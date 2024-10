Ce trebuie să facă președintele Republicii Moldova?

Cum este un președinte bun? Ce calități trebuie să întrunească? Ce abilități trebuie să aibă? Există o listă de virtuți care ar recomanda o persoană pentru această înaltă funcție?

Fiecare persoană are dreptul la propria alegere în baza deciziilor sale, dar cu toții e bine să știm care anume sunt atribuțiile președintelui, pentru a înțelege de ce calități are nevoie pentru a îndeplini cel mai bine aceste funcții. Căci prin acest vot, noi toți împreună angajăm o persoană să îndeplinească niște activități pentru întreaga societate. Deci, care sunt atribuțiile președintelui de stat și de ce calități și experiențe are nevoie o persoană pentru a le putea îndeplini? ZdG explică.

Atribuția nr. 1. Securitatea statului

Președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forțelor armate, tot el conduce și Consiliul Suprem de Securitate. În condițiile în care Rusia a atacat Ucraina, statul vecin, iar războiul continuă de aproape o mie de zile, în situația în care R. Moldova primește repetate amenințări și mesaje de intimidare de la Moscova, în realitatea în care o parte din teritoriul său este controlat de Moscova, având o armată rusă ce staționează ilegal în regiunea Transnistreană, având un război informațional în plină desfășurare, trecând printr-un atac fără precedent asupra sistemului de vot prin coruperea masivă a alegătorilor cu bani veniți de la Moscova – președintele Republicii Moldova trebuie să fie o persoană independentă de orice influențe și afilieri rusești, care nu are în spate partide, politicieni sau grupuri de interese din Federația Rusă.

Atribuția nr. 2. Politică externă

Președintele Republicii Moldova personifică statul și-l reprezintă în relațiile cu alte state la cel mai înalt nivel. De abilitățile de comunicare ale Președintelui R. Moldova cu liderii statelor lumii depind relațiile diplomatice și locul statului nostru în grupurile de dialog internațional. Președintele trebuie să fie cel care poartă tratative și ia parte la negocieri în marile organizații internaționale, care vizitează alte state, cancelarii și creează atitudine de respect pentru statul său în familia statelor democrate, transparente, ce respectă drepturile omului și pot oferi sprijin pentru o bună dezvoltare a țării sale.

Președintele statului trebuie să cunoască limbi moderne, să aibă experiența comunicării diplomatice, să impună respect și să creeze deschidere pentru cooperare. Președintele trebuie să fie integru, necontrolat de grupuri de interese, pentru a predispune cancelariile Uniunii Europene la cooperare.

Atribuția nr. 3. Numiri și evaluări în justiție

Președintele Republicii Moldova numește în funcție judecătorii, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Tot el aprobă demisii sau conferă grade de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii, acordă grațieri persoanelor condamnate ori suspendă anumite acte legislative.

Dacă Președintele Republicii Moldova ar fi subiectul unor dosare legate de corupție, cât de corecte vor fi acțiunile sale în legătură cu chestiunile legate de justiție? Dacă un președinte are prieteni anchetați sau condamnați, dacă are în spate partide și lideri politici cu dosare penale, cât de independent și ferm ar putea fi el în îndeplinirea atribuțiilor legate de justiție?

Atribuția nr. 4. Inițiative parlamentare

Președintele este responsabil de Convocarea Parlamentului, are dreptul la inițiativă legislativă, poate lua parte la ședințele legislativului, poate adresa mesaje și promulgă legi. Poate dizolva parlamentul în anumite situații prevăzute de lege. Președintele statului trebuie să se ghideze strict de interesele cetățenilor atunci când operează aceste acțiuni și nu poate fi controlat de grupuri de interese, în special afiliate statului agresor Federația Rusă.

Atribuția nr. 5. Jurământul președintelui.

După ce e ales și confirmat în funcție, președintele R. Moldova depune jurământul, în care spune: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei.”

Doar un președinte integru, fără dosare și interese penale, fără partide pro-ruse în spate, poate pretinde să apere democrația, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.