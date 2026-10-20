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Un bărbat de 63 de ani, dat dispărut. Oamenii legii cer ajutor în localizarea lui
Un bărbat de 63 de ani este căutat, după ce pe 15 octombrie a plecat din satul Balatina și până în prezent nu a revenit, iar locul aflării acestuia nu este cunoscut. Polițiștii din Glodeni întreprind măsuri pentru localizarea lui și fac apel la cetățeni pentru a ajuta în acest sens.
„În momentul plecării, bărbatul purta o geacă neagră, un chipiu gri, blugi albaștri și ghete”, a precizat Poliția.
Persoanele care dețin informații ce pot contribui la găsirea acestuia sunt rugate să apeleze 112 sau la numerele de telefon:
- (249) 2-26-06
- 069 644 441.