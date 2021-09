Reprezentații Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat miercuri imagini video cu discuțiile care, potrivit lor, au avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinău, între polițiștii de frontieră și câțiva pasageri ai unor curse aeriene de la care angajații Poliției de Frontieră ar fi cerut și primit mită pentru a nu le întocmi procese verbale în contextul în care au încălcat regulile de traversare a frontierei în contextul pandemiei de COVID-19.

Din imaginile publicate de CNA se vede cum trei polițiști de frontieră cer bani, vorbind în limba engleză, de la doi pasageri de origine străină pentru a le permite îmbarcarea în avion în condițiile în care cei doi nu aveau actele care demonstrau un rezultat negativ la testul Covid-19.

Polițista de frontieră către pasageri: „One hundred… One, one. Only you…”

Polițist de frontieră: „Spune-i lui acesta că el trebuie să dea mai mult…”.

Într-o altă secvență video surprinsă de camerele de supraveghere dintr-un biroul al polițiștilor de frontieră se vede cum un angajat de la Frontieră discută cu o pasageră și îi spune că dovada rezultatului negativ la testul covid-19 pe care a prezentat-o este falsă. În replică, femeia îi oferă 50 de euro pentru a-i permite să urce la bordul aeronavei care urma să decoleze de pe aeroportul Chișinău.

„(…) Să mă scuzați. Vă servesc cu o cafea, numai că nu mă acuzați de corupție… iată aici 50 de euro. Mulțumesc”.

Imaginile publicate de CNA:

15 angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră sunt cercetați de CNA și procurorii anticorupție, în cadrul unui dosar pentru corupere pasivă. Potrivit CNA, 13 polițiști de frontieră au fost reținuți și urmează a fi plasați în izolatorul CNA.

Potrivit CNA, angajații Sectorului de Poliție de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul restricțiilor impuse de situația epidemiologică, au creat și implementat o schemă de obținere ilicită a mijloacelor bănești de la pasagerii care plecau din țară și în privința cărora apăreau suspiciuni de deținere și prezentare a testului PCR COVID-19 cu semne de falsificare.

Astfel, polițiștii implicați în serviciu ar fi acceptat și primit sistematic de la cetățenii care traversau frontiera R. Moldova pe sensul „ieșire” sume cuprinse între 50-100 de euro.

Angajații IGPF, implicați în serviciu, ar fi extorcat bani de la diverse persoane, atât cetățeni moldoveni, cât și străini, care intenționau să traverseze frontiera de stat a Republicii Moldova prin Aeroportulul Internațional Chișinău, pe sensul ieșire, pentru a nu le întocmi procese verbale cu privire la încălcarea regulilor de izolare. Contra unor remunerări ilicite, aceștia nu întocmeau procese verbale pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi combatere a bolilor epidemice, a măsurilor de sănătate publică, stabilite de autorităţile competente și pentru încălcarea regulilor de ședere în Republica Moldova.

În cauză figurează 15 polițiști de frontieră cu statut de bănuit, dintre care 13 au fost reținuți și urmează să fie plasați în izolatorul CNA. Aceștia sunt cercetați pentru corupere pasivă și riscă până la 10 ani de detenție cu privarea de a ocupa funcții publice până la 10 ani.

Până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată, orice persoană se prezumă a fi nevinovată.

