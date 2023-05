VIDEO Inspectorii muncii, împotriva ministrului Muncii: „Instituția care controlează respectarea legislației muncii nu respectă legislația muncii”

Mai mulți inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii care au fost eliberați din funcții, în contextul unei ample reforme a instituției inițiate de autorități, și-au exprimat nemulțumirea față de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a spus la Podcast ZdCe că cei demiși nu au dat dovadă de integritate și nici de performanță. Pe de altă parte, foștii inspectori au prezentat acte în care se arată că motivul eliberării din funcții este altul, și anume „lichidarea funcției publice”. Mulți dintre ei au atacat în judecată deciziile prin care au fost concediați, precum și pe ministrul Buzu, pentru declarațiile sale.

„Munca nedeclarată este o realitatea tristă a mediului economic din R. Moldova. Fiecare a patra persoană angajată nu are contract de muncă sau primește salariul în plic”, susține ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, într-un clip promoțional în care tinerii sunt îndemnați să candideze la o funcție de inspector al muncii, plasat pe un site special creat în acest scop – inspector.md. „Dacă ești o persoană activă, integră și dorești să faci o schimbare în propria țară, alătură-te echipei Inspecției Muncii din R. Moldova. Intră aici (pe site-ul inspector.md, n.r.) și activează-ți superputerea”, mai îndeamnă ministrul în clipul de promovare.

Funcțiile la ISM au devenit vacante ca urmare a concedierii mai multor inspectori, după ce a fost demarată reforma Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), având scopul de a eficientiza activitatea acestuia și de a diminua munca la negru.

„Evaluarea a fost strict bazată pe performanță și integritate. Pentru că am auzit în spațiul public: „Uite și aici vor să pună oameni din partid”

La acest subiect, Alexei Buzu a vorbit și în cadrul Podcast ZdCe, declarând că a fost inițiată „o reformă profundă a Inspecției Muncii. Noi am fortificat mandatul acestei instituții de a lupta cu și a depista muncă informală, am evaluat toate persoanele din această instituție. Aceste persoane care nu au dat dovadă de performanță de-a lungul anilor, nu au dat dovadă de integritate, nu se mai regăsesc în această instituție. (…) Noi am avut o metodologie, un sistem de evaluare, am luat ultimii ani, am văzut câte controale, cu ce s-au soldat acele controale, care a fost motivația acelor controale, dacă acești inspectori nu mai au alte afaceri care sunt legate de misiunea și mandatul Inspecției Muncii. Am ridicat salariile. În curând vom iniția un efort de recrutare a inspectorilor noi.”

Alexei Buzu, la Podcast ZdCe

Ministrul a dat atunci asigurări că „evaluarea a fost strict bazată pe performanță și integritate. Pentru că am auzit în spațiul public „Uite și aici vor să pună oameni din partid”. Și noi ne-am asumat un risc de credibilitate foarte mare cu această reformă, pentru că vrem să arătăm că în Moldova anului 2023 poți să creezi o instituție curată, eficientă și modernă.”

„Instituția care controlează respectarea legislației muncii nu respectă legislația muncii”

Aceste declarații au stârnit nemulțumirea unora dintre inspectorii eliberați din funcții, care au prezentat la Ziarul de Gardă copii ale ordinelor privind încetarea raporturilor de serviciu, în care se stipulează că au fost eliberați „în legătură cu lichidarea funcției publice”, și nu din motive de integritate sau performanță.

Unul dintre ei este Andrean Sarabaș, care a fost angajat în cadrul ISM timp de 20 de ani, iar în februarie 2023 a fost concediat, la fel ca și alți colegi de-ai săi. Ultima sa funcție deținută în cadrul ISM a fost cea de inspector principal în cadrul Inspecției Teritoriale de Muncă Chișinău. El se declară ofensat de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.

Andrean Sarabaș, fost inspector al muncii

„Am fost eliberați așa cum am fost eliberați și când domnul ministru apare în interviu la Ziarul de Gardă și spune că noi nu am fost integri, nu am fost specialiști, apare întrebarea: Pentru ce? Pentru ce? Am muncit 20 de ani. (…) Aș spune un slogan domnului ministru al Muncii: Instituția care controlează respectarea legislației muncii nu respectă legislația muncii”, a subliniat fostul inspector.

Andrean Sarabaș susține că și-a îndeplinit sarcinile corect pe parcursul activității sale în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.

„M-am străduit la maximum să fiu corect. În activitatea mea, nu neg faptul că am controlat și demnitari mari care au fost prim-miniștri: domnul Pavel Filip, când era director la Tutun CTC; am avut intersecții și cu Plahotniuc, când era director la benzinărie, la stațiile PECO. Dar vreau să spun că corectitudinea mea a dus la faptul ca să fiu decorat. De la Guvernul R. Moldova am o diplomă, de la doamna ministru, pentru muncă asiduă. Și pe parcurs am fost evaluat foarte bine. (…) Referitor la profesionalism, îmi pare rău. Și toți colegii mei care au fost eliberați – în cazul în care omul este incompetent, iresponsabil, integritate … sunt articole: Legea Serviciului Public, Codul Muncii ș.a.m.d, prin care poate fi desfăcut contractul cu dânșii”, susține fostul inspector.

„Declarații false, lipsite de adevăr și suport juridic probator”

Și alți foști inspectori ai muncii s-au declarat nemulțumiți de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale. Șaisprezece dintre ei au semnat împreună o somație colectivă, în care îi solicită să dezmintă public „aceste declarații false, lipsite de adevăr și suport juridic probator”.

Sergiu Ungureanu, fost inspector în cadrul Inspecției Teritoriale de Muncă Chișinău: „Sunt declarații defăimătoare, neprofesioniste, care nu corespund realității. Ne-au redus, cheltuiesc niște bani ai statului și acum caută oameni pe care să-i angajeze. Nu înțeleg logica. Cum să cheltuiești banii statului, publici, pentru plata compensațiilor (compensații pentru eliberarea din funcție, ca urmare a lichidării funcției, n.r.)? Să reduci oamenii, să spui că sunt prea mulți, ca peste o lună să pornească campania de angajare. Cum să faci asta? Și el (ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, n.r.) încă și iese și spune că noi suntem neprofesioniști și că ne-a eliberat pentru incompatibilitate. Cum? Dacă ei au mers pe reducerea funcțiilor, iar acum zice de incompatibilitate.”

Viorel Gonța, fost inspector în cadrul Inspecției Teritoriale de Muncă Chișinău: „În ordin scrie clar motivul eliberării. Am fost preavizat că se reduce funcția, o lună am fost în preaviz, peste o lună, cu multe încălcări și cu întârzieri, au emis ordin de eliberare în legătură cu lichidarea funcției, funcție în care, de fapt, la moment au angajat om în loc. Dar toți care au fost eliberați, au fost eliberați în legătură cu lichidarea funcției și nicidecum nu au fost careva interviuri, vetting-uri sau pre-vetting-uri. De asta și ne-am revoltat așa cu toții. Referitor la procedura de reducere se va pronunța judecata. Noi ne-am adresat majoritatea.”

„Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră sunteți corupți!”

Dumitru Stăvilă, director al Inspectoratului de Stat al Muncii până la 10 ianuarie 2023, nu a fost concediat, dar și-a depus demisia din motiv că „conducerea ministerului nu a dorit să susțină Inspectoratul de Stat al Muncii în vederea perfecționării cadrului legal ce ține de exercitarea controlului de stat din partea Inspectoratului de Stat al Muncii”, după cum a declarat el pentru ZdG.

Dumitru Stăvilă, fost director al ISM

El a sărit în apărarea inspectorilor care au fost demiși. „Domnul ministru s-a exprimat în felul următor, în podcastul de la începutul lunii aprilie, că persoanele au fost eliberate pentru lipsă de integritate, pentru lipsă de profesionalism, au fost demisionate pe bandă rulantă. Vreau să vă aduc la cunoștință că în ultimii ani, 3-4-5, nu țin minte ca organul competent, Centrul Național Anticorupție, să fi testat integritatea instituțională a Inspectoratului de Stat al Muncii. Potrivit Legii integrității nr. 82, numai CNA este organul care este în drept și competent să testeze integritatea instituțională a Inspectoratului de Stat al Muncii. De asemenea, vă aduc la cunoștință că în perioada de până la 10 ianuarie 2023 nu cunosc ca CNA, care este competent să testeze integritatea agenților publici, funcționarilor publici care munceau în ISM, să le fi fost testată integritatea și să fi fost vreun semnal că cineva este corupt. Astfel, domnul ministru, spunând că ei au fost eliberați, că 22-23 de persoane au fost eliberate pentru lipsă de integritate – îmi pare rău. Dumnealor (foștii inspectori, n.r.) umblă acum în căutare de lucru și toți îi întreabă, că îi cunosc, că ei au fost inspectori care au mers de la unitate la unitate, îi cunoaște lumea și îi întreabă: „Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră sunteți corupți!”

Ministrul nu a răspuns acuzațiilor foștilor inspectori

Solicitat de Ziarul de Gardă pentru a veni cu o explicație pe marginea acestor cazuri, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, ne-a expediat conceptul de reformă și ne-a recomandat să discutăm cu Corina Ajder, secretară de stat pe domeniul raporturilor de muncă și asigurărilor sociale. La solicitarea repetată de a ne oferi o replică, el fiind vizat direct de acuzațiile foștilor inspectori, Alexei Buzu nu a mai răspuns. Foștii inspectori au declarat pentru ZdG că nici ei nu au primit un răspuns la somația depusă pe numele ministrului și că s-au adresat în judecată.

„A fost făcută o analiză detaliată a activității fiecărui inspector”

Corina Ajder a explicat că în contextul reorganizării Inspectoratului de Stat al Muncii toți angajații instituției au fost eliberați din funcții. „Este o procedură standard atunci când se reorganizează o instituție, pentru că instituția și-a schimbat profilul și abordarea, inclusiv sunt funcții noi”, a argumentat ea.

Corina Ajder, secretară de stat la MMPS

Ulterior, o parte dintre inspectorii eliberați din funcții au fost invitați să facă parte din nou din ISM, iar alții – nu. „Legea funcționarului public prevede că angajatorul poate oferi aceste poziții, dar nu este obligat să o facă”, a punctat secretara de stat.

„Ca să decidem cui vrem să oferim aceste funcții și cui nu, a fost făcută o analiză detaliată a activității fiecărui inspector. A fost făcută de un expert internațional, datele au fost anonimizate”, a adăugat Corina Ajder, subliniind că cel mai puțin eficiente s-au dovedit a fi Inspectoratele teritoriale de la Chișinău și Bălți, unde au și rămas fără funcții cei mai mulți dintre vechii inspectori.

„Noi vrem să recăpătăm credibilitatea acestei instituții și nu poți fi, pe de o parte, un antreprenor profitabil în același domeniu și, pe de altă parte, un reprezentant al statului”

Ea a mai explicat că la sfârșitul anului trecut, în decembrie 2022, au fost introduse prin lege noi standarde de integritate pentru inspectori, care nu le permit acestora să dețină companii și să ofere consultanță în domeniul dreptului muncii.

„La Chișinău, în jur de 30 la sută dintre inspectori aveau și firme private, prin care acordau consultanță plătită angajatorilor. Deci, în afară de munca de inspector, mai prestau și servicii plătite și dacă deschideți acele declarații de avere, este vorba de mii de euro pe lună suplimentar la activitatea din munca de funcționar public, din aceste servicii plătite de consultanță. (…) Noi vrem să recăpătăm credibilitatea acestei instituții și nu poți fi, pe de o parte, un antreprenor profitabil în același domeniu și, pe de altă parte, un reprezentant al statului. Din acest motiv, noi am interzis inspectorilor de muncă și persoanelor apropiate lor să presteze sau să aibă orice interes personal în aceste firme. Și bineînțeles că persoanelor care au continuat să aibă astfel de interese nu le-am putut oferi să rămână, pentru că nu este parte din abordarea unei inspecții curate pe care vrem să o construim”, potrivit secretarei de stat.

Astfel, s-a considerat că deținerea unei astfel de companii constituie un risc de integritate și inspectorii care au asemenea firme nu au mai fost acceptați în cadrul ISM, a explicat reprezentanta Ministerului Muncii și Protecției Sociale..

„Și e foarte interesant să vedem că acolo unde a existat un număr mai mare de aceste companii private, acolo și performanța e mai joasă. Deci, abordarea noastră este una nouă și noi vrem o inspecție curată, și asta este atribuția noastră, nu a CNA-ului”, a mai adăugat Corina Ajder.

„Sunt persoane care au firme și activează mai departe, nu-i nicio restricție pentru ei. Dreptate selectivă”

Fostul inspector al muncii, Andrean Sarabaș, recunoaște că a deținut o companie de consultanță, dar, spune el, aceasta nu a mai avut activitate din 2017. El susține că imediat ce a fost modificată legislația și inspectorilor le-a fost interzis că dețină companii, a vândut firma pe care o deținea în proporție de 50 la sută. Ceea ce l-a nedumerit este că fostul său partener de afaceri, de asemenea inspector al muncii, a fost reangajat la ISM, iar el – nu. „Eu am fost fondator la firmă cu un fost coleg. El lucrează în funcție, dar eu nu lucrez.”

Și fostul său coleg, Sergiu Ungureanu, care de asemenea a fost eliberat din funcție, susține că unii dintre cei care dețin firme se regăsesc în continuare în funcțiile de inspectori ai muncii.

„Eu nu am firmă. Eu, până a mă angaja la Inspecția Muncii, am fost cinci ani în diasporă, în Portugalia am lucrat, apoi plecam periodic și în SUA și lucram. Dar unii inspectori aveau firme. Atunci legea permitea. Dar nu vă întrebați de faptul că unii au firme și lucrează mai departe? (…) A fost selectiv. A venit zeița și a spus: „Tu mie îmi placi, tu mie nu-mi placi. Tu – afară!” Dar eu nu înțeleg pe ce criterii ei au eliberat oamenii din funcții. (…) La moment, sunt persoane care au firme și activează mai departe, nu-i nicio restricție pentru ei. Dreptate selectivă.”

„Dacă se confirmă, vor fi imediat eliberați din funcție”

Pe de altă parte, Corina Ajder susține că Andrean Sarabaș nu ar fi prezentat dovezi în timp util că a renunțat la firma sa. „Eu nu am văzut ca dumnealui să fi prezentat în termen orice probă că nu mai are astfel de interese. Dimpotrivă, am discutat cu dumnealui. Știu că spunea: „Putem rezolva foarte ușor această problemă, vânzând firma.” Ok, dar nu era rezolvată la momentul respectiv.”

În ceea ce privește alegațiile că în cadrul ISM activează în continuare inspectori care dețin companii, secretara de stat a dat asigurări că vor fi făcute verificări. „Dacă se confirmă, vor fi imediat eliberați din funcție.” Ulterior, ea a revenit cu mesajul: „Toți au plecat și dacă sunt persoane care au schimbat fondatorul, dar sunt beneficiarii efectivi, sau au schimbat genul de activitate al companiei, dar doar pe hârtie – atunci vom interveni și aici. Legea e lege pentru toți”.

Corina Ajder a mai spus că în total s-a decis să nu fie reangajate 19 persoane, majoritatea de la inspectoratele teritoriale din Chișinău și Bălți. Totodată, câteva persoane nu au mai acceptat să revină la ISM, așa că în prezent sunt 25-30 de funcții libere de inspectori ai muncii, pentru care se fac recrutări. La aceste funcții s-ar fi înregistrat peste 300 de candidați, iar concursurile se vor desfășura până la sfârșit de mai, a mai spus secretara de stat de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pe lângă demiterea foștilor inspectori și angajarea unora noi, reforma ISM mai presupune și noi atribuții pentru instituție. Astfel, de la 1 martie 2023 inspectorii muncii pot efectua controale inopinate, și nu doar planificate, așa cum aveau dreptul până atunci. De asemenea, de la 1 iulie 2023 inspectorii muncii vor putea aplica sancțiuni angajatorilor care încalcă drepturile salariaților.

NOTĂ: Campania de promovare procesului de recrutare a noilor inspectori ai muncii, care include spoturi video, site-ul inspector.md, precum și de promovare a imaginii Ministerului Muncii și Protecției Sociale este finanțată de Organizația Internațională a Muncii. Ca urmare a procesului de reorganizare a Inspectoratului de Stat al Muncii, salariile inspectorilor au fost majorate cu 30 la sută, potrivit Corinei Ajder, secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.