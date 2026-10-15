Militarul care a rănit cu arma un coleg în timpul instruirii, trimis în judecată. Acesta riscă până la șapte ani de închisoare

Militarul, care pe 16 iunie a rănit un alt militar în regiunea abdomenului în timpul activităților de instruire, a fost trimis pe banca acuzaților în cauza penală ce vizează încălcarea regulilor de mânuire a armei, faptă soldată cu vătămarea gravă a sănătății unui alt militar, anunță joi, 15 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit probatoriului administrat, incidentul s-a produs într-o unitate militară din municipiul Bălți.

„În timp ce verifica armamentul în camera destinată păstrării acestuia, militarul ar fi încălcat regulile de securitate, cuplând un încărcător cu 15 cartușe la un pistol de model «Glock 19 Gen. IV», după care fără necesitate ar fi introdus un cartuș în camera cartușului și ar fi îndreptat arma spre un camarad aflat în aceeași încăpere”, a precizat PG.

Astfel, s-a produs o împușcătură, iar glonțul l-a rănit pe celălalt militar, provocându-i leziuni la nivelul toracelui și abdomenului, cu afectarea mai multor organe interne, inclusiv a ficatului, stomacului, splinei și diafragmei.

Conform raportului de expertiză medico-legală, leziunile suferite au pus în pericol viața victimei și se califică drept vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății.

În cadrul urmăririi penale, învinuitul a recunoscut integral vina, a confirmat circumstanțele faptei și a declarat că regretă cele întâmplate.

PG menționează că fapta a fost încadrată juridic în baza art. 373 alin. (2) lit. a) din Codul penal, pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei, care a provocat din imprudență vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății.

Pentru infracțiunea imputată, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de până la șaăte ani.

Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată pentru examinare în fond.