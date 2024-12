ULTIMA ORĂ Iohannis a declasificat informațiile de la serviciile secrete despre Călin Georgescu: Tipar de campanie similar cu cel folosit de Rusia înainte de invadarea Ucrainei, finanțări de peste un milion de euro

Informațiile transmise în Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) de serviciile secrete despre Călin Georgescu au fost desecretizate miercuri, potrivit unui comunicat al Administrației prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis a fost de acord cu declasificarea, potrivit legii, la solicitarea instituțiilor emitente, a informațiilor prezentate de Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Interne în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 28 noiembrie 2024, scrie G4Media.ro.



Informații esențiale din documentele desecretizate, potrivit jurnaliștilor de la G4Media:



SRI: Datele deținute au relevat implicarea contului de Tiktok „bogpr”, utilizat de cetățeanul român Bogdan PEȘCHIR, în finanțarea promovării lui Călin GEORGESCU la nivelul platformei de socializare. Acesta, utilizând contul bogpr a realizat donații pe TikTok de peste un milion de euro. După ce a devenit subiect de dezbatere publică, implicarea bogpr în finanțarea promovării lui Călin GEORGESCU la nivelul platformei a fost confirmată inclusiv de reprezentanții TikTok în dialogul cu autoritățile române în data de 28.11.2024. Aceștia au identitatea utilizatorului bogpr și au menționat că acesta a efectuat plăți în valoarea de 381.000 de dolari, în perioada 24.10-24.11.2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicați în promovarea candidatului Călin GEORGESCU, inclusiv după data încheierii campaniei electorale. Acestea reprezintă încălcări ale politicilor Tiktok și ale legislației electorale române.

Ministerul de Interne: A fost identificat un tipar acțional similar identificat la nivelul Ucrainei activ în perioada premergătoare inițierii agresiunii de către Federația Rusă. În concret, campania informațională „Echilibru și verticalitate” și este identică cu campania „Frate lângă Frate” derulată de Federația Rusă în Ucraina. (Ministerul de Interne)

SRI: Rețeaua de conturi asociate direct campaniei lui Călin GEORGESCU a fost formata inițial din 25.000 de conturi la nivelul platformei TikTok, care au devenit foarte active cu două săptamâni înaintea datei scrutinului electoral. Campania de promovare a avut o organizare deosebit de bună, numărul urmăritorilor crescând semnificativ. S-a observat faptul că 797 dintre conturile care au format inițial rețeaua de susținere au fost create încă din anul 2016. Acestea au avut o activitate foarte redusa (1%) până la 11.11.2024, moment la care a fost activată la capacitate maximă întreaga rețea.

SIE: Apreciem că România este o țintă pentru acțiuni hibride agresive ruse, inclusiv atacuri cibernetice

si scurgeri de informații (hacks and leaks) si sabotaje

SIE: România — alături de alte state de pe Flancul Estic al NATO — a devenit o prioritate pentru acțiunile ostile ale Rusiei, existând un interes în creștere la Kremlin pentru a influenta (cel puțin) mood-ul și agenda în societatea românească în context electoral prin:- propagandă și dezinformare (inclusiv prin utilizarea de tehnologii emergente în activități țintite pe grupuri si comunități specifice – ex. prin agregarea datelor disponibile public – ex. preferințe politice, economice si de consum media – și implementarea de module de inteligență artificială, prin care sa poată transmite mesaje de propagandă adaptate, în timp real, la nivel de individ);- sprijinirea unor candidați eurosceptici și alimentarea unor mișcări antisistem, inclusiv prin implicarea acestora în proteste care să modeleze agenda publică- încurajarea nemulțumirilor /provocarea de reacții emoționale la nivelul populației, astfel încât să pună presiune pe autorități să reducă/stopeze sprijinul pentru Ucraina. Apreciem că Romania este o țintă pentru acțiuni hibride agresive ruse, inclusiv atacuri cibernetice și scurgeri de informații (hacks and leaks) si sabotaje.

STS: În urma evaluării modului de implementare a SIMPV și SICPV, a rezultatelor simulărilor generale desfășurate la nivel național în perioada 15-18.11.2024, precum și a testelor de funcționare, performanță și securitate desfășurate în aceeași perioadă, nu au fost identificate vulnerabilități sau disfuncționalități, care să determine un impact în ceea ce privește furnizarea, în condiții legale, optime și de securitate, a serviciilor de comunicații și tehnologia informației asumate de STS.

Duminică, 8 decembrie va avea loc turul II al alegerilor prezidențiale, la care se vor duela Elena Lasconi (USR) și pro-rusul Călin Georgescu.