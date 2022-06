În timp ce Petru Merineanu, cumnatul fostului președinte Igor Dodon, se află în izolatorul nr. 13 din Capitală, la pensiunea „Fata Morgana” de pe malul Nistrului, cumpărată de acesta în vara anului trecut, lucrările de reconstrucție sunt în plină desfășurare.

Oamenii din localitate vorbesc despre faptul că, în curând, pensiunea ar putea să își redeschidă porțile pentru public, administrația fiind în căutare de bucătari pentru restaurantul construit recent, chiar în apropiere de apele râului.

Tot sătenii spun că înainte de a fi arestat, Merineanu putea fi văzut aproape zilnic la pensiunea din satul său de baștină, Molovata. Unii spun că și Igor Dodon, fostul președinte, a fost văzut acolo nu o singură dată.

Cumnatul fostului președinte și-a cumpărat pensiune pe malul Nistrului

Oficial, pensiunea „Fata Morgana”, situată în satul Molovata, raionul Dubăsari, aparține firmei „Artic Nova” SRL , unde Petru Merineanu figurează în calitate de fondator și administrator. Datele de la Cadastru arată că terenul și cele trei căsuțe cu două niveluri au fost vândute de fostul proprietar, Anatolie Crețu, firmei sale „Artic Nova” SRL, în mai 2021, fiind înregistrate la Cadastru în luna iunie. Două luni mai târziu, firma a fost vândută lui Petru Merineanu, cumnatul fostului președinte Igor Dodon.

Publicitate



Tot în mai 2021, „Artic Nova” SRL a cumpărat terenul și clădirea principală a pensiunii, însă construcția a fost trecută la Cadastru pe numele noului proprietar abia în februarie 2022. Asta pentru că vechea clădire a fost demolată, iar în locul ei a fost construită și amenajată una nouă.



Fosta clădire principală a pensiunii „Fata Morgana” și cele trei căsuțe din lemn

Lucrările de construcție în plină desfășurare, după perchezițiile procurorilor

Vineri, 27 mai, am mers la Molovata, satul de baștină al fostei prime doamne, Galina Dodon, și, respectiv, al fratelui său, Petru Merineanu, pentru a vedea achiziția făcută de acesta anul trecut. La poarta pensiunii „Fata Morgana”, unde la 24 mai procurorii au efectuat percheziții, am observat o statuie cu mesajul „Ctitor Anatol Crețu”, iar pe teritoriul ei am găsit mai mulți muncitori antrenați în lucrări de construcție, irigare și confecționare a unor piese din lemn.



Pensiunea „Fata Morgana” este situată la 55 de km depărtare de orașul Chișinău și la 30 de km de orașul Orhei. Ea dispune de trei căsuțe cu câte două niveluri. Alături este o construcție care va servi drept bucătărie pentru restaurantul cu două niveluri aflat încă în construcție, iar lângă viitorul restaurant, tot în construcție, este o altă clădire mai mică. La câțiva metri de aceste construcții, este amenajat un foișor, cu vedere spre apele Nistrului. Tot pe teritoriul pensiunii poate fi văzută o construcție veche, despre care muncitorii ne-au spus că urmează să fie demolată.

„Caută-ți de treabă. Nu știi că la stroică (pe șantier – n.r.) poate să cadă o piatră în frunte?”

La fața locului am fost întâmpinați de doi bărbați. Unul dintre ei ne-a spus că pensiunea este închisă, pentru că se fac lucrări de reconstrucție. Acesta ne-a mai zis că una dintre clădirile noi construite, din vecinătatea celor trei căsuțe cu două niveluri, urmează să fie bucătăria noului restaurant. De fapt, bucătăria este construită pe locul pe care cândva se afla principala clădire a pensiunii. Întrebat cine administrează pensiunea și dacă aceasta îi aparține, așa cum e menționat în acte, lui Petru Merineanu, bărbatul a spus că nu ar cunoaște.

Alți muncitori de pe șantier au refuzat să ne spună cine i-a angajat și cui aparține pensiunea.

„Nu întrebați, că nu vă răspunde nimeni. Caută-ți de treabă. Nu știi că la stroică (pe șantier – n.r.) poate să cadă o piatră în frunte?”, ne-a spus un muncitor.

Am găsit muncitori și pe terenul aflat în proprietatea administrației publice locale, situat chiar pe malul Nistrului, lângă stațiunea „Fata Morgana”, în prezent arendat de Anatolie Crețu, fostul proprietar al zonei de agrement.

Publicitate

Terenul arendat de Anatolie Crețu, fostul proprietar al zonei de agrement.

Doi tineri antrenați în confecționarea unei piese din lemn au evitat să ne spună cine i-a angajat și cine le va achita salariul.

„Avem două zile de când lucrăm și nici idee nu am (cine e proprietarul – n.r.). Nu știm a cui este. Noi am găsit și ne-am angajat. Vom vedea la urmă (cine va achita – n.r.)”, a spus un tânăr.

„Și Dodon a trecut pe aici, și nu o singură dată”

Dacă muncitorii găsiți pe teritoriul pensiunii au fost laconici, un localnic întâlnit în preajmă ne-a spus că atât Merineanu, cât și Dodon pot fi văzuți des pe drumul care duce spre pensiune.

„Anatol Crețu era aici stăpân. Poate ar fi vândut-o. Dar el era cândva aici stăpân. De fapt, cândva se spunea că nu el este stăpân, dar o africancă. Pe el (Petru Merineanu – n.r.) prin sat îl văd, dar aici nu l-am văzut de mult. Ei trec des pe aici. Și Dodon a trecut pe aici, și nu o singură dată”, ne-a spus un localnic din Molovata.

Anatolie Crețu, fostul proprietar al pensiunii „Fata Morgana”

„Se spune că un milion a dat”

Iar o femeie ne-a spus că, în sat, oamenii vorbesc despre faptul că pensiunea ar fi fost vândută cu un milion de euro și i-ar aparține, de fapt, politicianului Igor Dodon.

„Se spunea că degrabă acolo trebuia să deschidă, să taie panglica roșie. Dar s-o întâmplat scârba asta. Cu două săptămâni în urmă, a intrat o doamnă de la administrație, dar nu a spus de-a cui e, și căuta femei la lucru. Îi trebuiau bucătari, dar nu cu grad mare, că cei calificați vor veni de la Chișinău. Îi trebuiau așa mai prostîe (simpli – n.r.), care să curețe ceapă, cartofi, să spele podele. Acolo va fi un restaurant cu 100 de locuri. Lumea care trăiește mai aproape (de pensiune – n.r.) spune că Dodon a cumpărat. Ca să nu bată tare la ochi, l-o pus pe cumnat. Se spune că un milion a dat (de euro – n.r.)”, ne-a zis femeia.

„Da, Merineanu acolo e șef. În toată ziua e acolo. El și cu soția”

Mai mulți localnici ne-au spus că, până a fi arestat, Petru Merineanu putea fi văzut zilnic la pensiune.

„Eu am lucrat acolo. Acum sunt la pensie. Într-un moment, am aflat că a vândut. M-am mirat cum domnul Anatol a putut să vândă. Tare mult a muncit. El trăiește acum la Mărcăuți. L-am întrebat de câteva ori de ce a vândut și a mârâit puțin și nu a spus. (…) Da, Merineanu acolo e șef. În toată ziua e acolo. El și cu soția Larisa”, susține femeia.

„Da, anul trecut au cumpărat-o aceștia a lui Dodon…cumnatul lui”, a completat o altă femeie.

Petru Merineanu și soția lui

Întrebați de unde ar fi avut bani pentru a face achiziția, localnicii ne-au spus că Merineanu a muncit mai mulți ani în Federația Rusă.

„El e în Moscova de când a terminat școala. În Moscova, în Leningrad. Spun că a vândut și un apartament”, a precizat o altă femeie.

„De când au cumpărat ei, s-a stricat totul”

Iar o altă localnică s-a arătat revoltată de faptul că, după ce pensiunea „Fata Morgana” a fost cumpărată de Merineanu, sătenii nu mai au acces la Nistru.

„Acolo a fost toloacă. În 2007, domnul Anatol Crețu a cumpărat și a făcut construcțiile. Până anul trecut el era. Anul trecut le-a cumpărat Merineanu. Nu are cum să fie a lui Dodon. Acolo a fost locul domnului Anatol Crețu. Acolo a fost foarte frumos. Dar de anul trecut…de când au cumpărat ei, s-a stricat totul. Acolo mergea lumea să se odihnească, era și bazin gratis. Deja nu avem acces la Nistru, să ne spălăm picioarele”, ne-a mărturisit femeia.

Arvuna de 25 de mii de euro pentru „utilaje de bucătărie”, plătită cash de soția ex-președintelui Dodon

În cadrul perchezițiilor efectuate de procurori marți, 24 mai, la domiciliul fostului președinte, Igor Dodon, au fost ridicate mai multe obiecte, acte și sume de bani. Printre acestea, se numără și o recipisă care demonstra că soția lui Igor Dodon, Galina Dodon, a oferit o arvună de 25 de mii de euro, pentru achiziționarea utilajelor profesioniste de bucătărie, inclusiv aragaz și cuptor cu aburi.

Recipisa care confirmă faptul că, pe 13 august 2021, la o lună după alegerile parlamentare, Galina Dodon a plătit, cash, 25 de mii de euro în calitate de arvună pentru utilaje de bucătărie

ZdG a constatat că arvuna a fost dată sub formă de bani cash, fiind o tranzacție între Galina Dodon și Dumitru Stanchevici, care deține mai multe companii, inclusiv „Horecagrup” SRL , care importă mai multe tipuri de marfă, inclusiv utilaje de bucătărie. Bărbatul ne-a spus că specificațiile tehnice ale utilajelor au fost discutate cu Petru Merineanu.

După ce marfa a fost importată în R. Moldova, cei 25 de mii de euro i-au fost întorși Galinei Dodon, iar utilajul modern de bucătărie a fost achitat prin transfer bancar de compania deținută de Petru Merineanu, „Artic Nova” SRL.

Cumnatul lui Dodon a încercat să înghită o recipisă

Procurorii au anunțat că în timpul perchezițiilor cumnatul lui Igor Dodon a încercat să distrugă, prin înghițire, înscrisurile depistate la domiciliu, prin care se confirmau tranzacții de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile în valoare de circa 700 de mii de euro. În aceleași circumstanțe, procurorii și ofițerii au depistat circa 37 de mii de euro, care erau păstrați la domiciliul lui Petru Merineanu.

Într-un mesaj pe o rețea de socializare, postat în ziua reținerii, Igor Dodon scria că cumnatul său a muncit mai mult de 20 de ani în afara țării, și-a vândut apartamentul din Moscova și a lansat o afacere în satul natal, „creând astfel câteva zeci de locuri de muncă”. Acesta a mai spus că familia sa nu deține imobile în localitatea Molovata.

Publicitate