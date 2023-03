EDITORIAL Cei 4900 de lei

Cum e să stai pe pragurile primăriei din sat și să aștepți să vină vreun funcționar care să-ți răspundă exact la întrebarea ceea care te frământă de câteva săptămâni bune? Cum e să te trezești de bună dimineață și singura preocupare să-ți fie identificarea unor contacte telefonice la care ai putea afla răspuns la întrebarea ceea care nu-ți dă pace să te odihnești nopțile? Cum e să vezi că vecinii tăi care o duc mult mai bine decât tine au primit ceea ce ție nu ți-a revenit, deși situația ta e mult mai precară? Cum e să telefonezi pe la zeci de instituții, dar să nu primești un răspuns clar: cine anume are dreptul să primească cei 4900 de lei alocați de Programul Alimentar Mondial (PAM) pentru zeci de mii de familii din R. Moldova? Cine completează listele? Cine stabilește beneficiarii?



Zilnic, la ZdG primim mesaje, suntem contactați telefonic, suntem rugați să explicăm, iar alteori vorbitorii încearcă să ne convingă că ei, cu siguranță, merită să primească acești bani, având copii cu afecțiuni grave, fiind și ei bolnavi, având grade de dizabilitate sau chiar aflându-se țintuiți la pat. La Cazaclia, Ceadîr-Lunga, o mamă îngrijește de fiica sa, imobilizată la pat din cauza paraliziei cerebrale infantile și nu înțelege din ce cauză numele ei nu apare în listele beneficiarilor de ajutor. Altă mamă, din Chiriet-Lunga, același raion, are grijă de fiul său bolnav, cu dizabilități severe. Și ea nu înțelege cât de greu ar trebui să le mai fie, ca cei care au decis cui anume să repartizeze aceste ajutoare să se oprească și la cazul lor.



O femeie din raionul Edineț care ne-a spus plângând că dacă ar putea păși pe picioare, ar ajunge pe pragul primăriei ca să afle din ce cauză ea, fiind într-o situație extrem de dificilă, nu beneficiază de ajutorul de 4900 de lei. Din raionul Soroca am fost sesizați că de acest mult râvnit ajutor au beneficiat familii care sunt departe de a fi considerate nevoiașe.



Săptămânal, zeci de persoane sunt ajutate de ZdG să găsească numere de telefoane, funcționari și instituții care să le răspundă dacă ei merită sau nu să ajungă în listele cu cele 56 de mii de persoane care primesc câte 4900 de lei de la PAM – cea mai mare organizație umanitară care acordă ajutoare internaționale pentru alimentație. În 2020 PAM a obținut Premiul Nobel pentru Pace „pentru eforturile depuse în combaterea foametei, pentru contribuția sa la îmbunătățirea condițiilor pentru pace în zonele afectate de războaie”.



În general, PAM condiționează căror categorii de persoane să le fie acordate aceste ajutoare, destinate în special asigurării cu produse alimentare a familiilor subalimentate. În R. Moldova banii ar trebui să ajungă la persoane cu orice grad de dizabilitate, la familiile monoparentale cu copii care au vârste cuprinse între 0-17 ani, la familiile cu cel puțin 3 copii de 0-17 ani, la femeile însărcinate sau care alăptează și care au cel puțin încă un copil cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani.



Din păcate, nimeni nu le-a explicat bătrânilor, persoanelor cu tot felul de nevoi că aceste ajutoare nu sunt un supliment la pensie, ci un suport pentru combaterea foametei, în special în cazul în care sunt afectați copiii.



Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a recomandat ca atunci când apar probleme legate de repartizarea acestor ajutoare, oamenii să apeleze la asistenții sociali din localitățile lor sau să telefoneze la linia telefonică fierbinte gratuită a PAM – 0 8001 0890. Am transmis de multe ori acest număr de telefon și am recomandat celor care ne contactau la acest subiect să vorbească direct cu asistenții sociali. Ambele soluții par recomandări formale, deoarece la numărul de telefon oferit de MMPS de obicei nu răspunde nimeni, iar asistenții sociali… Da, în R. Moldova devine tot mai dificil să identifici niște asistenți sociali empatici și omenoși. Chiar ei spun fără ezitare că nu pot fi mai dedicați decât raportat la mărimea, extrem de mică, a salariilor cu care este răsplătită munca lor.

Marți am decis să verific cum anume un cetățean al R. Moldova poate obține o informație clară despre aceste ajutoare, în condițiile în care la telefonul „magic” nu ești auzit, iar asistenților sociali nu doar că nu le pasă de cei frământați de probleme, dar nici chiar ei nu cunosc cine, când, de unde, de ce… Am ajuns pe str. Vasile Alecsandri, 1, acolo unde este deschis un ghișeu la care oricine se poate informa despre modul de repartizare a ajutoarelor sociale. În acel ghișeu, un tânăr care era de serviciu ne-a explicat că e responsabil de informarea cetățenilor despre alte ajutoare, că la subiectul celor 4900 de lei ar fi versată altă persoană și ne-a oferit acest număr de telefon – 022 804 477, care însă nu a răspuns nici marți, nici miercuri de dimineață la apelurile noastre repetate.