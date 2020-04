Moldoveancă stabilită în Franța, despre lucrurile pe care le-a schimbat pandemia în mica sa afacere

Cristina Garabajiu este o moldoveancă stabilită în Franța de aproape trei ani. Fiind fotografă de meserie, și-a făcut din asta o afacere, din care își întreține și familia. Am discutat cu ea despre felul în care pandemia i-a dat peste cap toate planurile.

— Care este activitatea dvs. de bază?

— Sunt fotografă profesionistă de patru ani și amator de mai bine de jumătate de viață. Tot ce fac este fotografie și nu îmi imaginez o activitate în alt domeniu. Este sursa mea de venit, dar și ceea ce îmi aduce o satisfacție enormă în viață.

— De când ați transformat ceea ce vă place să faceți în afacere?

— După ce am ajuns la Paris, am decis că voi continua să fac fotografie și am ales să merg pe calea legală. La început, m-am informat despre modul în care lucrează totul aici, la Paris. Apoi, am început sa depun toate demersurile pentru a fi auto-entrepreneur (antreprenor – n.r.). Mi-a reușit și deja de aproximativ un an sunt cu toate actele în regulă.

— Ce a schimbat pandemia în cazul dvs., din punct de vedere financiar?

— Până de curând, lucrurile au fost foarte clare și bine aranjate. Aveam rezervări pentru diverse evenimente, pe minim jumătate de an înainte. Pe lângă faptul că sunt fotografă, mai fac și activități de organizare a unor master-class-uri la Paris, workshop-uri de fotografie, shootinguri creative și alte activități care îmi aduc venit și satisfacție. Acum, în timpul pandemiei și a situației dificile atât din țară, cât și de pe întregul glob, este dificil și pentru mine. În fiecare zi, anulez evenimente și shootinguri. Restitui avansuri, pentru că nu e vina nimănui în situația asta. Turiștii care aveau programări nu mai pot ajunge la Paris. Anulăm evenimentele, dacă e posibil, pentru alte luni. Discut zilnic cu clienții și alegem varianta optimă pentru ambele părți. Cu regret, am amânat și două master-class-uri. S-au amânat și evenimentele la care am fost invitată ca oaspete special, cum ar fi Festivalul de fotografie „Moscow Photo Week ”, care se organizează o dată pe an. Sunt pe cale să se mai amâne și altele. Banii investiți vor fi practic pierduți sută la sută.

— Ce zice statul? Cum vedeți depășirea situației?

— La moment, statul nu are un răspuns legal pentru fotografi anume. S-au făcut două demersuri și se așteaptă un răspuns. Deocamdată nu-i nimic clar. Singurul lucru care ne-ar ajuta ar fi să depășim cu bine carantina și să ni se permită ulterior să activăm. Încă nu sunt anulate evenimentele din luna mai, iar dacă până atunci depășim impasul cu coronavirusul, ne vom reabilita. Sigur, pandemia nu va trece fără a lăsa urme, însă speranța nu ne lasă cu mâinile în jos.

— Vă mulțumim.

Ecaterina Țurcan-Hacina, Franța