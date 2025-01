VOX Care sunt cele mai mari probleme pe care le înfruntă cetățenii R. Moldova la început de 2025?

ZdG a mers în centrul capitalei și a întrebat mai mulți cetățeni care sunt cele mai acute probleme pe care le înfruntă la început de 2025 și cum pot autoritățile contribui la soluționarea lor. Deși au existat și voci care au menționat că „nu au probleme”, majoritatea oamenilor au vorbit despre necesitatea unor salarii și pensii mai mari, despre accesul la medicină de calitate și despre tarifele la serviciile comunale.

Vera, pensionară, fostă educatoare

Cu greutățile care sunt. Trebuie un pic mărită pensia, un pic salariile celor tineri și pace ne dorim să fie, avem nevoie de ea. Desigur că guvernarea ne poate ajuta în aceste probleme, așteptăm schimbări și să fie bine.

Mihai, pensionar, fost angajat în serviciul public

– Mă descurc singur.

– Nu vă confruntați cu probleme?

– Nu, mă descurc.

Tatiana, pensionară

Principala problemă este să ne mărească pensia ca să putem să ne întreținem, cu 1300 de lei nu poți să achiți gazul și lumina care s-a mărit. Asta e cea mai importantă problemă care mă doare nu numai pe mine, dar pe toată lumea. Guvernarea așa ceva nu va putea rezolva, ei știu cât costă acum gazul, cât costă lumina, ei niciodată nu vor rezolva rapid întrebările acestea, trebuie să așteptăm ani să treacă. Deci поколение (generația n.r.) noastră va dispărea, va veni generația nouă care se vor confrunta cu aceleași probleme.

Ruxandra, angajată în domeniul medical

Sănătate în orice caz, dar cam asta. În principiu, nu știu, eu nu am probleme, poate o să dați de cineva care are probleme, doar asta.

Oxana, casnică

Aș fi vrut să am un loc de muncă. Eu am lucrat la Calea Ferată din Moldova (CFM) timp de 32 de ani. CFM este în stagnare și eu am fost nevoită să mă concediez. Practic toată viața mea am lucrat acolo și m-am dedicat, iar acum, la vârsta mea, este greu să-mi găsesc alt loc de muncă. Aș vrea ca guvernarea să reîntoarcă CFM la viață.

Veaceslav, paznic

Probleme de sănătate, medicina se uită cam urât la oameni, probleme cum lucrează medicina. Totul e scump, ar trebui ca polița de asigurare să fie obligatorie și cu un preț accesibil pentru toți, nu să fie un preț așa că unul din zece să o aibă, dar să o aibă fiecare.

Sabina, casnică

Politica la noi în țară nu este bine aranjată, guvernarea ar fi bine să organizeze un pic țara. Drumurile noastre sunt o mare problemă. Altceva parcă tot e în regulă, pace și liniște să avem.