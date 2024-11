Orange Business a reunit comunitatea de afaceri și IT la Security Week 2024

În fiecare an, una din 10 afaceri este atacată cibernetic minim o dată. Având peste 22 de miliarde de dispozitive conectate la Internet în 2024, nu e de mirare că atacurile asupra business-ului sunt din ce în ce mai sofisticate. Practic, de cele mai multe ori, infrastructura cheie a unei afaceri este atacată anume prin computerele și telefoanele angajaților.

Despre astea și multe alte subiecte ce preocupă comunitatea de afaceri și IT am discutat la Security Week, evenimentul anual organizat de Orange Business, în parteneriat cu Fortinet, lider global în soluții și servicii de securitate cibernetică.

În prima zi, pe 5 noiembrie 2024, la evenimentul de deschidere au participat circa 300 de persoane, un număr record în acest domeniu, directori și administratori de companii, directori IT și experți în securitate IT. Printre speakeri au fost experți de la Fortinet, Orange Business, Agenția pentru Securitate Cibernetică, Netsafe și experți IT, reprezentanți ai clienților noștri.

Olga SURUGIU, CEO Orange Moldova: „Securitatea cibernetică este un subiect care devine tot mai relevant în fața atacurilor constante din mediul online. La Orange, ne confruntăm cu astfel de atacuri zilnic, însă, datorită partenerilor de încredere și soluțiilor avansate, am reușit să le facem față. Este important să fim conștienți de riscurile ce vin odată cu accelerarea digitalizării şi suntem dedicați să oferim soluții sigure și să educăm continuu comunitatea în acest domeniu critic.”

Amenințări și soluții de securitate IT

Vorbind despre provocările companiilor în asigurarea securității cibernetice, Sergiu POSTICĂ, Director de Strategie, Dezvoltare comercială și Reglementare la Orange Moldova a afirmat: „Într-o lume digitalizată, unde fiecare pas, tranzacție și comunicare depind de tehnologie, infrastructura de telecomunicații are o prioritate critică. Amenințările cibernetice pot avea un impact devastator asupra afacerilor, iar protecția acestora necesită nu doar resurse financiare și umane, ci și o colaborare constantă între sectoarele public și privat. Investițiile în securitate cibernetică sunt esențiale pentru a proteja reputația companiilor. În lipsa lor, ani de efort pot fi compromiși în câteva minute de un atac cibernetic.”

Pentru a asigura securitatea IT a clienților, Orange colaborează cu cei mai mari furnizori de soluții de securitate cibernetică. Unul dintre ei, Fortinet, partener al evenimentului, cunoscut pentru investițiile constante în cercetare și dezvoltare, care i-au adus recunoaștere în peste 100 de rapoarte de specialitate și o prezență puternică în minim 8 segmente ale Gartner Magic Quadrant.

Lucian NANAU, Major Accounts Manager Fortinet:

„Circa 84% din organizații la nivel global operează într-un regim hibrid. Aceasta înseamnă că, indiferent câte zile angajații vin la oficiu, ei accesează mii de dispozitive și aplicații conectate din diverse locuri. În acest context, securitatea cibernetică devine mai importantă ca niciodată. Estimările spun că până în 2026, 90% dintre organizații vor experimenta un incident de securitate, iar întrebarea nu mai este „dacă”, ci „când” va avea loc. Astfel, companii ca Fortinet sunt esențiale pentru a oferi soluții de prevenire, detecție și răspuns, protejând infrastructurile organizațiilor în fața riscurilor tot mai mari.

Legislația națională și europeană pentru prevenirea atacurilor

La eveniment s-a discutat și despre adaptarea legislației naționale în domeniul securității cibernetice la prevederile Directivei Europene NIS 2, actul normativ de bază al Uniunii Europene care reglementează măsurile pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică. Acestea vor viza și sectorul privat care activează în domenii esențiale pentru stat. Printre actele adoptate în Moldova este Legea privind Securitatea Cibernetică și hotărârea Guvernului cu privire la crearea Agenției pentru Securitate Cibernetică.

Directorul adjunct al Agenției de Securitate Cibernetică, Ion VINTILA, a vorbit despre misiunea și rolul instituției în protejarea sectoarelor cheie ale economiei: „Moldova a făcut pași semnificativi în dezvoltarea unui ecosistem de securitate cibernetică, iar înființarea Agenției pentru Securitate Cibernetică la începutul anului 2024 este un moment crucial în construirea unui mediu digital mai sigur și mai rezilient. Agenția are misiunea de a implementa politica statului în domeniul securității cibernetice și de a asigura un nivel înalt de securitate al sistemelor informaționale ale furnizorilor de servicii esențiale, pentru buna funcționare a statului și a societății”.

În premieră în Moldova: Hacking Village și un număr record de participanți

Următoarele zile au fost dedicate exclusiv specialiștilor IT pasionați de securitate cibernetică. Participanții selectați au avut acces la infrastructura Fortinet, la cele mai noi și avansate sisteme de protecție, în cadrul unei serii de sesiuni practice extrem de utile, certificate internațional de Fortinet.

În ultima zi s-a dat marea bătălie la Hacking Village, o competiție organizată în premieră în Moldova. Aici, cei peste 100 de participanți, ingineri IT de la diferite companii și freelanceri au avut ocazia să se „bată” în cadrul a două competiții pe măsură:

Attack and Defence, unde participanții, împărțiți în echipe, își asumă roluri de atacatori și apărători, având ca scop să simuleze o situație reală în care un sistem informatic este ținta unui atac cibernetic.

Capture the Flag (CTF), în care participanții trebuie să rezolve diverse provocări de securitate cibernetică pentru a găsi așa-numitele „flag-uri”, adică bucăți de cod ascunse în sisteme sau aplicații compromise.

Orange Business Security Week 2024 este un eveniment de amploare dedicat securității cibernetice, organizat în parteneriat cu Fortinet, în perioada 5 – 8 noiembrie, la Clasa Viitorului și Orange Training Center.

Companiile interesate să afle cât de bine sunt protejate împotriva riscurilor cibernetice pot accesa orange.md/securitate-corporativa pentru soluții de securitate sau pot suna la 700 pentru suport personalizat.

* Articol publicitar