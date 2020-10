Valentina Rusu Ciobanu la 100 de ani: „Nu-mi doresc decât o zi cu soare”

În acest an, pe 28 octombrie, artista Valentina Rusu Ciobanu, ale cărei picturi se bucură de multă apreciere în R. Moldova și nu doar, împlinește 100 de ani. Cu ocazia acestei aniversări, la București este inaugurată expoziţia „Valentina Rusu Ciobanu – Un veac de singurătate”. De asemenea, proiectul „Valentina Rusu Ciobanu – o sută de ani de la naștere” prezintă în premieră absolută atelierul artistei realizat în realitatea virtuală (VR).

Totuși, Valentina Rusu Ciobanu și familia sa spun că nu sărbătoresc cu mare fast zilele de naștere, iar singurul lucru pe care și-l dorește la împlinirea a 100 de ani e o zi cu soare.Între timp, artista a reușit să își vadă lucrările expuse în realitate virtuală, povestește fiul ei, graficianul Lică Sainciuc.

„Pe mine m-a mirat reacția ei. Ea spunea că o doare capul, eu mă gândeam că dacă mi-ar pune mie chestia aceea pe cap, aș ameți, dar am zis: „mamă, hai să încercăm”. Am pus ochelarii VR, i-am aranjat, ea s-a uitat, a comentat. În primul rând, ea a început imediat să utilizeze termenul „realitate virtuală”, a făcut observații despre părțile unde ceva nu era corect, iar după ce a scos ochelarii VR, am întrebat-o cum se simte și a zis că mult mai bine, i-a trecut capul. Realitatea virtuală tare i-a plăcut”, spune Lică Sainciuc.