Angela Vasilenco de la Judecătoria Chișinău a picat evaluarea externă. Raportul negativ, transmis către CSM

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat evaluarea externă a magistratei Judecătoriei Chișinău Angela Vasilenco, membră a completelor specializate în examinarea cauzelor de corupție, și propune nepromovarea acesteia. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze raportul negativ și să decidă dacă-l aprobă sau dacă-l respinge.

„Completul G al Comisiei a constatat că judecătoarea nu întrunește criteriul de integritate financiară și, în consecință, a formulat propunerea de nepromovare a evaluării”, se arată în comunicatul emis de Comisie.

Raportul a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii.

În 2020, Angela Vasilenco, a făcut parte din completul de judecată care a decis ca dosarul lui Veaceslav Platon, condamnat anterior la 18 ani de închisoare în „Frauda bancară”, să fie rejudecat. Instanța a acceptat solicitarea depusă de Procuratura Generală.

Totodată, Vasilenco a făcut parte din completul de judecată care l-a achitat în 2024 pe fostul premier Vlad Filat în dosarul privind spălarea de 12,8 milioane de lei.

Tot Angela Vasilenco a decis să stabilească o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 3 ani, cu suspendarea condiționată a executării acesteia pe aceeași perioadă, în privința Raisei Surdu, cunoscută ca „tanti Raia”, protagonista investigației ZdG „În slujba Moscovei”, care a apărut în calitate de președintă a organizației primare Dobrogea din cadrul blocului „Victorie”. Pedepse asemănătoare au primit și ceilalți doi bărbați vizați în investigația ZdG, Alexandr Martinovici (Sașa) și fostul polițist Oleg Crîlov.