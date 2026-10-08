300 lei cashback lunar și mai multe motive să folosești Moldcell Visa Card pentru cumpărăturile online

Cumpărăturile online fac deja parte din rutina de zi cu zi. Iar dacă preferi să păstrezi cardul principal separat de plățile pentru shopping, Moldcell Visa Card poate deveni cardul tău digital pentru cumpărături online.

Acum vine și cu un avantaj în plus: în perioada 01.10 – 31.12.2026 achită bunuri și servicii cu Moldcell Visa Card în valoare totală de minimum 3 000 lei într-o lună și primești 300 lei cashback garantat la începutul lunii următoare. Sunt eligibile plățile la POS și online prin ecommerce. Retragerile de numerar și transferurile P2P nu intră în calcul.

Poți folosi Moldcell Visa Card inclusiv pe eshop.moldcell.md – de exemplu, atunci când îți alegi un telefon sau accesorii. Plata contribuie la atingerea pragului necesar pentru cashback.

Un card separat pentru shopping? Chiar poate fi o idee bună

Cardul principal poate rămâne cardul principal. Pentru shopping online poți folosi un card digital separat, creat și administrat direct din aplicația moldcell money, fără taxă de emitere sau administrare.

Poți crea mai multe carduri digitale și alege designuri personalizate pentru ele – utile inclusiv pentru a separa cumpărăturile, abonamentele sau alte plăți recurente.

Mai mult control atunci când cumperi online

Plățile cu Moldcell Visa Card sunt protejate prin tehnologii moderne de securitate, iar cardul îl controlezi direct din aplicație.

Îl poți bloca sau debloca rapid din moldcell money, iar notificările pentru tranzacții îți arată imediat când a fost efectuată o plată.

De la shopping online la plata cu telefonul

Moldcell Visa Card nu este doar pentru comenzile online. Îl poți adăuga în Apple Pay sau Google Pay și folosi pentru plăți contactless în magazine. Același card digital pentru online și cumpărăturile de zi cu zi, fără încă un card fizic în portofel.

Beneficii plăcute care, adunate, înseamnă economii

Moldcell Visa Card vine și cu reduceri, cashback și oferte speciale Moldcell, Visa și ale partenerilor.

Printre partenerii cu astfel de beneficii se numără Straus, Cottony, Librarius, Synevo, Yves Rocher, Clinica Sancos și trotinetele DUCK, alături de alte campanii dedicate utilizatorilor Moldcell Visa Card.

O reducere aici, un cashback acolo – avantaje mici care pot însemna economii la plățile pe care oricum le faci.

Cardul principal poate rămâne cardul principal

Moldcell Visa Card poate fi cardul tău suplimentar pentru shopping online și plățile de zi cu zi: îl controlezi din telefon și ai acces periodic la oferte și beneficii.

Îl activezi direct în aplicația moldcell money, fără drumuri în plus.

Descoperă detalii despre ofertă, descarcă aplicația moldcell money, parcurge procesul de identificare, iar Moldcell Visa Card va fi disponibil automat în aplicație.