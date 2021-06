Vaccinarea împotriva Covid-19: între mituri și realitate

La 11 mai, în R. Moldova a fost dat startul celei de a treia etape de vaccinare împotriva Covid-19. Până acum, cu două doze, au fost vaccinate puțin peste 50 de mii de persoane. În paralel cu imunizarea populației, a fost lansată și infodemia sub forma falsurilor și sperietorilor despre eventualele pericole legate de imunizarea împotriva Covid-19. Statisticile arată că mai mult de 50% din populația R. Moldovei pledează împotriva vaccinării. Am discutat cu antivacciniștii din stradă și cu cei din spațiul online. Le-am ascultat temerile și întrebările și am invitat specialiștii să explice ce se întâmplă cu adevărat atunci când ne vaccinăm împotriva coronavirusului.