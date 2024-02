Zelenski: Ucraina va pregăti o nouă contraofensivă

Ucraina va pregăti o nouă contraofensivă în urma unei campanii care nu a adus rezultatele dorite, a declarat președintele Volodimir Zelenski înainte de împlinirea doi ani de război, scrie g4media.ro, citând CNN.

„Bineînțeles, vom pregăti o nouă contraofensivă, o nouă operațiune”, a declarat Zelensky într-un interviu pentru Fox News.

Situația de pe câmpul de luptă „nu este un impas” și „într-adevăr, este foarte complicat în est”, a spus Zelensky, susținând că „singurul” succes al Rusiei în cele nouă luni a fost preluarea controlului asupra localității Avdiivka.

Ucraina are nevoie de arme cu rază lungă de acțiune, a reiterat Zelenski, menționând că artileria ucraineană are o rază de acțiune de aproximativ 20 de kilometri, în timp ce artileria rusă are o rază dublă. „Este un fel de război nedrept”, a adăugat el.