Un altfel de 1 septembrie. Cum va schimba pandemia școlile din R. Moldova și cum se descurcă statele europene în procesul educațional

Procesul de învățământ a fost dat peste cap în acest an din cauza virusului COVID-19. Efectele infecției vor fi resimțite și în noul an de studii, dar la acest capitol autoritățile trebuie să fie pregătite și să gestioneze responsabil sistemul de urmărire al bolii ce trebuie pregătit până în septembrie, atunci când elevii vor reveni la lecții.

Responsabilii de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au elaborat un proiect de document cu mai multe reglementări privind organizarea procesului educațional în noul an de studiu.

Secretara de stat în domeniul educației, Natalia Grîu, a declarat pentru Ziarul de Gardă că documentul a fost emis celor de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru completările necesare ce țin de normele epidemiologice.

Natalia Grîu

„Ieri am avut o ședință cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, unde am discutat acest proiect. În proiect sunt reglementări ce vizează managementul organizațional la nivel de raion, municipiu, școală. Aspecte ce țin de atribuțiile funcționale și cum se fac recuperările, cum se organizează procesul educațional eventual în condiții speciale. Acest proiect de document, domnul ministru l-a semnat și noi l-am redirecționat către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ca ei să vină cu informații ce ține de partea cu normele de igienă și sanitare. În acest document noi dorim să avem și contribuția colegilor de la MSMPS care să ne dea indicații foarte clare din punct de vedere epidemiologic – care ar fi numărul optim, distanța, recomandări de siguranță care trebuie să fie luate”, a menționat Grîu.

Natalia Grîu a menționat că printre noile condiții, ce încă nu sunt aprobate, care ar asigura procesul educațional din toamnă, se prevede ca numărul maxim de elevi pe clasă să nu depășească jumătate din efectiv. Totodată, vor suferi schimbări durata orelor și pauzelor.

„Am discutat cu șefii organelor centrale din domeniul învățământului că noi nu excludem ca de la 1 septembrie posibilitatea, inclusiv a faptului ca orarul în instituțiile de învățământ să fie revizuit, durata orelor să sufere schimbări. Nu pot să vă dau toate detaliile, pentru că nimic nu este aprobat, noi doar am discutat acest subiect. Pauzele să fie structurate în așa măsură ca pe etaj să fie doar o clasă. Lecțiile să înceapă individual – 08:05, 08:10, 08:15, adică să fie diferită plaja orară. De asemenea, reglementări care vizează posibilitatea ca învățământul în instituțiile mai mari să se realizeze în două schimburi sau clasele liceale și gimnaziale să fie combinate. În clasă și de acasă să se realizeze lecțiile cu mijloace de tehnică, în cazul în care clasa de elevi este mare. Noi credem că maxim 10 – 15 copii trebuie să se regăsească în clasă”, a punctat Natalia Grîu.

Responsabila de la Educație a menționat faptul că, pentru reluarea activităţilor în unităţile pentru educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor în contextul epidemiologic de COVID-19, elevii ar putea participa la ore prin rotație, online a unei părți dintre elevi, ceilalți fiind prezenți fizic la școală.

„Noi ne pregătim pentru revenirea la școală și pentru adaptarea instituțiilor. Totodată, dezvoltăm biblioteca digitală și în paralel formăm cadrele didactice. Avem un program național și din a doua parte a lunii iunie începem formarea cadrelor didactice care nu au competențe și care nu au participat în lunile martie – mai la proces. Avem un program obligatoriu pentru cei care nu au competențe. Avem și programe pentru cei mediu și avansați privind predarea lecțiilor de la distanță. Dar asta în cazul în care am putea implementa procesul educațional într-o formă mixtă, și de la distanță, și de la școală. Într-un așa mod ca copilul să nu piardă în totalitate legătura cu școala.

Este previzibil și scenariul când copilul să vină măcar 2 zile la școală, dar să vină, să i să se predea și să fie orientat. Sau copiii să vină pe ture. Va fi o chestiune de manajement complexă după exemplul statelor europene, iar noi să ne adaptăm și să răspundem la această provocare în mod adecvat și responsabil”, a menționat Natalia Grîu.

„Va fi o rețetă unică pentru fiecare instituție de învățământ”

Fiecare instituție, împreună cu organele locale specializate în domeniul învățământului, vor elabora un plan după care elevii și cadrele didactice se vor ghida în procesul educațional, însă cu respectarea normelor impuse de autorități.

„Noi nu putem să decidem că de la 1 septembrie elevii vor fi prezenți fizic la ore. S-ar putea ca să fie anumite decizii ale Comisiei Naționale în Sănătate Publică ce să dea peste cap oricare presupunere pe care noi o avem. Nimic nu e bătut în cuie. Acest document prevede organizarea procesului educațional în diferite contexte. Trebuie să înțelegem că școlile vor adopta diferite forme de organizare, în funcție de capacitatea instituțională, că sunt școli cu puțin spațiu și copii mulți, și invers. Adică va fi o rețetă unică pentru fiecare instituție de învățământ.

Noi am prezentat documentul, în funcție de indicațiile din document organele locale specializate în domeniul învățământului vor lucra cu directorii instituțiilor de învățământ și vor elabora un plan de implementare și redeschidere a instituțiilor. Fiecare raion o să aibă planul său, propriul său parcurs, dar va trebui să respecte aceste condiții indicate din document de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, ne-a mai comunicat Natalia Grîu.

Documentul a fost elaborat și expediat la MSMPS pentru completarea părților care vizează normele sanitare.

„Noi le-am solicitat ca să ne ofere răspuns în termen restrâns și sperăm că într-o săptămână o să avem de la ei un răspuns. Noi i-am rugat în termeni optimi să vină cu completarea acestei părți a documentului”, spune secretara de stat în domeniul educației.

Familii din R. Moldova cu copii ce învață în școli din Europa

Ziarul de Gardă a discutat cu câteva familii ce sunt stabilite cu traiul peste hotarele R. Moldova, iar copiii acestora învață în școlile unde locuiesc. Am aflat cum s-au descurcat în perioada în care școlile au fost închise, cum au fost ajutați de autoritățile de acolo și în ce condiții se va desfășura noul an de studii.

Familia Nicurciuc, stabilită în Spania

Angela Nicurciuc, împreună cu soțul și cei doi copii, locuiesc în Spania de ani buni. Aceasta ne-a povestit că, deocamdată, autoritățile spaniole nu au decis în ce condiții va începe noul an școlar, în contextul în care au fost deschide granițele și, fiind a doua cea mai vizitată țară din lume, ar putea fi lovită din nou de coronavirus.

Familia Nicurciuc

„Am doi copii care merg aici la școală. Primul băiat a finalizat clasa I, iar al doilea băiat a finalizat clasa a IV-a, urmează să treacă a V-a. După ce s-a început toată această situație cu acest virus au închis școala, în general s-a închis totul, ca și în alte țări. Chiar dacă școlile au fost închise, ne trimiteau lecțiile online, la ambii copii. În această perioadă mi-a fost un pic dificil să le explic copiilor. Când sunt la școală li se predă o temă, li se explică, iar acasă copilului i se explică într-un alt mod. Dar, cu răbdare, am trecut și peste aceasta. În această săptămână deja se încheie anul de învățământ, așteptăm notele. Sperăm că vom începe un nou an de studii mai bine. După ce vin notele, copiii vor fi în vacanță. Acum au fost deschise plajele, vom merge la plajă, deoarece parcurile pentru copii sunt închise, dar încet, încet revenim la viața normală.

Cât privrește începutul unui an școlar, am vorbit cu o profesoară și mi-a explicat că nici ei, deocamdată, nu cunosc cum va fi noul an de studii. Deciziile vor fi luate în funcție de numărul cazurilor de infectați ce se vor înregistra în această vară. Este posibil că vom începe lecțiile la fel online, de acasă. Se mai presupune ca clasele I – III să facă orele de dimineață, iar clasele III – VI să fie cu orele după masă. Să nu fie mulți copii și să nu să se infecteze. Profesoara mi-a spus că încă nimic nu e decis și nu știe ce va fi din toamnă. Vineri ducem cărțile la școală și poate atunci ne va oferi mai multe detalii. Cred că mai aproape de toamnă, când începe școala, pe 10 septembrie, o să anunțe cum vor fi orele și tot ce e necesar să știm. Deocamdată e instabil, mai ales că s-au relaxat restricțiile și au început a veni turiști”, ne-a povestit Angela.

Familia Arapan, stabilită în Franța

Familia Arapan ne-a spus că situația privind infecția cu COVID-19 în orașul Paris s-a ameliorat. De luni, 22 iunie, copiii frecventează orele în clase complete, deși inițial mergeau la școală doar elevii ai căror părinți nu puteau sta acasă.

Familia Arapan

„La Paris, școlile s-au redeschis din data de 28 mai. Dar nu toți elevii frecventau fizic orele. Din cei 16 copii care formau clasa, veneau la școală doar căte 4 – 6 elevi, ai căror părinți munceau în calitate de medici, infirmieri, polițiști, vânzători la magazinele alimentare – cei care nu aveau posibilitatea să stea cu copiii acasă. Fiul meu are 10 ani și e CM1 (cours moyen 1-er annee), în R. Moldova ar fi clasa a 4-a. Aici anul de învățământ se încheie pe 3 iulie, deoarece pe tot parcusul anului școlar ei au multe vacanțe, iar fiecare zi de miercuri este liberă, nu au ore. O dată la 6 – 7 săptămâni au o vacanță. Profesoara copilului îmi trimitea lecțiile pe pagina de mail și ulterior noi le rezolvam acasă. Nu permanent, dar erau zile atunci când profesorii rugau să le trimitem poze cu lucrul pe acasă.

Doar profesorii sunt obligați să poarte măști de protecție, elevii – nu

Dacă din 28 mai se duceau doar câte 4- 6 elevi în clasă, din 22 iunie deja toți frecventează orele. La școală, copiii păstrează distanța socială, mănâncă la cantină în grupuri mici, suprafețele sunt mai des și mai strict. Doar profesorii sunt obligați să poarte măști de protecție, elevii – nu.

Anterior, pe timp de vară, plecam pe 2 săptămâni la mare și obligatoriu pe o lună în R. Moldova în vacanță la bunei. Dar în acest an nu va fi posibil. Dar pe timp de vară, intensiv o să ne ocupăm cu copilul, să citească, lecții, scris. Noul an școlar se va începe pe 1 septembrie, ca de obicei. Se preconizează ca până atunci partea rea a virusului se va calma. Din această cauză mari schimbări privind noul an de învățământ nu vor fi. De fapt, noi de pe acum nu simțim restricțiile. Este obligatoriu doar să purtăm măști în transportul public și magazine, deja la lucru fiecare cum decide”, ne-a spus Nicolae Arapan.

Familia Bularga, stabilită în Italia

Mariana Bularga, împreună cu soțul ei și cei doi copii, sunt stabiliți La Spezia, Italia, de aproape 11 ani. Băiatul cel mare, în vârstă de 16 ani, este în al treilea an de liceu. Femeia ne-a spus că instituţiile de învăţământ italiene au fost închise la începutul lunii martie din cauza epidemiei de COVID-19 și în toată această perioadă lecțiile s-au desfășurat doar în regim online.

Familia Bularga

„Școlile s-au închis deodată, după ce s-au înregistrat cazurile de infecție. Majoritatea lecțiilor se desfășurau online pe Skype sau Meet, aproximativ câte 2-3 lecții pe zi. Aveau lecții online și studiu individual, lecții pe acasă, teste, evaluări, note mai puține. Pentru nota de la sfârșit de an s-a ținut cont mai mult de notele înainte de pandemie. Ce e legat de didactica la distanță, copiii s-au descurcat, au studiat, desigur că mai puțin și mai superficial în comparație cu anii precedenți. Sunt obiecte care, pur și simplu, nu le-au făcut sau le-a rămas de studiat individual. Profesorii au fost mai indulgenți. În toți anii, În Italia începând cu școala medie, liceul, școlile profesionale, colegii, pe timp de vară, cei care nu au studiat sau care sunt mai slabi, rămân pe vară cu restanță și la începutul lunii septembrie susțin examen ca sa treacă clasa sau să repete anul, în caz că nu susțin. Anul acesta au trecut toți, nu au rămas cu restanță nimeni. În vacanță, elevii au lecții pe timp de vară, cărți de citit.

Pentru noul an școlar încă nu se știe nimic clar, vorbesc mult, că se pregătesc să înceapă cu maxim 15 copii în clasă, lecțiile să dureze câte de 30 minute, pentru ca sa reușească sa facă în 2 ture, fiind mai multe clase. Cei mari, posibil, să continue studiile de la distanță, în clase, să se respecte distanța, obligatorie fiind masca și igienizarea. Fiecare clasă trebuie să fie dotată cu un aparat care dezinfectează locul.

La moment, aici sint foarte puțini infectați. Sunt încă mulți care evită să călătorească cu autobuzul, troleibuzul, trenul. Mulți preferă să nu să se ducă încă la mare”, ne-a povestit Mariana.