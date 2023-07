19 ani de ZdG. Cât costă și cine plătește?

La 29 iulie împlinim 19 ani de ZdG și în acest răstimp am avut parte de tot felul de excese: prea multe amenințări, prea multe procese în instanță, prea multe cazuri de corupție de investigat, prea multe solicitări de la cititori, prea mult de lucru și prea multă instabilitate în general. Dar niciodată nu am avut suficienți bani. Totuși, n-am căzut, am crescut. Care este lecția principală și modelul de dezvoltare pentru viitor?

În acești ani am avut câteva surse de venit, fiecare având avantaje, dar și limitări.

Abonamente, ediția tipărită a ZdG — o garanție financiară

An de an, banii primiți de la abonații ediției tipărite a ZdG ne ajungeau, de regulă, să achităm cheltuielile de hârtie și tipar. După declanșarea războiului rusesc din februarie 2022, prețul pentru hârtia de ziar, dar și pentru curentul electric și distribuție a crescut brusc. La rândul nostru, nu am putut crește prețul abonamentelor, deoarece abonații noștri sunt oameni din sate, cu venituri mici. Deci, la moment avem un deficit de 20% în acoperirea prețurilor la hârtie și tipar. Chiar și așa, abonații la ziar rămân cei mai conștiincioși platnici pentru acest serviciu al ZdG: mii de oameni care își fac singuri abonamentul și ne transferă banii, iar noi le livrăm ziarul în fiecare joi. Desigur, banii din abonamente nu ajung pentru plata salariilor și pentru alte cheltuieli.

Crowdfunding: plăți mici, lunare de la susținători. Excelent, dar puțin

În iunie 2023, potrivit Google Analytics, ZdG a avut pe pagina web (www.zdg.md) 450 986 cititori (utilizatori unici), aceasta fiind cifra medie și în alte luni. Practic toți cei aproape 451 de mii de utilizatori au citit conținutul ZdG pe gratis. Doar câțiva dintre cititorii noștri fideli au decis să ne susțină. Pe pagina de Patreon avem 209 donatori recurenți, de la care am adunat 1309 dolari pentru iunie, adică, în medie, câte 111 lei de la fiecare patron. Ar reieși că doar 0,05% dintre cititorii www.zdg.md plătesc pentru conținut.

Publicitate on-line — doar 6% din venituri și probleme de imagine

În luna iunie ZdG a plasat pe pagina web 15 anunțuri publicitare, care ne-au adus 36087 de lei. Unele dintre aceste anunțuri au fost foarte contestate de către cititorii noștri, care sunt sensibili la actele de corupție, lipsa de integritate și opacitate. Unii dintre cititori ne-au spus că vor renunța să ne mai citească, iar unii dintre patroni au declarat că nu ne mai susțin financiar. Alți cititori spun că în genere nu le place publicitatea. Cei 36 de mii lei câștigați din publicitate ne-ar ajunge să acoperim chiria oficiului redacției pentru o lună.

Granturi — 75% din cheltuieli, dar nu e posibilă o strategie financiară

Granturile donatorilor străini ne-au salvat în toți acești ani de toate riscurile. Dar granturile nu se dau fără efort, nici fără argumentări și verificări. Pentru a gestiona granturi, ai nevoie de o structură suplimentară în echipă: oameni care să se ocupe de identificarea de granturi, pregătirea dosarelor, scrierea propunerilor de proiecte, monitorizarea activităților de proiect și raportarea lunară sau trimestrială către donatori. Unii dintre ei solicită să aprobe subiectele articolelor și chiar să aprobe textele, ceea ce afectează și starea jurnalistului care se ocupă de scrierea acestor articole. În plus, niciodată nu-ți poți face un plan financiar pe baza granturilor. De exemplu, în luna iunie am primit două aprobări la două dosare de grant depuse în luna martie. Iar finanțarea propriu-zisă a acestor granturi va începe în septembrie. În plus, întrebările frecvente ale finanțatorilor nu țin doar de modul în care vor fi și sunt cheltuiți banii. Cel mai complicat este să răspundem la întrebarea: ce ați făcut ca să implicați societatea să vă susțină și de ce comunitatea nu vă susține suficient?

Concluzii. Dezechilibre și soluții

După 19 ani de efort pentru a finanța o platformă de investigații jurnalistice, vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au susținut cu mult sau cu puțin, căci rezultatul este excelent pentru toți: am devenit cel mai mare grup de investigații jurnalistice, avem cel mai abonat ziar din R. Moldova, pagina web este printre cele mai accesate pagini de mass-media, iar redacția a crescut, dezvoltând un serviciu de știri la minut despre corupție, justiție, democrație, dar și echipe premiante la investigații și la narativ, unde publicăm istorii de mare impact despre corupție și drepturile omului.

Deși credem că toate eforturile au fost justificate, pentru viitor ne propunem să facem anumite ajustări în strategia noastră economică. Un grup de investigații jurnalistice nu poate trăi în permanentă nesiguranță financiară și să lupte cu clanurile corupte, care sunt foarte bine întreținute financiar.

Granturi. Avem nevoie de previzibilitate.

Deși nu putem renunța în acest moment la granturi și vom continua să căutăm susținerea comunității externe, la moment, ca și în orice an, nu știm când și ce grant vom obține, de aceea suntem nevoiți să căutăm și surse previzibile de venit.

Publicitate. Etica și integritatea vor prevala.

Deși în întreaga lume, ziarele și instituțiile mass-media se întrețin din vânzările de spații publicitare, făcând reclamă produselor, serviciilor, companiilor, politicienilor, în R. Moldova situația e diferită. Politicieni corupți, afaceri dăunătoare, servicii de proastă calitate, mesaje false – toate își găsesc loc în spațiile publicitare, dăunând consumatorilor de media, dar și încrederii în jurnalism și în afaceri. Pe parcursul celor 19 ani am refuzat mii de euro de la entități politice și economice cu probleme de integritate. Luna trecută am acceptat totuși ceva publicitate de la o companie cu probleme și, pe lângă câteva mii de lei primiți de la această companie, a trebuit să facem față unui val de critici din partea cititorilor. Afacerile sănătoase, integre, oneste – au din păcate și ele probleme financiare și nu își pot permite contracte mari de publicitate. Planificăm să derulăm o campanie de etică în afaceri și în publicitate.

Crowdfunding – puțin pentru puțin.

E o formă foarte bună de susținere, dar există anumite dificultăți. Acest model presupune că trebuie să le oferi patronilor recurenți ceva în plus la ceea ce faci, să le oferi conținut exclusiv sau produse suplimentare, ca omul să înțeleagă că primește ceva în plus pe lângă conținutul pe care îl primesc toți gratis. Nu e un model de respins, dar o redacție care servește interesul public, care e sufocată de solicitări și face mult conținut dificil, nu reușește prea bine să ofere servicii și conținut în plus. Și atunci, intră în faza de rugăminți, de mâini întinse, care nu este un exercițiu durabil. Pe lângă asta, bazinul donatorilor recurenți e destul de mic în Moldova, redacțiile care au conturi de Patreon nu depășesc cifra de 300 de donatori și suma de 1500 USD pe lună.

SOLUȚIA: Abonații – sursa cea mai justă de finanțare.

Nu ne-au adus cei mai mulți bani, dar ne-au adus cea mai mare încredere în faptul că munca noastră este necesară, utilă, de impact și de interes public. Banii din abonamente ajung la redacție fără alte condiționalități, decât să livrăm ziarul la timp și calitativ. Abonații sunt cel mai sănătos model, ei dau și primesc, redacția dă și primește. Vom ajusta probabil puțin prețurile abonamentelor la ediția tipărită pentru anul viitor, dar vom și dezvolta acest model de abonamente pentru cititorii paginii web, iar pe viitor vom încerca acest model și pentru cei de pe Youtube și de pe rețelele sociale.

NOU. Abonamente pentru pagina web: jumătate de milion citesc, doar 200 de cititori plătesc

În luna iunie am avut în total 925 de texte pe site (inclusiv 288 în limba rusă), majoritatea știri, dar și reportaje, investigații, editoriale, texte explicative, videouri, quiz-uri etc.

De vreme ce 209 de patroni ai ZdG ne-au oferit 1309 dolari în luna iunie, ar reieși că cititorii de pe site ne-au răsplătit cu 25 de lei per articol, iar dacă scoatem taxele, un articol nu echivalează nici măcar cu o pâine. Sau, dacă împărțim per angajat, ar reveni câte 900 de lei de persoană, dacă scoatem taxele – rămâne de o vizită la farmacie.

Dacă cei 450 de mii de consumatori de informație care intră lunar pe site-ul ZdG ar plăti câte un leu, efortul redacției ar fi răsplătit și reporterii ar munci cu bucurie în continuare. Dar știm că nu toți 450 de mii de cititori vor plăti. Unii poate nu au un leu în plus pe lună, alții ar prefera să renunțe la investigații, știri despre corupție, decât să plătească un leu, ceilalți – vor căuta informații gratuite în altă parte. Noi respectăm drepturile tuturor la informare, dar facem un apel la cei care înțeleg importanța existenței presei de investigație și au câțiva lei disponibili lunar.

Prezumând că un om din 50 ar fi dispus să plătească, solicităm o taxă de 50 de lei lunar pentru vizitatorii site-ului. Nu vom închide site-ul, vom oferi în continuare, cât vom putea, posibilitatea ca oamenii să citească gratuit. Dar cei care vor și pot sunt rugați să plătească o taxă lunară de 50 de lei. Lansăm acest model în preajma aniversării de 19 ani, ca să ne asigurăm că putem continua împreună ceea ce am construit cu atât greu, dar și cu multă susținere până acum – cel mai mare grup de investigații jurnalistice din Republica Moldova.

Abonamentul, o plată benevolă făcută de consumatorul de informație pentru redacția de la care se informează. Informația onestă, în ultimul timp, de când avem crize de securitate, ecologice, de sănătate, de democrație, este echivalentă după importanță cu apa sau serviciile de sănătate. Fără informații corecte, nu te mai descurci în această lume plină de corupți, impostori, manipulatori. Fără plată pentru efort, jurnalismul nu poate răspunde corect la nevoile de informare ale cetățenilor.