VIDEO Stema Rusiei și cultul personalității patriarhului Kiril – mărul discordiei la o biserică din orașul Sângera. Enoriașă: „Sfântul Stalin și Sfântul Lenin e Dumnezeu.” Preot: „Nu s-a atras atenția. Regret” 

Stema Federației Ruse gravată deasupra unei biserici din orășelul Sângera a devenit motiv de gâlceavă între parohul bisericii și enoriași. Unii dintre aceștia nici nu mai calcă pragul bisericii de când au sesizat vulturul cu două capete și trei coroane care înfățișează „țara vrăjmașului”. Iar pomenirea patriarhului rus Kiril, al cărui sprijin vocal pentru invazia Moscovei în Ucraina a divizat Biserica Ortodoxă mondială, a divizat și localnicii din Sângera în două tabere. Preotul spune că regretă și ar fi dat ordin ca stema Rusiei să fie scoasă de pe clădirea bisericii, dar afirmă că pe Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii „l-a pomenit, îl pomenește și îl va pomeni”.

„Când ne-am trezit, ne-am trezit cu stema Rusiei în cap”, spun enoriașii din orășelul Sângera despre stema Federației Ruse ce stă deasupra ușii de la biserică. Potrivit localnicilor, biserica și-a deschis ușile acum cinci-șase ani, dar ei au sesizat „vulturul cu două capete” din lăcașul sfânt de câteva luni. Și de atunci, Ion Afteni nu mai calcă pragul bisericii.

„Rușii îs vrăjmașii noștri”

„Pentru biserica asta am contribuit toți creștinii, așa cum e omenește și creștinește și ne-am iscălit pentru asta”, povestește bărbatul. După o înmormântare, acesta ar fi fost luat la rost de un consătean. „Eu nu știam cum arată stema Rusiei. Nu am învățat-o, nu o știu. Un istoric de la noi de la Sângera care știe că eu nu prea sunt de acord cu toate chestiunile astea, îmi zice:

„După care am venit acasă și am deschis internetul și zic – da, într-adevăr, stema rușilor stă la biserică acolo”, povestește Ion Afteni. „Cum poți să pui stema rușilor când ei îs vrăjmașii noștri care nu ne-au susținut și nu ne susțin?” se întreabă bărbatul. „Și dacă Ucraina nu s-ar apăra, ei demult ne ocupau. Și dacă ne mai ocupă o dată, nu ne ocupă pe un an, doi, dar pe mult timp”, mai crede acesta.