OPINIE Cum am fost invitată la Moscova de afiliații lui Șor. Ce putem afla despre propaganda rusească în Moldova prin exemplul „Eurasiei”?

În luna iunie, sub o identitate falsă, am fost invitată să merg gratuit la Moscova pentru cel puțin 3 zile. Sponsorul acestei invitații a fost organizația „Eurasia”, care, fiind afiliată Kremlinului și oligarhului fugar Ilan Șor, răspândește prin intermediul rețelelor de socializare mai multe narațiuni propagandistice pro-ruse și programele sale înainte de referendumul constituțional pentru aderarea R. Moldova la UE.

La o conferință de presă convocată la Moscova pentru a marca cele patru luni de activitate ale „Eurasiei”, președinta Consiliului organizației, Aliona Arșinova, a declarat că participanții la programele organizației sunt selectați pe baza „calității” lor și ca plecările acestora în Rusia nu sunt „un turism simplu”.

Pentru a demonstra că „Eurasia” face parte din proiectul imperial al Rusiei – bazat pe interesul ei propriu de a păstra țările „post-sovietice” în sfera sa de influență, iar participanții la programele acesteia sunt selectați în conformitate cu ideologia statului rus, am decis să „beneficiez” de serviciile organizației, aplicând la unul dintre programele ei sub două identități false.

Identitatea falsă I: Anastasia Morari

O fata de 19 ani, din Chişinău, care a absolvit liceul cu profilul umanist, vrea să devină jurnalistă. Pe 12 iunie, sub identitatea falsă a Anastasiei Morari, am aplicat la programul „Eurasiei” „Cunoaște Rusia” pentru a „călători la Moscova.”

Pentru că regulamentul programului stabilește regulile pentru procesul de selecție, iar „aplicațiile depuse nu trebuie să contrazică normelor etice și legilor Federației Ruse”, am decis să mă adaptez intenționat așteptărilor organizației. Adică, eseul şi poezia pe care le-am prezentat sub numele de „Anastasia Morari” pentru a fi selectată de către „comitetul de experţi” al „Eurasiei”, au fost scrise într-un spirit din ce în ce mai propagandistic: cu menţiuni despre „proprietarii occidentali ai guvernului moldovenesc”, „occidentul colectiv”, „propaganda gay” şi „discriminarea populaţiei vorbitoare de limbă rusă în Moldova”. De asemenea, una dintre declarații din eseul Anastasiei reprezenta o „confesiune” că „învață” de la Olga Skabeeva, o jurnalistă rusă de la postul propagandist de stat rus „Rossia-1” care este supusă mai multor sancțiuni pentru distribuirea propagandei anti-ucrainene și ideologiei „lumii ruse.”

„Eurasia” anunță pe site-ul său că răspunde aplicanților „în termen de trei zile lucrătoare”. După ce am depus dosarul, a doua zi am fost contactată prin intermediul aplicației Telegram de către o persoană pe nume Viktoria Romenskaya, aparent una dintre administratorii „Eurasiei”. Ea mi-a răspuns cu un „mulțumesc mult” pentru lucrările mele și m-a informat că am fost selectată pentru a participa la programul „Cunoaște Rusia.” Mi-a scris mesajul de la un număr rusesc.

Când am pretins că părinţii mei nu doreau să mă lase să merg în Rusia şi am întrebat-o pe Romenskaya dacă există vreo „persoană de încredere” care ar reprezenta organizația în R. Moldova, cu care ei o să poată vorbi, ea mi-a răspuns negativ. Răspunsul ei, că nu există un astfel de reprezentant, a contrazis declaraţia făcută pe 31 mai de Natalia Parasca – că ea va „reprezenta interesele organizaţiei necomerciale «Eurasia» în Moldova.”

Identitatea falsă II: Andrei Popa

Pentru a duce experimentul până la capăt, am aplicat la același program încă o dată – la două zile după prima mea încercare reușită. De data această pseudonimul meu ales a fost „Andrei Popa”, un băiat de 20 de ani din Bălți, iar planul meu a fost de a oferi „comitetului de experți” al „Eurasiei” o provocare.

Adică, am proiectat eseul lui „Andrei” într-un mod diferit, format dintr-un amestec de puncte de vedere, pe de o parte, şi narațiuni propagandistice ruse, pe de altă parte. Printre cele mai vizibile diferenţe cu lucrările semnate de „Anastasia Morari” s-a numărat opinia lui Andrei că dorește că R. Moldova să fie independentă şi „neutră din punct de vedere politic”, această „neutralitate” însemnând o „prietenie egală” cu România, „occidentul” şi Rusia.

De asemenea, „Andrei” și-a exprimat dorința să elimine corupţia din ţară, a considerat că limba română nu ar trebui să fie numită „moldovenească” şi că Stalin este un criminal datorită rolului său cheie în facilitarea deportărilor şi rusificării popoarelor din teritoriul al RSSM. În acelaşi timp, Andrei a susținut celebrarea „Zilei Victoriei” pe 9 mai şi a sprijinit „valorile tradiţionale”.

Aceste afirmații însă nu au convins reprezentanții „Eurasiei”, astfel că organizația nu a revenit cu un răspuns nici la aproape două luni de la trimiterea eseului. Totodată, nu am primit nicio explicație de la administratorii „Eurasiei” când i-am contactat prin e-mail, pentru a afla dacă „Andrei” a fost definitiv respins. Deşi acest experiment, în ansamblu, arată că, în teorie, oricine ar putea aplica la unul din programele „Eurasiei”, el demonstrează, de asemenea, că „Eurasia” ca organizaţie își selectează participanții „comozi”, opiniile cărora se încadrează în ideologia statului rus și interesele acestuia geopolitice.

Doi şi cu doi fac cinci: „Eurasia” ca o nouă dimensiune a propagandei rusești care țintește tineretul vorbitor de limba rusă

Văzând că „Eurasia”, efectiv, nu i-a permis lui „Andrei” să participe în programul „Cunoaște Rusia”, am decis să nu extind experimentul până la planificată etapă finală, în care aş fi aplicat sub propriul meu nume. Am înțeles că obiectivul real al „Eurasiei” este de a promova narațiunile propagandei ruseşti şi astfel, pe termen lung, de a aduce R. Moldova înapoi în orbita Rusiei și că vor ignora aplicaţia mea reală.

În eseul meu real aș fi dorit să menționez că în R. Moldova există o parte considerabilă a populației, de fapt o majoritate, care susține integrarea europeană a țării și ruperea legăturilor Moldovei cu Rusia. În al doilea rând, aș fi adăugat faptul că Rusia este o țară agresoare care a lansat o invazie neprovocată într-un stat suveran, Ucraina, și a comis mai multe crime de război.

De ce consider că formatul „Eurasiei” reprezintă o dimensiune nouă a propagandei rusești în R. Moldova? Observând varietatea programelor pe care le oferă „Eurasia”, toate fiind finanțate din sursele nedeclarate nici în documente de înregistrare și nici pe pagina web a organizației, am ajuns la concluzia că inițiativele rusești precum aceasta încearcă intenționat să creeze un mediu cât mai autonom, cu suficiente „perspective pentru viitor” dinăuntru sitemului pro-rus, pentru a normaliza așa-zisele „valori” ale F. Ruse: că războiul din Ucraina nu este de fapt un război, că drepturile omului, inclusiv și drepturile persoanelor din comunități LGBTQ+, sunt negociabile, că forță crudă poate servi ca legea și că libertatea se termină atunci când încalci interesele regimului.

Explicată altfel, activitatea „Eurasiei” este un exemplu clar de propagandă care devine gaslighting-ul politic: o încercare de a păcăli, într-un mod sistemic, cetățenii țărilor supuse agresiunii hibride a Rusiei cu scopul că aceștia să creadă că adevărul pe care ei îl apără și îl urmează este relativ, dacă nu complet inexistent. Suntem noi, ca o societate care se află în ajunul alegerilor prezidenţiale şi referendumului constituțional, pregătiţi să insistăm asupra faptului că doi și cu doi fac patru?

Autoare: Iana Cabacenco, stagiară ZdG

Iana Cabacenco este studentă la facultatea Științelor Sociale și Comportamentale în cadrul Universității din Amsterdam unde își urmează studiile de licență în Antropologie Culturală și Sociologia Dezvoltării. Stabilită în Țările de Jos pe timpul studiilor, Iana își dorește să se specializeze în cultura și politica Europei de Est, iar acum învață limba ucraineană. Iana Cabacenco a făcut o stagiere la ZdG în perioada iulie-august 2024.