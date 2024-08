ZdGust – un nou proiect al ZdG

Am împlinit 20 de ani bătuți pe muchie de ZdG. Am lansat Ziarul de Gardă în iulie 2004 și am ajuns să fim cel mai abonat ziar din R. Moldova, pagina web www.zdg.md intră în top 10 cele mai populare, în timp ce comunitățile de cititori pe Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, Twitter sunt în continuă creștere.

În toți acești ani, am crescut ca o sursă profesionistă de jurnalism de investigații. Am ajuns să fim cea mai mare redacție de investigații din Republica Moldova și o media care informează zilnic despre tot ce este important în domeniul corupției, justiției, integrității, drepturilor omului și transparenței.

După 20 de ani de luptă, nu putem renunța la ceea ce a devenit codul genetic al ZdG – combaterea corupției și dezvoltarea jurnalismului de investigație. Dar vrem să creștem și să devenim interesanți și pentru oamenii care obosesc să citească investigații, dar care vor să trăiască o viață bună acasă.

ZdGust e un proiect care va aduna cititorii în jurul unor subiecte de uz cotidian: sănătatea lor și a familiei, bunăstarea fizică, psihică, spirituală, starea mediului ambiant și efectele acestuia asupra sănătății, ecologia, agricultura și industriile alimentare, turismul, mișcarea, rețetele de bucătărie și de viață bună, designul confortului și al unei vieți în armonie cu natura și comunitatea.

Vom scrie despre produse locale, despre afaceri care ajută oamenii să ducă o viață mai bună, despre muncă și odihnă, despre aer, ape, vin, grădini, despre oameni și animale, despre resurse care ne fac viața mai bună și care nu afectează mediul ambiant. Vom discuta cu medici, nutriționiști, ecologiști, designeri, producători locali, angajatori, experți în diverse domenii.

În ediția tipărită a ZdG va apărea, periodic, un supliment, care va deveni în curând un proiect digital distinct, cu o pagină web dedicată, unde va fi loc de știri, reportaje, interviuri, opinii și multe materiale explicative. Acest proiect are scopul să ne aducă acolo unde vrem să ajungem cu toții: într-un mediu ambiant sănătos, unde oamenii sunt implicați în comunități care construiesc binele comun.