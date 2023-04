VIDEO La Răuțel: Primăria – obligată de instanțele de judecată să anuleze contractele de vânzare-cumpărare a unor terenuri în valoare de 4,8 milioane de lei și să vândă bunurile cu 22,8 mii de lei

Primăria comunei Răuțel din raionul Fălești este obligată, prin intermediul unor hotărâri judecătorești, să anuleze mai multe contracte de vânzare-cumpărare a unor terenuri, în valoare totală de 4,8 milioane de lei și să accepte înstrăinarea acestora la un preț de peste 200 de ori mai mic (!!!), cu doar 22,8 mii de lei. Cum cele aproape cinci milioane de lei primite în urma vânzării terenurilor autoritățile locale din Răuțel le-au cheltuit deja, primarul comunei afirmă că instituția ar putea intra în incapacitate de plată dacă va fi nevoită să ramburseze această sumă.

Cele patru terenuri, cu o suprafață de circa 1,2 hectare, care au devenit „măr al discordiei” între părțile implicate, au o amplasare strategică pe traseul național M14, în apropierea orașului Bălți. Tudor Istrati, primarul comunei Răuțel, susține că în 2015, atunci când a devenit primar, a făcut inventarierea bunurilor satului Răuțel și a depistat un teren de 1,75 hectare care fusese atribuit de Consiliul sătesc unei persoane ca teren aferent unor construcții agricole.

Potrivit primarului, persoana ar fi cumpărat de la sat patru clădiri agricole în stare avansată de degradare, pentru a „obține în calitate de proprietar al acestora terenul aferent la un preț simbolic”. Autoritățile locale conduse de Tudor Istrati, după ce au mai elaborat un studiu, au decis ulterior „că suprafața atribuită este mult mai mare decât era necesar pentru activitatea acelor construcții” și deoarece „acel teren era în proprietatea Primăriei”, s-a făcut un nou proiect prin care au atribuit celor patru construcții agricole aproape 50 de ari de teren aferent, iar restul terenului l-au parcelat în patru terenuri mai mici pe care le-au scos la licitație, care a avut loc în mai 2021.

„Datorită hotărârii de judecată sunt încălcate toate regulile”

Tudor Istrati, primarul satului Răuțel

„Procedura de licitație a fost deschisă și o avem înregistrată. La licitație au participat mulți doritori de a cumpăra terenurile, printre care și beneficiarul clădirilor, Vasile Gorea. La finalul licitației au rămas doi ofertanți – beneficiarul clădirilor, Vasile Gorea și compania „Imexagro”, care au licitat până la aproape cinci milioane de lei. A câștigat firma „Imexagro”. Conform legii, noi am făcut contractul, am realizat (vândut, n.r.) terenul și „Imexagro” ne-a transferat banii. Noi am considerat că este încheiată problema”, declară primarul.

„Ulterior, beneficiarul clădirilor a atacat Primăria în judecată. În prima instanță, la judecătorul din Bălți, cazul a fost pierdut de către Primăria Răuțel. Datorită hotărârii de judecată sunt încălcate toate regulile”, spune primarul, menționând că „instanța a anulat atât licitația organizată de primărie, cât și alte 7-8 decizii ale Consiliului sătesc.”

După prima instanță, primăria ar fi trebuit să atace hotărârea judecătorească la Curtea de Apel, dar primarul de Răuțel afirmă că „nici avocatul, nici „Imexagro” și nici secretarul consiliului nu au primit hotărârea motivată.

„Curtea de Apel (din Bălți, n.r) nu a precăutat întrebarea de fond și procesul a fost pierdut pe procedură, că nu a fost depusă hotărârea motivată. La Curtea Supremă – aceeași poveste. Și am rămas cu procesul pierdut. În hotărârea de judecată, judecătorul ne pune să-i vindem terenul agentului economic la decizia care a fost în 2015 și care este abrogată în 2018. 1,75 hectare – fără nimic”, conchide Tudor Istrati.

În acea decizie se menționează că Primăria Răuțel trebuie să-i vândă lui Vasile Gorea cele 1,75 de hectare cu circa 22,8 mii de lei.

În deciziile Curții Supreme de Justiție (CSJ) pe acest caz se confirmă faptul că în septembrie 2022 apelurile depuse de Primăria Răuțel la CA Bălți au fost declarate inadmisibile „pe motiv că motivarea apelului nu a fost depusă”. CSJ a menținut încheierea CA Bălți.

Datele de la Cadastru consultate de ZdG arată că cele patru terenuri, cu o suprafață totală de 1,27 hectare, sunt înregistrate pe numele firmei „Imexagro”, doar că din octombrie 2022 există o mențiune că a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare a acelor terenuri semnat de Primăria Răuțel și firma „Imexagro”.

„Dacă ne pune să achităm la Imexagro, bugetul nostru rămâne fără nimic. Noi am investit banii care i-am avut adăugător. Am creat serviciul de salubrizare. Am cumpărat mașini, am cumpărat tractor. Serviciul de salubrizare lucrează foarte bine”, menționează primarul de Răuțel.

Terenul are o amplasare strategică pe traseul național M14, lângă or. Bălți

„N-aș dori credite preferențiale, n-aș dori ajutor de la stat – aș dori justiție”

Oleg Scutari, proprietarul companiei „Imexagro” SRL, susține că firma s-a plâns la CtEDO, dar și în instanțele naționale.

„Am depus și acțiune față de Primăria Răuțel și urmează să ne întoarcem banii prin judecată. Avem circa 2 ani și jumătate de când am achitat Primăriei Răuțel cinci milioane de lei și deocamdată nu ne putem folosi nici banii și nici terenurile. Primăria și-a hotărât problemele și bunăstarea satului cu acești bani. Pe de o parte, suntem bucuroși că banii au fost folosiți în folosul oamenilor, dar pe de altă parte, noi suntem oameni de afaceri și pentru noi – banii trebuie să aducă bani. S-a primit o situație urâtă. Din câte am înțeles, din punct de vedere juridic, Primăria are dreptate”, menționează Oleg Scutari.

„În condițiile de astăzi, când se duc lupte înflăcărate cu corupția, se pune întrebarea – cum este posibil că Primăria, organele de stat, nu au putut rezolva o problemă în care aveau dreptate? Este vorba doar despre proceduri juridice corecte.

Primăria nu poate să ne transmită terenurile pe care le-am câștigat la licitație și pe care am achitat circa cinci milioane de lei imediat ce am fost declarați câștigători ai licitației. Noi trăim zile când negru se transformă în alb și văditul alb se transformă în negru. Și nimeni nu poate să ia careva măsuri. În R. Moldova trăiești cu nădejdea că poate o să vină o zi când ceva o să se schimbe. Dar deja când și statul pierde de la acest sistem corupt – înțelegi că nu prea există voință politică. Știți, eu dacă aș fi întrebat ca om de afaceri ce schimbări aș dori să fie în această țară. Vă spun – după o experiență de 20 de ani în afaceri, sub diferite regimuri și sub diferite drapele, în care trebuia să continui, să te dezvolți și să mergi mai departe. A fost foarte greu.

După toată această experiență, dacă aș fi întrebat ce aș dori… N-aș dori credite preferențiale, n-aș dori ajutor de la stat – aș dori justiție. Asta e toată libertatea – o justiție echitabilă pentru toți. Să știu că dacă am depus cerere în judecată și sunt corect – atunci am dreptate. Dreptatea nu trebuie să fie de partea celui care dă mai mult (mită, n.r.).

Întotdeauna m-am străduit să nu fiu dator la nimeni, pentru că știu ce înseamnă în R. Moldova sistem de justiție. Asta e cea mai mare bubă pentru Moldova, pentru rezolvarea căreia eu nu văd voință politică. Pentru a curăți acest sistem ar fi nevoie de maxim opt luni de zile, dacă ar fi dorință”, consideră Oleg Scutari.

„Eu n-am vrut să mi se facă o favoare, dar am vrut realitatea și dreptatea”

Vasile Gorea, cel care a obținut câștig de cauză în judecată, se consideră prejudiciat. El consideră ilegală abrogarea Deciziei Consiliului Răuțel din 2015 prin care i-au fost atribuite acele terenuri și este hotărât să-și caute dreptatea până la final.

Din anul 2019, Vasile Gorea este consilier din partea PSRM în Consiliul satului Răuțel.

„Am cumpărat încăperi, apoi am depus cerere la Primărie să îmi atribuie teren aferent la aceste încăperi. În ședința Consiliului Răuțel din martie 2015 mi s-au atribuit 1,75 hectare de teren. Am făcut pachetul de documente și le-am prezentat la Primărie ca să închei Contractul de vânzare-cumpărare. Primarul a refuzat să-mi vândă acest pământ, spunând că atât timp cât el este primar nu o să am acel teren, iar ulterior Decizia Consiliului Răuțel prin care mi s-a atribuit 1,75 hectare de pământ (la preț de 22 mii de lei, n.r) a fost abrogată”, explică Vasile Gorea.

Reprezentanții Primăriei Răuțel afirmă că Vasile Gorea este cumnatul deputatului PSRM Corneliu Furculiță, iar această relație l-ar fi putut ajuta să aibă succes în aceste litigii. „Corneliu Furculiță nu are nicio atribuție aici”, ne-a răspuns Gorea.

„Procedura nu a fost finalizată. Eu nu sunt de acord cu tot ce s-a petrecut. Nu ne putem folosi de șase ani de bunurile de pe aceste terenuri. Ne-au lăsat un metru în jurul încăperilor. Eu n-am vrut să mi se facă o favoare, dar am vrut realitatea și dreptatea”, susține Gorea.

El consideră că licitația din 2021 prin care terenurile au fost câștigate de firma „Imexagro” ar fi fost trucată, iar pentru a influența rezultatul licitației, compania „Imexagro” i-ar fi procurat primarului de Răuțel o mașină de model Volvo, în valoare de opt mii de euro.

Solicitat să comenteze acuzațiile lui Vasile Gorea, Oleg Scutari, proprietarul companiei „Imexagro”, a râs îndelung și ulterior a negat vehement acest fapt. „Personal, nu sunt adeptul rezolvării problemelor prin oferirea de mită, iar primarul Tudor Istrati mi-a creat impresia că este ca un tată pentru oamenii din satul Răuțel și n-aș crede că ar face ceva pentru bani”, a punctat omul de afaceri.

Conform declarației de avere și interese pentru anul 2022, Tudor Istrati deține, din 2021, un automobil de model Volvo XC 60, fabricat în 2011 și procurat cu 250 de mii de lei. Primarul afirmă însă că mașina și-a procurat-o singur, la mâna a doua, iar acuzațiile lansate de Vasile Gorea nu-l miră. „Anterior, la Agenția Națională de Integritate a fost depusă o cerere prin care mi se aduceau mai multe acuzații, care nu s-au adeverit”, a punctat primarul de Răuțel.