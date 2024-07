Cititorul de Gardă Concurs de Ziua ZdG: Cum vedeți R. Moldova peste 20 de ani?

„R. Moldova va fi economic puternică dacă vom fi cinstiți, vom contribui la dezvoltarea țării, nu vom fi hoți, mincinoși”

Nina Spoială din satul Zîrnești, raionul Cahul este fostă profesoară de matematică și o cititoare fidelă a ZdG. Femeia ne-a împărtășit gândurile sale despre viitorul R. Moldova.

Totodată, a trimis un mesaj de felicitare adresat redacției ZdG cu ocazia împlinirii celor 20 de ani ai ziarului.

„Vă felicit cu drag cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de muncă frumoasă, cu responsabilitate foarte mare, cu frică, cu griji sufletești, cu multe momente triste, cu istorii interesante, cu mult curaj de a spune adevărul. Vă urez sănătate, fericire, răbdare, credință și speranță în ceea ce faceți, mai puține suferințe. Mult respect de la noi cititorii, dragoste la tot ce scrieți. Să avem un viitor frumos și senin cu toții, în liniște și pace”, ne-a scris Nina Spoială.

Nina Spoială își dorește ca țara să fie frumoasă și prosperă, cu oameni patrioți și liberi în exprimare. Femeia crede că R. Moldova poate deveni puternică economic dacă cetățenii vor fi cinstiți și vor contribui la dezvoltarea acesteia.

„Văd Moldova mea frumoasă și bogată, mireasă lângă țara-mamă, dar nu vreau să fie iarăși vândută, cotropită, mușamalizată, furată, trădată, coruptă. Oamenii să fie patrioți, să vorbească adevărul, să fie liberi la glas. Vrem să ne vedem țara înfloritoare. N-o să fiu peste 20 de ani, dar vreau să știu că se va lupta pentru bine. Frontierele să nu fie trase nici cu creion roșu, nici cu sânge, nici cu sârmă ghimpată. Vom avea mult de luptat!

R. Moldova va fi economic puternică dacă vom fi cinstiți, vom contribui la dezvoltarea țării, nu vom fi hoți, mincinoși. Sper și consider că vom avea o țară bogată, cu minte lucidă, cu oameni inteligenți, cu medici buni. Sperăm să avem destoinici conducători ai țării, să-i prețuim nu după îmbrăcăminte și înfățișare, dar după faptele bune”, susține cititoarea.

„Nu se va întâmpla nimic fără contribuția oamenilor”

Vera Ursu din satul Pitușca, raionul Călărași ne-a împărtășit gândurile sale privind viitorul R. Moldova. Femeia crede că peste 20 de ani țara noastră va fi membră a Uniunii Europene. Aceasta îndeamnă cetățenii să voteze o persoană care merită să fie în fruntea statului. „Nu uităm de alegerile prezidențiale, parlamentare. Dăm votul oamenilor care merită, profesioniștilor. Nu ne lăsăm manipulați nici într-un fel. Doar așa vom avea un trai decent”, susține cititoarea.

Și Vera Ursu a adresat redacției un mesaj de felicitare și apreciere cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate. Femeia subliniază că, deși echipa ZdG a întâmpinat dificultăți, a continuat să scoată adevărul la lumină și să fie corectă cu cititorii săi.

„Stimată redacție a ZdG, au trecut 20 de ani de când o echipă de oameni curajoși și onești, cu simțul datoriei față de țară și de locuitorii acesteia, muncesc într-o țelină spinoasă și uscată. E cât se poate de lăudabil faptul că v-ați ținut drept, nu v-ați speriat și nu v-ați ascuns de haitele care au dorit mult să îngenuncheze acest popor, să-l dezrădăcineze de la valorile morale și spirituale preluate de la bunici și străbunici, care au fost modele adevărate de urmat.

Ați rezistat în timp, deși ați fost intimidați, târâți prin judecăți, șantajați. V-au mărit taxele la serviciile poștale. E nedrept să procedezi așa cu un ziar care are priză la popor. Ați fost și sunteți corecți, scoateți mereu adevărul la lumină. În cei 20 de ani ați trudit cu ardoare, deoarece în spate sunt oamenii care vă susțin și vă așteaptă zi de zi cuvântul, să se informeze anume din spusele voastre. ZdG e unic, e cinstit cu cititorii săi. Ați devenit profesioniștii în care lumea are toată încrederea. Sunt o cititoare fidelă a ZdG de mulți ani și am constatat că sunteți cei mai buni, cei mai dedicați meseriei. Vă doresc să aveți foarte mulți abonați, căci meritați! Lumea vă apreciază! Vă urez din tot sufletul mulți ani și toți rodnici. Să vă ajute Dumnezeu în toate, căci faceți lucrul bine”, ne-a scris cititoarea.

„Trebuie neapărat să dezrădăcinăm corupția”

Cititoarea ZdG ne scrie că, deși situația țării este una dificilă, ea rămâne a fi optimistă, sperând că se vor face schimbări spre bine în toate domeniile. Femeia crede că aderarea la UE va aduce îmbunătățiri vizibile în localitățile R. Moldova.

„Dragă redacție, ați dat o întrebare provocatoare și interesantă pentru oamenii care cu adevărat vor în UE. Te face să gândești destul de serios, ținând cont de situația geopolitică, economică, culturală de astăzi. Aproape toate domeniile bat pasul pe loc, mai ales cel juridic.

Dar, sunt optimistă. Văd R. Moldova în marea familie europeană, concomitent cu Ucraina, ca state vecine care au de suferit mult în urma invaziei Rusiei. Sper, cu tot dinadinsul, ca mersul lucrurilor să ia o întorsătură radicală. În ciuda faptului că ne confruntăm cu multe probleme, trebuie neapărat să dezrădăcinăm corupția, mai întâi din sistemul de drept, care-i cel mai afectat. Fiecare angajat trebuie să-și facă datoria la timp și onest, cu mare responsabilitate. Politicienii ar trebui să se ocupe de lucrul lor, fără să se implice în diferite scheme și afaceri murdare”, ne-a scris cititoarea.

Totuși, Vera Ursu subliniază că R. Moldova poate deveni o țară prosperă doar cu ajutorul și responsabilitatea tuturor cetățenilor, prin muncă și respectarea legii.

„E bine să avem un președinte de țară onest și responsabil, parlamentari, miniștri integri, cu verticalitate, care s-au debarasat de tot trecutul meschin, fără minciuni. Dacă devenim membri ai UE, se va schimba aspectul localităților, vom avea și ne vom bucura de drumuri bune, apă și canalizare. Însă, nu se va întâmpla nimic fără contribuția oamenilor. Trebuie să muncească toți cei apți, salarii bune, impozite plătite la timp, responsabilitate din partea tuturor. Legea să lucreze pentru toți, de la vlădică la opincă. Doar atunci vom avea o țară prosperă în care să vrei să trăiești, uniți în toate”, conchide Vera Ursu.