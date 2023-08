EDITORIAL Nu mai merg reformele…

Peste câteva zile Republica Moldova împlinește 32 de ani și marea reformă nu va fi celebrată nici în acest august. Oamenii care au protestat în stradă ani în șir, care au construit independența ani în șir, cei care au luptat pe Nistru sau în spitale, sau în școli, sau în redacții independente, toți au o mare așteptare care nu se va împlini nici în acest an. Unii au plecat deja în lumea celor drepți, alții au emigrat și și-au aranjat viața în lumea civilizată, alții s-au săturat să lupte și s-au dat de partea corupților, unii, tot mai puțini, au rămas să lupte, dar cu toții așteaptă să se întâmple reformele. Dar în zona reformelor e cam ceață.

În ultimele săptămâni am făcut parte dintr-un grup de experți din țările Parteneriatului Estic (PaE), unde am analizat situația privind drepturile omului. La ședințe, participanții din fiecare țară își exprimau îngrijorările, iar împreună analizam scorurile și punctajele. Mi-a luat câteva zile să mă acomodez cu rezultatele. Deși erau obiective, nu mă simțeam confortabil: Moldova iese campioană la situația drepturilor și libertăților printre cele 6 state ale PaE. Cum să fie Moldova campioană, când justiția nu funcționează, încă plătim pentru acces la informare, spațiul informațional e plin de media controlate politic etc?

De câte ori ascultam declarațiile colegilor din alte țări, îmi dădeam seama câte etape a depășit Moldova datorită luptătorilor săi. Da, nu ne putem compara cu Belarus, unde se înregistrează cel mai mare număr de prizonieri politici – circa 1500 de oameni putrezesc în închisorile din Belarus pentru faptul că au criticat regimul, iar în ultimii ani câțiva dintre ei au și murit din cauza condițiilor inumane de detenție. Nu ne putem compara nici cu Azerbaidjan, unde numărul de oameni arestați pentru criticile adresate președintelui s-a dublat în ultimele luni, unde presă independentă practic nu mai există, la fel cum sunt strangulate și organizațiile privind drepturile omului. Nu ne putem compara cu Ucraina din cauza războiului criminal declanșat de Rusia. Putem, probabil, să ne comparăm un pic cu Armenia și Georgia, dar indicatorii democrației arată mai bine în Republica Moldova. Da, oamenii din Moldova au făcut niște pași enormi și aceste schimbări sunt vizibile dintr-o parte.

Dar ne bucură oare să ne comparăm cu state aflate în mare dificultate sau conduse de cleptocrați ca să arătăm mai bine? Doar un pic. Din moment ce ne comparăm cu Georgia și vedem că scorurile Moldovei arată mai bine, imediat găsim lucruri care oricum trebuie să fie schimbate la Chișinău. Și de ce ar trebui să ne comparăm atâta cu statele ex-sovietice, e timpul să ne dezicem total de această veche moștenire și să ne comparăm cu statele civilizate, ca să devenim un stat civilizat.

La redacția ZdG în fiecare zi apelează oameni care ne comunică nedreptăți și ilegalități. Mulți dintre cei care ni se adresează nici nu încearcă măcar să facă apeluri la autorități, vin direct la noi și ne solicită ajutorul. Recunoaștem, demult nu mai reușim să facem față tuturor solicitărilor.

Dar, uneori îi întrebăm pe oameni dacă ar putea și ei să facă un efort de a responsabiliza autoritățile de care se plâng – să telefoneze la primărie, la asistența socială, la Guvern, la Parlament, la Televiziunea Publică, la Procuratură. Toate aceste instituții sunt întreținute din taxele oamenilor. Să telefoneze repetat, să bată la uși, să le scrie scrisori, să revină, să urmărească, să insiste. Unii se tem, alții nu vor complicații, ceilalți sunt ocupați.

Mai mult decât atât, mulți recunosc că acceptă mici acte de corupție sau mici ilegalități, pentru că “toți fură” și “statul nu funcționează”, adică așa își justifică salariile primite în plic, mita dată la doctor, acceptarea violenței, ignorarea abuzurilor asupra copiilor etc.