UPDATE Bărbatul dat anterior dispărut a fost găsit decedat

UPDATE 14:40 Bărbatul de 63 de ani a fost găsit decedat într-o gospodărie părăsită din satul Balatina, raionul Glodeni, au anunțat oamenii legii.

„Potrivit constatărilor preliminare ale medicului legist, pe corpul acestuia nu au fost depistate urme de moarte violentă”, a menționat Poliția.

Un bărbat de 63 de ani este căutat, după ce pe 15 octombrie a plecat din satul Balatina și până în prezent nu a revenit, iar locul aflării acestuia nu este cunoscut. Polițiștii din Glodeni întreprind măsuri pentru localizarea lui și fac apel la cetățeni pentru a ajuta în acest sens.

Sursa: Poliția

„În momentul plecării, bărbatul purta o geacă neagră, un chipiu gri, blugi albaștri și ghete”, a precizat Poliția.

Persoanele care dețin informații ce pot contribui la găsirea acestuia sunt rugate să apeleze 112 sau la numerele de telefon: