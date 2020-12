VIDEO/ Mesajul Maiei Sandu adresat medicilor și tuturor angajaților din sistemul medical: „Vă mulțumim pentru că ne salvați, în fiecare zi”

În ultima zi a anului 2020 marcat de pandemia de COVID-19, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj special de recunoștință medicilor și tuturor angajaților din sistemul medical.

Șefa statului vorbește despre sacrificiul și dedicația pe care aceștia au oferit-o în acest an, deplânge decesul celor 83 de angajați ai sistemului răpuși de COVID și dă asigurări că va face tot posibilul pentru susținerea în continuare a lor.

Vedeți mai jos mesajul integral al Președintei Republicii Moldova. „Deși 2020 a fost un an dificil, am avut motive de recunoștință. Am apreciat și am început să prețuim ceea ce anterior observam mai puțin. Am auzit cu regularitate aplauze. Oamenii din toată lumea au mulțumit astfel medicilor pentru munca și dăruirea lor. Pentru alegerea de a-și dedica timpul, de a-și sacrifica sănătatea – iar uneori chiar viața – ca să salveze mii, milioane de vieți omenești. Pandemia a căzut povară grea pe umerii medicilor din Moldova. Și voi, dragi medici, o duceți, cu demnitate și dăruire. În fiecare zi, alegeți să veniți la muncă – obosiți, echipați insuficient, riscând cu propria viață. Alegeți să luați povara asta și să o duceți, în fiecare zi. Poate au fost momente în care vă slăbeau umerii – povara este prea grea. Sau devenea obositoare munca cu pacienții – speriați și ei, sleiți de puteri, la limita speranțelor. Sau vă este frică să nu-i infectați pe cei de acasă. Și totuși, alegeți să vă faceți munca, în fiecare zi. Să salvați vieți omenești. Dragi medici, asistenți medicali, felceri, farmaciști, infirmieri și alt personal care stați la straja sănătății noastre, oamenii din Moldova știu sacrificiul vostru. Vă suntem recunoscători pentru munca voastră. Vă mulțumim pentru că ne salvați, în fiecare zi. În 2021, vă doresc să aveți sănătate și putere pentru a merge mai departe. În pragul sărbătorilor, vă doresc să aveți zile de odihnă adevărată, să vă bucurați de căldura celor dragi. Și chiar dacă mulți nu veți fi lângă cei apropiați în aceste zile de sărbătoare, rămânând să aveți grija de pacienți, vreau să simțiți aprecierea pe care o au pentru voi, pentru efortul vostru, oamenii din toată țara. În aceste zile, ne amintim cu durere în suflet de lucrătorii medicali care și-au pierdut viața în acest an la locul de muncă. Ne exprimăm recunoștința și compasiunea membrilor familiilor lor. Acești oameni, care și-au pus în pericol propria viață pentru a salva viața concetățenilor lor, sunt adevărați eroi. Din păcate, nu putem spune că tot greul a trecut. Însă vă spun că voi face tot ce-mi stă în puteri ca anul care vine să fie mai ușor pentru lucrătorii medicali. Nu mai sunteți singuri în fața urgiei. Aveți în persoana mea și a echipei mele aliați de nădejde. În calitate de președinte, voi înainta inițiative menite să sprijine și să protejeze cadrele medicale, medicii, asistenții, infirmierii. Vom propune politici motivaționale care să convingă medicii moldoveni să rămână acasă, alături de familii. Moldova are mare nevoie de voi, dragi medici – vom face tot posibilul ca și voi să vreți să trăiți și să munciți acasă. Și să vă simțiți în siguranță. Vă mulțumesc din inimă. La mulți ani!”. Cu un mesaj de compasiune și condoleanțe a venit și fosta ministra a sănătății. Consiliera prezidențială Ala Nemerenco i-a enumerat pe toți cei 82 de medici, asistente medicale, felceri sau angajați ai spitalelor răpuși în 2020 de COVID-19. „Vreau într-o clipă de reculegere, să ne amintim de ei, colegii noștri, plecați pe drumul nemuririi și să le aducem un omagiu. Au plecat ca niște eroi, tăcuți și blânzi, colegii noștri. Au luptat până în ultima clipă – la început pentru a-i salva pe alții, apoi pentru a se salva pe ei”, a scris Nemernco pe pagina sa de facebook. 1. Ecaterina Litvinschi, medic, substația AMU Cricova, Chișinău 2. Ludmila Caraion, medic, substația AMU Soroca 3. Valeriu Pripa, medic radiolog, Repromed 4. Lidia Lungu, asistentă medicală, SR Fălești 5. Ion Șiman, medic chirurg, SR Orhei (fost director al spitalului) 6. Nina Marchitan, bufetieră, SR Soroca 7. Igor Cheptea, medic traumatolog, SR Fălești 8. Vera Godoroja, felcer, substația AMU Căușeni 9. Snejana Postaru, asistentă medicală, secția terapie intensivă, SR Cahul 10. Ivan Șleahtițchi, medic chirurg, SR Ciadîr-Lunga 11. Igor Dorogoi, medic chirurg endoscopist, SC Bălți 12. Gheorghe Popa, medic șef, filiala Sculeni, SR Ungheni 13. Fiodor Bargan, medic infecționist, SR Comrat 14. Stelian Candîba, medic chirurg, SCM Sfânta Treime 15. Valeriu Crivoi, medic, SR Soroca 16. Ibraghim Acperov, medic chirurg, SCR Tiraspol 17. Corneliu Rotaru, medic urolog, IMU, Chișinău 18. Vasile Petruleac, șofer ambulanță, AMU Râșcani, Chișinău 19. Tamara Gudumac, laborant, SR Edineț 20. Vera Belciu-Panaitov, medic narcolog, SR Ciadîr-Lunga 21. Ludmila Dolgan, asistentă medicală, CS Glinjeni, Fălești 22. Constantin Grosu, medic reanimatolog, SCM “Sf. Treime”, Chișinău 23. Vera Pavalache, asistentă medicală UPU, Dispensarul Republican Narcologic 24. Victoria Măciuga, asistentă medicală, secția pneumologie, IMC 25. Vasile Sârbu, medic, șef secție endoscopie, SC Bălți 26. Ion Stati, medic, șef secție diagnostică funcțională, SR Orhei 27. Ion Baranov, medic de familie, CS Bădiceni, Soroca 28. Zinaida Popușoi, asistentă medicală, SR Orhei 29. Ion Hanganu, medic de familie, CS Fălești 30. Melania Scorpan, asistentă medicală, secția pediatrie, SCR Bălți 31. Tatiana Ghimpu, asistentă medicală, SR Briceni 32. Tatiana Iurlova, asistentă gospodină, SR Briceni 33. Mihai Strătilă, profesor, obstetrician ginecolog, director al Centrului Național de Sănătate a Reproducerii, IMC 34. Ala Gortolomei, medic de familie, CS Țaul, Dondușeni 35. Narcisa Mămăligă, medic, director al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă 36. Maria Popușoi, medic pediatru endoscopist, SR Cimișlia 37. Iacob Popușoi, medic traumatolog, SR Cimișlia 38. Dina Rușescu, medic infecționist, AMT Centru, Chișinău 39. Mihail Preotesa, medic, şef secție terapie, SR Anenii Noi 40. Constantin Usatîi, medic stomatolog, policlinica stomatologică Ialoveni 41. Maria Chiperi, farmacist, direcția medicală, MAI 42. Vera Constantinova, asistentă medicală, policlinica Bender 43. Alexei Sofroni, profesor, gastroenterolog, catedra boli interne, USMF “Nicolae Testemițanu” 44. Iurie Solomon, medic chirurg, SCM “V.Ignatenco” 45. Liubovi Lupașco, asistentă medicală, CS Vadul lui Vodă 46. Elena Suvac, moașă, SR Ialoveni 47. Ion Vasilache, medic, șef CS Rudi, Soroca 48. Ludmila Smirnova, medic neurolog, IMC 49. Minodora Camerzan, asistentă medicală, Institutul Oncologic 50. Grigore Martîniuc, medic traumatolog, SCR Bălți 51. Ion Dabija, medic psihiatru, Spitalul de Psihiatrie Bălți 52. Veronica Grosu, medic, șef secție medicină de familie, AMT Centru 53. Nicolae Gorcinschi, medic epidemiolog, șef secție epidemiologie, CSP Soroca 54. Vera Sandu, farmacist, SR Hîncești 55. Liviu Romanaș, medic anesteziolog-reanimatolog, SR Edineț 56. Maria Botnariuc, dezinfector, SR Hîncești 57. Maria Andoni, medic, liceul “Petru Movilă” (as/med) 58. Leonid Nagacevschi, medic neurochirurg, IMU 59. Ina Popescu, medic de familie, șef CS Soroca Nouă, Soroca 60. Vasile Hîrbu, medic traumatolog, SR Dondușeni 61. Tudor Vangheli, medic anesteziolog-reanimatolog, Spitalul de Stat 62. Dumitru Daraban, neurolog, SCR Bălți 63. Valentina Mihova, asistentă medicală, SCR “Timofei Moșneaga” 64. Natalia Rotaru, profesor universitar, șefa Catedrei de radiologie și imagistică din cadrul Facultății de Rezidențiat a USMF “Nicolae Testemițanu” 65. Liubovi Volosatîi, asistentă medicală, AMT Botanica 66. Sabina Draguțan, felcer, stația AMU Botanica 67. Valentin Jușca, medic stomatolog, Edineț 68. Alexandra Crăciun, medic chirurg, SR Soroca 69. Victor Munteanu, medic neurolog, șef secție neurologie, SCM “Sfânta Treime” 70. Ala Spătaru, medic de familie, CS Ialoveni 71. Elena Pleșca, medic de familie, CS Caracușenii Vechi, Briceni 72. Iurie Ovanesov, medic reanimatolog, șef secție terapie intensivă, SR Hîncești 73. Valerian Colesnic, medic traumatolog, SCR de Traumatologie și Ortopedie 74. Elena Cîrnici, medic cardiolog, SR Cahul 75. Alic Cotoneț, chirurg endoscopist, ReproMed 76. Arcadie Natrașevschi, chirurg, SR Ungheni 77. Nicolae Pînzari, medic, șef secție proctologie, IO 78. Serghei Dolapciu, medic de familie, CS Comrat 79. Ion Dvornic, medic terapeut și de urgență, UPU SR Orhei 80. Angela Șcvîrov, asistentă medicală igienist, CSP Soroca (subdiviziunea Florești) 81. Dimitrie Sain, profesor, șef laborator de monitorizare a tuberculozei, IPF 82. Miron Popa, medic pneumoftiziolog, șef secție, SR Hîncești 83. Elena Mangîr, felcer, substația AMU Cărpineni, Hîncești