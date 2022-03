Zelensky, mesaj după atacul din preajma Complexului Memorial „Babyn Yar”, dedicat victimelor Holocaustului

Președintele Ucrainei, care provine dintr-o familie de evrei, a comentat cu tristețe atacul cu bombă din centrul Kievului, din preajma turnului de televiziune și a Complexului Memorial „Babyn Yar”, dedicat victimelor Holocaustului.

„Pentru întrega lume: ce rost are să spui „niciodată mai mult” timp de 80 de ani, dacă lumea tace când cade o bombă în același loc al Babyn Yar? Cel puțin 5 uciși. Istoria se repeta…”, a scris Volodimir Zelensky pe Twitter.

