Maib lansează un nou lot de obligațiuni corporative din cadrul programului doi

Maib își continuă angajamentul de a oferi investitorilor oportunități sigure și profitabile prin lansarea unui nou lot de 5000 de obligațiuni corporative, începând cu data de 19 septembrie a acestui an. Aceste obligațiuni, parte din cel de-al doilea program emis de maib, sunt disponibile atât pentru persoanele fizice rezidente, cât și pentru nerezidenți în Republica Moldova, constituind un instrument financiar solid pentru cei care doresc să-și valorifice economiile.

Acest nou lot reprezintă cea de-a opta emisiune din cadrul programului și este disponibil pentru subscriere timp de 20 de zile calendaristice. Obligațiunile sunt de clasa a VI-a, cu o marjă atractivă de +1%, iar rata cuponului pentru primul an este de 4,37%. Fiecare obligațiune are o valoare nominală de 20.000 de lei, iar principiul „primul venit, primul servit” va fi aplicat în continuare, ceea ce înseamnă că investitorii trebuie să acționeze rapid. Maib își rezervă dreptul de a încheia anticipat oferta în cazul în care volumul total al obligațiunilor este epuizat înainte de termenul stabilit.

Subscrierea se poate face simplu, prin depunerea unei cereri la oricare sucursală maib sau direct la sediul central, situat în maib park, pe strada 31 August 1989 nr. 127 din Chișinău. De asemenea, pentru confortul tău, poți lasă o cerere online direct pe pagina maib și te vom contacta în scurt timp.

Mai multe detalii despre avantajele și caracteristicile obligațiunilor corporative maib poți afla aici și în Prospectul de ofertă publică.

Investește cu încredere în viitorul tău și al familiei tale, cu obligațiunile corporative de la maib.

Tu conduci. maib

* Articol publicitar