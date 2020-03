VIDEO/ Gestul emoționant al unor italieni: au ieșit la balcon să fredoneze în semn de solidaritate

Pe unele străzi goale din orașele italiene aflate în carantină seara răsună melodii. Oamenii ies la balcoanele caselor, ca să fredoneze împreună cântece, într-un gest de solidaritate și speranță. Astfel, oamenii au umplut cu muzica lor drumurile pustii din orașe precum Siena și Napoli.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov