UPDATE Circulația rutieră a fost reluată la intersecția traseelor R-30 cu R-31, spre Palanca

Inspectoratul General al Poliției informează că de la intersecția traseelor R-30 cu R-31, raionul Ștefan Vodă, spre Palanca, circulația rutieră este temporar sistată, până la finalizarea măsurilor de documentare și examinare. Măsurile au fost luate în legătură cu incidentul din zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe.

UPDATE 16:55 Poliția informează că pe respectivul segment de drum circulația rutieră a fost reluată.

Știre inițială:

„Ofițerii de patrulare redirecționează mijloacele de transport spre Tudora. Îndemnăm șoferii să evite zona”, potrivit IGP.

Luni, 5 octombrie 2026, în zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, a căzut un proiectil, care în urma impactului cu solul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobus de rută care staționa în preajma barierei. Incidentul a avut loc în jurul orei 09:38, informează Poliția de Frontieră.

Potrivit informațiilor preliminare, proiectilul a provocat deteriorări autobusului și cabinei de control, iar un angajat al Poliției de Frontieră este ușor rănit, alte victime nu au fost înregistrate