Moldova: un an ca acasă. Editorial de Fern Horine, Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la Chișinău:

Era o dimineață răcoroasă de august când stăteam sub ramurile unui copac secular din inima Chișinăului și îl așteptam pe David, soțul meu, care a mers să ne cumpere cafea. Ironic, nu? Ambasadoarea Marii Britanii preferă cafeaua în locul ceaiului… În acea zi, participasem la Marea Dictare Națională și mă gândeam la reușitele mele în studierea limbii române. Îmi pare rău pentru persoana care a trebuit să-mi verifice dictarea plină de greșeli, dar, după un an de lecții intense, mă bucur că cel puțin pot interacționa cu oamenii fără să am nevoie de traducător. Căldura râsetelor copiilor din preajmă și mirosul plăcintelor proaspăt scoase în vitrina unei patiserii au umplut aerul din jurul meu. În acel moment, Moldova nu mai era doar o țară în care am fost trimisă să lucrez. Mă simțeam ca acasă.

Această amintire, cât de simplă nu ar părea, reprezintă ceea ce Republica Moldova înseamnă pentru mine – o țară primitoare, rezistentă, europeană. În calitate de Ambasadoare a Regatului Unit, timp de un an petrecut aici, am avut privilegiul de a o cunoaște nu doar prin prisma diplomației, dar și prin oamenii săi, prin tradiții și valori. Am vizitat nordul și sudul țării, Găgăuzia și stânga Nistrului. Așa am întâlnit persoane harnice și modeste, care și-au deschis afaceri sau care sunt lideri în comunitățile lor, cât de mici nu ar fi acestea. Îmi amintesc o discuție pe care am avut-o cu o tânără antreprenoare din Tiraspol. Aceasta a deschis o brutărie, a creat noi locuri de muncă și, datorită sprijinului oferit, inclusiv de Marea Britanie, își exportă produsele pe piața europeană. Abia aștept să o vizitez din nou și pe Victoria Dunford, emigrantă în Marea Britanie, care de mai mulți ani aduce schimbarea acasă și ajută copiii cu nevoi speciale la baștina sa, în raionul Rîșcani.

Iar la Bălți, am cunoscut un grup de tineri activi, care, susținuți de UNFPA, își fac vocile auzite și combat stereotipurile din societate. Sunt istorii care mă inspiră în fiecare zi și care îmi reamintesc că diplomația nu e doar despre negocieri și acorduri, ci despre a face o schimbare tangibilă în viețile oamenilor. Sprijinul Regatului Unit pentru Moldova, fie că este vorba despre parteneriate economice, fie că despre programe educaționale sau inițiative umanitare, în primul rând, înseamnă oportunități pentru locuitorii acestei țări, care, la rândul lor, vor construi un viitor mai bun pentru familiile și comunitățile lor.

Sprijinim determinarea Republicii Moldova de a-și întări legăturile cu Europa. Iar un cer senin și liniștit deasupra capului este o condiție obligatorie. Securitatea și prosperitatea Republicii Moldova este crucială pentru securitatea Europei și o prioritate de top pentru Marea Britanie. Trebuie să ne asigurăm că încercările lui Putin de a destabiliza R. Moldova prin subminarea democrației nu au succes. Contribuția cea mai mare și cea mai importantă a Marii Britanii pentru securitatea Republicii Moldova constă în suportul nostru constant pentru Ucraina, pentru dreptul său de a se apăra împotriva invaziei ilegale ruse.

Zilele trecute, Stephen Doughty, ministrul britanic de stat pentru Europa, a anunțat un ajutor umanitar nou în valoare de opt milioane de lire sterline pentru Republica Moldova. Acesta va acoperi nevoile de bază ale localnicilor, ale refugiaților ucraineni și va contribui la dezvoltarea sistemului național de protecție socială. Dar, toate investițiile în dezvoltare, măsuri anticorupție, presă independentă și apărare ar fi inutile dacă moldovenii nu și-ar fi dorit o schimbare, ceea ce, știu cu siguranță, nu este adevărat.

Astăzi este important ca niciodată să fiți uniți, liberi și cu adevărat independenți. La fel ca mulți dintre cititorii acestui ziar, eu sunt pentru o Moldovă modernă, sigură, puternică și europeană. Mesajul meu este clar: aveți posibilitatea de a alege – folosiți-o. Mergeți la vot. Aveți dreptul și aveți responsabilitatea.

Editorial de: Fern Horine, Ambasadoare a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la Chișinău