Ungaria expulzează doi angajați ai ambasadei Ucrainei, acuzându-i de spionaj. Despre acest lucru a anunțat Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe, într-un mesaj video postat pe 9 mai, potrivit Novaia Gazeta Europe.

„Astăzi am expulzat din Ungaria doi spioni care lucrau sub acoperire diplomatică la ambasada Ucrainei din Budapesta. Am înmânat decizia și nota corespunzătoare ambasadorului ucrainean la Budapesta”, a declarat ministrul ungar de externe.