănătate. Dar cel mai mult suferă în Rusia activiștii pentru drepturile omului – majoritatea criticilor lui Putin sunt arestați și putrezesc în pușcării, iar cei care nu au fost arestați – au reușit să fugă din propria lor țară.

De ce nu putem compara aceste două sisteme?

Oamenilor le place să aibă o diversitate de alegere. Dacă mergem la piață, ne place să alegem din 5 soiuri de mere unul care ne place mai mult, dacă mergem la magazin – alegem haine din in sau din bumbac, dacă mergem în vacanță – alegem la mare sau la munte.

UE și Rusia (CSI, Uniunea Vamală etc.) nu sunt sisteme de comparat. E ca și cum ai compara ceaiul de mentă cu ceaiul care conține novichok sau vacanța la Mediterană cu vacanța la podul din Crimeea. Sistemele periculoase și toxice nu pot fi o alegere.

Dar de ce nu putem merge singuri pe calea noastră și e neapărat să ne unim cu cineva?

Deocamdată, suntem cam singuri. Uniunea Europeană e un sistem foarte mare și statele membre nu își doresc neapărat să își lărgească lista. Cu atât mai mult, statele membre sunt reticente față de statele sărace, cu probleme de securitate. Adevărul e că în aceste condiții de război, am înțeles cu toții că este apărat cel care are aliați de bună credință. Moldova este un stat foarte mic, foarte sărac, foarte corupt. Ca să ieșim din aceste crize, e bine să ne aliem la statele integre, cu bunăstare și respect pentru cetățeni. Aceste state sunt enumerate în punctul 1 și sunt în Uniunea Europeană. Ecuația e cu două mari dificultăți: nu putem ieși singuri din mocirla corupției și a insecurității, dar nu vom fi admiși în UE înainte de a ne curăța de corupție și încălcări.

Dar cum să convingem pro-rușii să accepte varianta pro-europeană, căci fără ei nu ne vom putea integra?

Nu toți cetățenii care spun că aleg vectorul estic sunt împotriva democrației. Unii dintre ei fac mercenariat pur, își petrec vacanțele, sărbătorile și bucuriile în statele UE, se folosesc de tehnologii și bunuri europene moderne, dar fățiș fac propagandă pro-rusă. Niște verificări privind proveniența banilor acestora ar ajusta mesajele. Dar sunt și oameni dezinformați care au fost intoxicați cu mituri despre faptul că europenii sau americanii vor să le ia pământul, copiii, bunurile sau șansele. Aici singura soluție este să-i informăm pe toți cu răbdare, inclusiv cu argumente din cele 4 puncte de mai sus.