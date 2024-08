De ce implantul capilar este economic viabil

Acest advertorial are puțin în comun cu titlul său, cu excepția ultimelor 2 cuvinte. Preț de câteva paragrafe veți înțelege de ce. Acum câteva zile, Warren Buffett, eminentul investitor din spatele Berkshire Hathaway care a spus :”Price is what you pay, value is what you get”, a oficializat vânzarea în ultimele 6 luni a jumătate din participația sa în Apple, rămânând, în continuare, unul din cei mai mari investitori în renumita companie.

Prețul este ceea ce plătești, valoarea este ceea ce primești. Care ar fi valoarea celor peste 80 de miliarde de dolari încasate de Berkshire având în vedere prețul deciziei capitale asumate de Warren, care include și inevitabilul cost de oportunitate a creșterii cotațiilor Apple în viitorul iminent?

Partenerul de afaceri al lui Warren, regretatul Charlie Munger, spunea că un investitor veritabil cultivă o gândire contrariană (contrarian mindset). Ar fi bine să pui la îndoială ceea ce pare absolut incontestabil în deciziile privind investițiile.

Cât de des o companie se redimensionează și, la o chemare interioară obiectivă, își schimbă biroul? Aș spune de 3-4 ori într-un ciclu de 20 ani, perioadă în care compania se confruntă de cel puțin 3 ori cu un seism de tip criză economică. Prețul este ceea ce plătești, valoarea este ceea ce primești.

În extrapolarea lui Buffett, decizia contrariană de a vinde din stocul Apple ar putea explica faptul că soldul tuturor beneficiilor derivate din păstrarea participației cedate nu poate depăși așteptările (de tip urs) legate de evoluția cotațiilor Apple și beneficiile alocării acestui capital altor prospecte investiționale, probabil chiar mai profitabile. Înțeleg, nimic nu a devenit mai clar și care este treaba cu implanturile și schimbarea birourilor?

Ei bine. Este contrarian să crezi că undeva, un birou poate propune o valoare mai mare pentru prețul cerut decât biroul pe care îl ocupi acum. Ar fi, de asemenea, contrarian, să decizi să schimbi biroul actual dintr-o zonă familiară, poate chiar și supra-aglomerată, pentru un alt birou, aflat într-o zonă emergentă, dar care ar propune, să spunem, un loc de parcare pentru fiecare dintre cei 60 de m2 închiriați. Nu mai vorbim de capacitățile autonome de generare a energiei electrice în situații neplăcute de avarie a rețelelor municipale, biroul gata pentru a fi ocupat în limita celor 1000 m2 alocați.

Evident că nici serviciile tehnice acordate 24/7, cele 4 ocazii anuale cu care servim fiecare angajat cu o cafea gratis (e.g. de ziua Independenței Republicii Moldova) nu aduc primăvara. Pentru fiecare 100 de cititori ai acestui advertorial, un cititor este un investitor contrarian. Și el va vizita https://zity.md/specific-offer-1000-sqm-office/ pentru a înțelege că oferta de închiriere a biroului de 1000 m2 este o decizie valoroasă în raport cu beneficiile curente și costurile de oportunitate rezultate din renunțarea la biroul actual. Economic viabil. Probabil ca și implantul capilar.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.