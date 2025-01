4 milioane de colete livrate, 695 000 de clienți și 28,6 milioane de lei achitate sub formă de impozite – rezultatele activității Nova Poshta Moldova pentru anul 2024

În anul 2024, compania Nova Poshta Moldova a demonstrat creștere pe toate direcțiile operaționale și financiare. Numărul de expedieri procesate a ajuns la aproape 4 milioane, ceea ce reprezintă o creștere de două ori și jumătate față de anul 2023. Volumul taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a atins 28,6 milioane de lei – cu 87% mai mult comparativ cu anul precedent.

În fiecare zi, compania livrează colete atât pe teritoriul țării, cât și în străinătate. Numărul expedierilor interne a depășit 778 de mii, înregistrând o creștere de 26% față de anul 2023. În același timp, numărul expedierilor internaționale a crescut de patru ori, atingând cifra de 3 milioane. Țările din care cetățenii din Moldova primesc cel mai frecvent colete sunt China, SUA, România și Ucraina. Printre magazinele online preferate de clienți se numără Temu, Joom, Aliexpress, iHerb, Zapatos și MakeUp.

Anul precedent, Nova Poshta Moldova a fost prima companie din țară care a introdus un nou format de puncte de servicii pentru ridicarea coletelor – punctele Pick Up. Până în prezent, compania rămâne singura care oferă acest tip de serviciu în Republica Moldova. Aceste puncte permit livrarea rapidă a coletelor chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale țării, inclusiv în localități fără oficii sau poștomate. Partenerii locali, care administrează punctele Pick Up, au obținut venituri suplimentare – în 2024, Nova Poshta Moldova le-a achitat acestora 3,3 milioane de lei. Punctele de ridicare sunt, de asemenea, o soluție convenabilă pentru clienți, deoarece coletele pot fi ridicate aproape de casă sau chiar într-o cafenea. Este remarcabil faptul că peste 600.000 de expedieri din 2024 au fost livrate prin intermediul punctelor Pick Up.

De asemenea, Nova Poshta Moldova dispune de cea mai extinsă rețea de poștomate localizată în 20 de orașe ale țării: Briceni, Edineț, Ungheni, Bălți, Comrat, Cahul, Orhei, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Ialoveni, Hîncești, Căușeni, Ștefan Vodă, Fălești, Soroca, Rezina, Nisporeni, Leova, Anenii Noi și Chișinău, precum și în localitățile învecinate. Poștomatele Nova Poshta sunt amplasate și în rețeaua de hipermarketuri Kaufland Linella, Merci și Local, iar toate aceste companii sunt orientate spre un parteneriat de lungă durată.

În prezent, rețeaua logistică Nova Poshta Moldova include 31 de oficii, 260 de poștomate, 3 terminale de sortare și 61 de puncte Pick Up. Scopul extinderii este de a asigura accesibilitate rapidă, procesare eficientă și confort pentru clienți.

„Nova Poshta a devenit parte a vieții cotidiene a locuitorilor din Moldova. În 2024, am investit 26,8 milioane de lei în dezvoltarea logisticii și extinderea rețelei proprii, iar, în același timp, am creat 228 de noi locuri de muncă în întreaga țară. Serviciile noastre au fost utilizate de 695.000 de clienți, față de 424.000 în 2023. Anul acesta ne propunem să continuăm extinderea rețelei și să adăugăm noi servicii. Vom deschide un nou hub de sortare la Chișinău, unde clienții business vor putea beneficia de servicii de fulfillment. Totodată, planificăm să dublăm numărul punctelor de servicii în Moldova și să livrăm colete atât în, cât și din Moldova către întreaga lume”, a declarat Serhii Shapran, CEO Nova Poshta Moldova.

Reamintim că timpul de livrare pe teritoriul țării este de doar 24 de ore, iar către Ucraina și România – de la 3 zile.

Clienții pot utiliza atât poștomatele, cât și punctele Pick Up, pot opta pentru livrarea la domiciliu sau vizita unul dintre oficii. Mai multe detalii pe: https://novaposhta.md/

* Articol publicitar