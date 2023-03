VIDEO Un an de la depunerea cererii de aderare a R. Moldova la UE. Ministrul de Externe: „Este absolut imperativ pentru țara noastră să aducem R. Moldova în UE”

Obținerea de către R. Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la UE nu era „un rezultat garantat” acum un an de zile, la 3 martie 2022, atunci când R. Moldova a înaintat cererea de aderare la Uniunea Europeană, susține viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Acesta a ținut o conferință de presă cu ocazia împlinirii unui an de la depunerea cererii de aderare, în care a vorbit despre progresele înregistrate în această perioadă.

Ministrul a afirmat că „singura și principala modalitate de a asigura pacea, calmul, stabilitatea, libertatea și prosperitatea țării noastre este aderarea la Uniunea Europeană”.

„Ultimul an a fost un an extrem de dificil pentru țara noastră. Aceste dificultăți au fost cauzate de agresiunea brutală a Federației Ruse contra Ucrainei. Această agresiune a avut repercusiune enorme pentru întreg continentul european, asupra Ucrainei, dar și asupra R. Moldova în foarte multe domenii (…). Dar în același timp, cred că, prin prisma acestor evenimente tragice și dramatice, trebuie să conștientizăm mai mult ca niciodată că singura și principala modalitate de a asigura pacea, calmul, stabilitatea, libertatea și prosperitatea țării noastre este aderarea la Uniunea Europeană. Este absolut imperativ, vital, pentru țara noastră să aducem R. Moldova în UE, și prin acest lucru să păstrăm pacea, calmul și libertatea de pe teritoriul nostru.

Pentru a realiza acest obiectiv fundamental, am depus cererea de aderare la UE exact acum un an, timp în care am făcut foarte multe lucruri pentru a apropia acel moment în care R. Moldova se va regăsi la masa statelor membre ale UE, nu doar din punct de vedere identitar, dar și instituțional, în familia de state europene.

În acest an am lucrat foarte mult cu colegii din toate instituțiile de stat, din societatea civilă, din diasporă pentru a răspunde la două chestionarea care ne-au fost trimise de către Comisia Europeană pentru a evalua gradul nostru de pregătire pentru aderarea la UE și în baza evaluării (…).

Toate aceste eforturi nu țin doar de documente, planuri sau acțiuni de ordin diplomatic. În acest an, datorită UE am reușit să facem și să realizăm mai multe lucruri concrete pentru cetățenii noștri, pentru economia și producătorii noștri. Am reușit să liberalizăm și să facilităm în continuare accesul pe piața europeană a produselor noastre agricole, în condițiile în care mulți dintre producătorii noștri au fost foarte afectați de agresiunea Rusiei contra Ucrainei (…); am reușit să scoatem limitele pentru transportatorii noștri; aceasta este prima iarnă în istoria țării noastre în care am reușit să intrăm relativ pregătiți, am reușit să stocăm gaze; așteptăm și concretizarea modul în care va funcționa platforma comună pentru achiziții de gaze, o inițiativă lansată de UE, dar la care participă și R. Moldova (…)”, a mai spus Poescu.