„Nu am auzit medic să se vaccineze cu moarte”

În acest număr de ziar, la rubrica EXCLUSIV, ZdG publică opiniile unor fețe bisericești, reprezentanți ai diferitor culte religioase, dar și ale unei experte în sănătate despre pandemie și despre apropiata campanie de vaccinare, care va începe în R. Moldova imediat cum vor ajunge vaccinurile anti-COVID. Am considerat important subiectul, întrucât, în toate sondajele de opinie, Biserica deține întâietate în topul încrederii societății, lăsând pe ultimele locuri politica și politicienii.

În ultimele zile, am contactat zeci de preoți, încercând să inițiem o discuție despre ceea ce le spun creștinilor care vin la biserică în legătură cu pandemia, profilaxia, dar și campania de vaccinare care a început în lume și care va demara și în R. Moldova, la sosirea vaccinului. Cei mai mulți dintre preoții, fiind contactați, au refuzat să poarte o astfel de discuție. Cineva chiar a declarat că a fost oprit de mitropolit, că nu are dreptul să facă declarații în public. Dintre cei care au acceptat, mai deschiși și mai sociabili au fost reprezentanții comunităților religioase mai puțin numeroase, ceilalți, însă, au spus unanim că nu sunt abilitați ca, din amvon, să discute cu creștinii despre COVID și despre vaccinarea împotriva acestei maladii. Unii preoți au acceptat să-și spună, exclusiv, opinia personală, pe care, afirmă ei, nu o împărtășesc și creștinilor, în locașul sfânt. Deci, am auzit mesaje despre „transferul” codurilor genetice de la vaccinul produs din celule umane către persoanele vaccinate, despre inocularea unor nanotehnologii care ar genera robotizarea lumii, despre mortalitatea excesivă, în urma vaccinării sau despre maladii grave, transmise celor vaccinați. Poate, în timpul slujbelor, preoții nu lansează astfel de mesaje, dar ce le spun în discuții private cu enoriașii? Ușor de presupus, ținând cont de atitudinea dintotdeauna a unor reprezentanți ai bisericii față de vaccinare. Ar trebui sau nu preoții să le vorbească creștinilor despre problemele de sănătate? Am căutat răspuns la această întrebare pe surse de informații din România, mai ales că Mitropolia Basarabiei, reactivată acum aproape trei decenii în R. Moldova, este parte a Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

Așadar, în România, BOR a demarat o amplă campanie de informare în eparhii, distribuind broșura „Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură”. Anunțul făcut de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost distribuit generos de Ministerul Sănătății pe rețelele de socializare. Tot Ministerul Sănătății, reamintind că Papa Francisc a primit deja vaccinul anti-COVID, a dedus că „numai împreună, indiferent de religie și credință, vom reveni la normalitate”. BOR face zilnic apeluri la o informare corectă a populației despre beneficiile vaccinării, cerându-le credincioșilor să consulte doar surse sigure şi autorizate, pentru a nu deveni victime ale dezinformărilor.

Într-o intervenție TV, o înaltă autoritate bisericească, părintele Constantin Necula, a comentat că profesioniștii ar trebui să le explice clar oamenilor beneficiile vaccinurilor. „Credincioșii trebuie să înțeleagă că și vaccinurile sunt „în mâna lui Dumnezeu”, afirmă el.

ÎPS Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a referit la cei care se împotrivesc vaccinării. „Chiar credeți că Dumnezeu lasă pe cineva să moară din cauza vaccinului? …Lăsați medicii să ne spună, că ei au studiat 10, 20, 50 de ani trupul omenesc. Știu mai bine medicii ce este vaccinul”, a spus ÎPS Casian, în cadrul unei predici online, continuând: „Nu am auzit medic să se vaccineze cu moarte”. ÎPS Casian explică de ce până acum ne-a fost teamă de virus, dar acum ne e teamă de vaccin. „Pentru că mai persistă în noi o cavalcadă de știri, prea multe știri și prea puțină cunoaștere. Preasfânta Biserică spune să îi întrebăm pe medici, să ne informăm”.

Și unii preoți din R. Moldova consideră că ar trebui inițiate dezbateri publice profesioniste la acest subiect.

În România, astfel de dezbateri sunt inițiate, promovate și susținute de Ministerul Sănătății, cu sprijinul societății civile și al Bisericii. În R. Moldova, pe site-ul Ministerului Sănătății, cea mai nouă informație despre procesul de vaccinare anti-COVID e despre faptul că „autoritățile din domeniul sănătății depun toate eforturile pentru a asigura populația cu vaccin anti-COVID sigur și eficient”. Să admitem că R. Moldova va fi asigurată cu acest vaccin, dar ce va urma în condițiile în care populația, îndoctrinată de tot felul de mesaje dubioase, va refuza să se vaccineze?