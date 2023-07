VIDEO România a anunțat la summitul NATO despre o nouă contribuție financiară pentru consolidarea capacităților de apărare ale R. Moldova

România a pledat încă o dată pentru susținerea financiară a pachetului de măsuri destinat R. Moldova, anunțând despre o nouă contribuție financiară. Declarații în acest sens au fost făcute de Președintele statului vecin, Klaus Iohannis, miercuri, 12 iulie, în cadrul unui briefing de presă la summitul NATO, desfășurat la Vilnius.

„În cadrul summitului, am reafirmat necesitatea sprijinului consolidat al NATO pentru partenerii vulnerabili, în special pentru R. Moldova. În acest sens, am pledat pentru susținerea financiară a pachetului de măsuri destinat R. Moldova, pentru consolidarea capacităților de apărare și creșterea rezilienței. Am anunțat și o nouă contribuție financiară pentru Chișinău, pe care o vom transfera la Fondul Voluntar NATO dedicat acestui stat.

În același timp, deciziile luate la summit consemnează, așa cum a pledat România, un angajament sporit al NATO pentru întărirea rezilienței, a securității și a capacităților de apărare ale R. Moldova”, a declarat președintele României.