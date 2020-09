VIDEO, FOTO/Renato Usatîi: În august, Igor Dodon a fost la Moscova la o clinică de 5 stele pentru proceduri de detox, sejur care l-a costat 20 de mii de lei noaptea

Candidatul Partidului Nostru la prezidențiale spune că șeful statului și-a făcut vacanța de vara la una dintre cele mai luxoase clinici private din suburbia Moscovei, Verba Mayr unde a avut parte de un program complet de detox. Potrivit lui Renato Usatîi, o noapte la acest centru și hotel de 5 stele costă circa 20 de mii de lei și îi cere șefului statului să declare acest venit și proveniența banilor cu care a achitat aceste servicii. Într-o scurtă intervenție pentru ZdG, președinția spune că nu comentează aceste declarații.

Renato Usatîi spune că a aflat întâmplător despre faptul că Igor Dodon a fost la acest complex medical de lux din Moscova și pentru a confirma vacanța șefului statului, a sunat la clinică unde s-a prezentat ca deputatul Eugeniu Nichiforciuc.



Primarul degrevat al Bălțiului a spus că-și dorește un sejur exact ca al lui Igor Dodon împreună cu soția, pe Booking nu găsește mai multe detalii și ar dori chiar o reducere dacă se poate.

Usatîi a cerut prețurile pentru o săptămână, pentru un program de tratament la fel ca la Igor și Galina Dodon. Recepționera i-a spus că șeful statului a beneficiat de programul Detox Mayr, care prevede un complex de tratamente de curățare a organismului.

Un astfel de tratament durează 8 zile, iar Igor Dodon a fost cazat într-o cameră Junior Suite. Prețul unui sejur în aceste condiții costă, potrivit recepționerei 221 900 de ruble rusești de persoană, aproximativ 50 de mii de lei moldovenești. Prețul include pe lângă tratament, cazare, mâncare și acces la toate serviciile de spa ale complexului.

Pe site-ul de rezervări booking.com, o noapte într-o astfel de cameră costă de la 653 de dolari pe noapte.

Complexul Verba Mayr se prezintă ca fiind primul și unicul centru medical spa și hotel de 5 stele din Rusia care activează în baza unor standarde europene de medicină integrată. Se află în regiunea Pușkino, la 33 de kilometri de Moscova.



























„Orice președinte trebuie să-și declare veniturile și proveniența acestora. Vă rog sa iesiță public, să arătați cecurile și chitanța pentru aceste tratamente, apoi și pentru acea vizita în Grecia”, i-a cerut Renato Usatîi președintelui Igor Dodon.

Președinția nu a dorit să comenteze aceste declarații ale lui Renato Usatîi. Anterior, în august, Igor Dodon a anunțat că va pleca pentru câteva zile la Moscova. Ulterior, într-o intervenție pe rețelele de socializare, șeful statului spinea că își continuă investigațiile la un sanatoriu din apropierea capitalei Federației Ruse, ce au fost întrerupte în luna martie, atunci când în R. Moldova a fost confirmat primul caz de coronavirus.

„Sunt în Federația Rusă. Continui investigațiile la un sanatoriu, care, apropo, le-am început în luna martie, dar atunci am fost nevoit pe data de 8 martie să revin de urgență acasă, a fost primul caz de COVID-19. Dar foaia a rămas deschisă și împreună cu soția am venit aici pentru a finaliza investigațiile. Copiii sunt în Turcia împreună cu fratele meu. Eu cred că este unu lucru normal atunci când am promis copiilor, am promis soției că vor avea și ei parte de odihnă”, a declarat Dodon în cadrul emisiunii „Președintele răspunde”.

Igor Dodon însă nu a dat detalii despre acest sanatoriu, iar toate imaginile au fost filmate pe o alee dintr-o pădure de conifere. În timpul emisiunii însă, au fost auzite mai multe avioane care zburau se pare la o altitudine mai joasă, semn că este un aeroport prin preajmă, iar la un moment dat, pe lângă președinte au trecut 2 doamne pe bicicletă.



Informațiile publice ale complexului Spa de la Verba Mayr spun că acesta beneficiază de mai mult de 2 kilometri de alei prin pădure unde vizitatorii pot să alerge dimineața sau face plimbări cu bicicleta.





De asemenea, modelul acesta de biciletă poate fi văzut și la doamnele care se plimbă pe aleea unde Igor Dodon transmitea emisiunea sa săptămânală.