„Știți cum este la noi o vorbă: ce nu se rezolvă cu bani, se rezolvă cu mulți bani”. Discuții interceptate de CNA în schema de corupție sistemică la PIF Leușeni

Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat discuții interceptate în schema de corupție sistemică la PIF Leușeni. Potrivit datelor preliminare, inspectori ANSA de la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenți economici. În schimbul banilor, funcționarii efectuau doar controale superficiale ale mărfurilor importate.

Produsele neconforme erau lăsate să intre în R. Moldova fără prelevarea probelor de laborator sau fără analizarea acestora. În acest mod erau încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, deși importatorii aveau obligația legală de a asigura produse sigure consumatorilor.

Mai jos puteți citi stenograma discuțiilor publicată de CNA.



– Eu am în fiecare tură câte un om.

– Am înțeles.



– Și le-am spus: „Băi, trebuie să treacă și tot normal și всё”.



– Da asta ține totuși… problema asta ține de dumneavoastră sau de colegii din partea cealaltă, de la…?



– N-are importanță! Când sunt eu în tură, eu hotărăsc tot!



– Așa, dați să vă spun repejor, direct: mâine două mașini ajung de la dânșii , ei parcă da, tot de la furnizorul ăsta. Ei m-au rugat să vorbesc cu cine se poate de vorbit. Mașinile celea dacă… cum să treacă controlul? Să nu fie foarte agresivi inspectorii cu controlul.

– Bun.

– Se rezolvă tot. Cât trebuie, cum trebuie… noi… eu vin acasă, că eu nu sunt în țară acuma. Vin acasă și ne întâlnim și ne clarificăm.

– Trebuie să concretizăm acolo, depinde ce o să fie. Dacă nu îl pune azi în ordin, dar nu are cum să-l puie… Apoi o să facem și o să fie tot bine!

– Mâine ajung două și poimâine încă una.

– Și poimâine încă una?

– Da, și mai poimâine încă două…

– Mâine și poimâine se rezolvă. Mă tem să nu intre în „ordin întărit” și dacă intră în ordin întărit, apoi nu poate face nimeni nimica. Adică se face… știți cum este la noi o vorbă: ce nu se rezolvă cu bani, se rezolvă cu mulți bani. Dar se rezolvă полюбому.

– Короче, там завтра будет работа.

– С чем?

– Как ты… я поставил этого из Греции на каждую машину.

– Da, doamna…, normal se prelevează, dar o să facem să fie tot bine, să se ducă.

– Da, da, da.

– Sau doar după 8.

– Dar ei când o să fie? Când o să fie?

– Ei de dimineață o să fie, dar dacă trebuiește, stau până seara.

– Să se parcheze deodată după scanner și să aștepte comanda.