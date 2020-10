VIDEO/ Cutremur în Turcia și Grecia. 14 morți și 419 răniți, după ce mai multe clădiri s-au prăbușit

Un cutremur puternic a lovit coasta Mării Egee a Turciei, la nord de insula greacă Samos, anunță Reuters. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7.

Presa internațională scrie că cel puţin 12 persoane au murit în Turcia, iar alte două în Grecia, în urma cutremurului produs vineri în Marea Egee, anunţă autorităţile din ambele ţări, conform agenţiei Reuters.

Bilanţul provizoriu din Turcia este de cel puţin 12 morţi şi 419 răniţi, a anunţat Departamentul turc pentru Situaţii de Urgenţă (AFAD).

Pe Insula elenă Samos, doi adolescenţi au murit după prăbuşirea unui zid, conform Mediafax.

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, i-a transmis condoleanţe preşedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, într-un apel telefonic, pentru cetăţenii turci care au murit în cutremurul de 6,7 grade pe scara Richter care a zguduit Marea Egee vineri, transmite agenţia elenă de presă ANA.

BREAKING – Power earthquake hits #Samos, Greece. The massive #earthquake has even collapsed buildings in Izmir city of Turkey. pic.twitter.com/BcRZQNk8Z5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020

VIDEO 3: Heart-wrenching scenes from #Izmir, Turkey after a strong earthquake hit the region – The earthquake also hit #Samos, #Greece pic.twitter.com/UYofFzMEcv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020

Un tsunami de mici dimensiuni a lovit insula Samos din Grecia și orașul Seferihisar din Turcia, după cutremurul care a lovit coasta Mării Egee.

Imaginile apărute pe rețelele sociale arată cum apa se revarsă și pătrunde printre case.