Vox 10 ani de la furtul bancar: unde-s banii? De ce nu sunt recuperați?

Sunt 10 ani de la cel mai mare jaf bancar din istoria R. Moldova, în care statul a fost furat de circa 1 miliard de dolari. Deși au fost inițiate mai multe investigații și puse pe rol mai multe dosare penale, niciunul dintre beneficiarii finali ai furtului nu este la închisoare, iar banii rămân în continuare nerecuperați. Ce se întâmplă? Unde-s banii? Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, CNA dau din umeri.

10 ani de la furtul bancar: unde-s banii? De ce nu sunt recuperați?

Anatol Țăranu, analist politic

Miliardul nu stă într-un singur loc ascuns – te-ai dus, l-ai luat și l-ai adus acasă. În cazul nostru, banii au fost bine ascunși, furtul s-a făcut pe mai multe paliere. A trecut și destul timp. Eu cred că la o anumită etapă nu a existat nicio dorință sinceră de a recupera banii, dar s-a mimat ancheta și căutarea banilor. Și cu cât lucrurile se mișcă mai încet, cu atât mai mult șansele de a da de urmele banilor sunt mai mici. Cei care investighează cazul trebuie să dea niște explicații la ce se întâmplă, ca să fie clar ce-i de făcut. Problema e că acest furt a demonstrat că R. Moldova e un stat profund corupt, instituțiile nu funcționează. Acuma, important e dacă autoritățile și-au făcut concluziile de rigoare, pentru că la Anticorupție schimbările sunt mai mult de fațadă. Așa sau altfel, banii trebuie căutați, găsiți și recuperați.

Stas Madan, expert economic

În primul rând, a fost din start o iluzie că pot fi recuperați toți banii, având în vedere experiența altor state. În al doilea rând, sistemul nostru de justiție, mai ales în anii de după furt, nu a fost unul care să inspire încredere. Plus la asta, mai multe persoane implicate în frauda bancară s-au aflat, într-o formă sau alta, la guvernare și au reușit fie să șteargă urmele, fie să tergiverseze procesul de investigare. Abia după 2019, după venirea dnei V. Drăgălin la PA, situația a început a progresa. Până în prezent, grosul sumelor recuperate reprezintă, de fapt, valorificarea activelor celor 3 bănci devalizate și nu recuperarea banilor de la beneficiarii acestui jaf de proporții (12,8% din PIB-ul anului 2015). Potrivit datelor PA, pe dosare aferente fraudei bancare, la finele anului trecut erau puse sechestre (bani și alte active înghețate) în valoare de aproape 8 miliarde de lei. Dar de la sechestre până la recuperare e un drum anevoios și nu avem o certitudine ce proporție din această sumă va fi recuperată.

Lilia Zaharia, Directoare Executivă la Transparency International – Moldova

Recuperarea miliardului furat este un proces extrem de complex și asta deoarece o mare parte dintre cei implicați în această hoție aveau conexiuni politice sau se aflau la „butoanele” puterii. Adevărurile au fost mușamalizate, investigațiile – tergiversate. Banii au ajuns în conturi offshore sau în jurisdicții unde transparența financiară este mimată sau limitată. Multe din fonduri au fost transferate în alte țări, iar recuperarea lor este un proces lung, dificil și necesită relații și cooperare la nivel internațional. Din alt punct de vedere, investigațiile au fost frânate și din cauza sistemului nostru judiciar, care nu avea suficientă capacitate, resurse și expertiză pentru a urmări eficient traseul banilor furați și pentru a-i pune la punct pe toți cei implicați în furt. A mai trecut un an și încă nu avem persoane care să plătească pentru jecmănirea statului.

Veaceslav Ioniță, expert economic

Anticipez cu un caz similar celui de la noi, care s-a întâmplat în Marea Britanie. Ce au făcut britanicii? Până a intra procuratura pe rol, au inițiat o anchetă parlamentară și au stabilit vinovăția instituțiilor publice responsabile pentru ceea ce s-a întâmplat, circumstanțele și motivele din care s-a ajuns la așa ceva. La noi, au tăvălit o anchetă parlamentară care nu s-a terminat cu nimic: nu am avut stabilite circumstanțele si vinovăția instituțiilor și nu am avut stabilite găurile legislative și instituționale care au permis acest jaf. Trebuie să fac totuși o remarcă că ceea ce am realizat noi bun după furtul miliardului, cu suportul partenerilor externi, a fost modificarea legislației bancare. E cerul și pământul. Recuperarea? Până la ziua de azi, din banii furați nu avem recuperați niciun leu: Ceea ce s-a recuperat este vânzarea unor active. Noi, la „Viitorul”, încă în 2015-2016 am calculat că în cel mai bun caz, în varianta ideală, vom reuși să recuperăm jumătate din suma fraudată. Banii, dacă se va dori să fie găsiți, vor fi găsiți. Tot banul lasă urme.